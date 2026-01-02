ETV Bharat / state

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी समान सेवा लाभ नहीं, विशेष शिक्षकों ने लगाई न्याय की गुहार

अधिकारों की अनदेखी का आरोप. सभी 174 विशेष शिक्षकों को नियमित कर्मचारियों के समान सेवा लाभ देने की मांग. जानिए पूरा मामला...

Teachers Protest in Jaipur
जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 2, 2026 at 7:10 PM IST

3 Min Read
जयपुर: सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के तहत करीब 20 सालों से कार्यरत संविदा विशेष शिक्षकों ने अपने अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया. इन विशेष शिक्षकों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें नियमित कर्मियों के समान सेवा लाभ नहीं दिए जा रहे हैं. ऐसे में उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई.

174 में से सिर्फ एक को लाभ, शेष 173 वंचित : प्रदेश में दिव्यांग शिक्षा के क्षेत्र में करीब 20 साल से संविदा पर काम करते हुए अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों ने शुक्रवार को राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला. सर्व शिक्षा अभियान विशेष शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम खिलाड़ी मीणा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च 2025 को स्पष्ट आदेश दिया था कि सर्व शिक्षा अभियान के समय से प्लेसमेंट एजेंसी/संविदा/अनुबंध के माध्यम से नियुक्त 174 विशेष शिक्षकों को राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों के समान माना जाए और सभी सेवा लाभ प्रदान किए जाएं.

विशेष शिक्षकों ने लगाई न्याय की गुहार, सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)

इसके लिए तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी के गठन का भी निर्देश दिया गया था, लेकिन आरोप है कि शिक्षा परिषद ने आदेश के विपरीत केवल एक शिक्षक को लाभ देकर बाकी 173 शिक्षकों को वंचित रखा. उन्होंने कहा कि सभी 174 विशेष शिक्षक समान पद, समान योग्यता और समान दायित्वों के साथ वर्षों से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में सेवाएं दे रहे हैं. सभी शिक्षक RCI से पंजीकृत हैं और एक ही विभाग, एक ही पदनाम पर कार्यरत हैं, इसके बावजूद उनके साथ अलग-अलग व्यवहार किया जा रहा है.

एक बदनाम, एक काम, अलग-अलग भुगतान : वहीं, प्रदेश महामंत्री जुगल किशोर अवस्थी ने आरोप लगाया कि समान पदों पर अलग-अलग मानदेय दिया जा रहा है. वर्षों से लंबित 10% वार्षिक मानदेय वृद्धि लागू नहीं की गई, अब तक PF/EPF की कोई कटौती या लाभ नहीं दिया गया. ग्रीष्मकालीन अवकाश का मानदेय नहीं मिल रहा. 2013 में घोषित 25% और 2022 में घोषित 20% मानदेय वृद्धि सभी जिलों में समान रूप से लागू नहीं की गई. यही नहीं, जिलों में अलग-अलग व्यवस्था, भुगतान में असमानता है.

उन्होंने बताया कि 2005-06 से राज्य के सभी जिलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से की गई थी, लेकिन बाद में कुछ जिलों में एजेंसी हटाकर सीधे संविदा प्रणाली लागू की गई, जबकि कई जिलों में आज भी एजेंसी के जरिए भुगतान हो रहा है. जिससे समान कार्य के बावजूद असमान भुगतान की स्थिति बनी हुई है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

ये रखी प्रमुख मांगें :

  • सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी का तत्काल गठन किया जाए.
  • सभी 174 विशेष शिक्षकों को नियमित कर्मचारियों के समान सेवा लाभ दिए जाएं.
  • संविदा नियम लागू कर मानदेय, वार्षिक वृद्धि, अवकाश और PF/EPF का लाभ दिया जाए.
  • प्लेसमेंट एजेंसी/संविदा के आधार पर हो रहा भेदभाव खत्म किया जाए.

