ETV Bharat / state

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी समान सेवा लाभ नहीं, विशेष शिक्षकों ने लगाई न्याय की गुहार

जयपुर: सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के तहत करीब 20 सालों से कार्यरत संविदा विशेष शिक्षकों ने अपने अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया. इन विशेष शिक्षकों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें नियमित कर्मियों के समान सेवा लाभ नहीं दिए जा रहे हैं. ऐसे में उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई.

174 में से सिर्फ एक को लाभ, शेष 173 वंचित : प्रदेश में दिव्यांग शिक्षा के क्षेत्र में करीब 20 साल से संविदा पर काम करते हुए अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों ने शुक्रवार को राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला. सर्व शिक्षा अभियान विशेष शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम खिलाड़ी मीणा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च 2025 को स्पष्ट आदेश दिया था कि सर्व शिक्षा अभियान के समय से प्लेसमेंट एजेंसी/संविदा/अनुबंध के माध्यम से नियुक्त 174 विशेष शिक्षकों को राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों के समान माना जाए और सभी सेवा लाभ प्रदान किए जाएं.

विशेष शिक्षकों ने लगाई न्याय की गुहार, सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)

इसके लिए तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी के गठन का भी निर्देश दिया गया था, लेकिन आरोप है कि शिक्षा परिषद ने आदेश के विपरीत केवल एक शिक्षक को लाभ देकर बाकी 173 शिक्षकों को वंचित रखा. उन्होंने कहा कि सभी 174 विशेष शिक्षक समान पद, समान योग्यता और समान दायित्वों के साथ वर्षों से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में सेवाएं दे रहे हैं. सभी शिक्षक RCI से पंजीकृत हैं और एक ही विभाग, एक ही पदनाम पर कार्यरत हैं, इसके बावजूद उनके साथ अलग-अलग व्यवहार किया जा रहा है.