राजस्थान पंचायत चुनाव: गांव की सरकार में नहीं चला दिग्गजों का रसूख, कई बड़े नेताओं के रिश्तेदार हारे
पंचायती राज चुनाव में मतदाताओं ने बड़े नेताओं के परिवारों को नकार दिया. विधायक, सांसद और पूर्व मंत्रियों के कई रिश्तेदार सरपंच चुनाव हार गए.
Published : November 17, 2026 at 3:16 PM IST
जयपुर: राजस्थान के पंचायती राज चुनाव में गांवों की सरकार चुनने के दौरान मतदाताओं ने कई बड़े नेताओं के परिवारों को भी आईना दिखाया है. विधायक, पूर्व मंत्री, सांसद और जिला स्तर के नेताओं के रिश्तेदार सरपंच चुनाव में मैदान में उतरे, लेकिन सियासी रसूख और पारिवारिक पहचान उन्हें जीत नहीं दिला सकी. कई जगह मतदाताओं ने ऐसे प्रत्याशियों को शिकस्त देकर साफ संदेश दिया कि गांव की राजनीति में स्थानीय समीकरण और कामकाज ज्यादा मायने रखते हैं. कहीं विधायक की भाभी तो कहीं पूर्व मंत्री की पत्नी व बेटे और सांसद के चाचा को शिकस्त मिली, कई जगह राजनीतिक रसूख भी काम नहीं आया. ये परिणाम हारे हुए जनप्रतिनिधियों के लिए एक अलार्म है.
किस नेता के परिवार को मिली हार: सीकर जिले की रोहल ग्राम पंचायत में फतेहपुर विधायक हाकम अली की भाभी शहीदन बानो को हार मिली. सलूंबर से भाजपा विधायक शांता मीणा के बेटे कपिल मीणा सेमारी ग्राम पंचायत में चुनाव हार गए. उदयपुर जिले की महुवाल ग्राम पंचायत में कांग्रेस विधायक दयाराम परमार की भाभी कमला परमार को भी हार का सामना करना पड़ा. टोंक जिले की आवां ग्राम पंचायत में पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के छोटे भाई गोवर्धन सैनी की पत्नी मंजू सैनी चुनाव हार गईं. वहीं, जोधपुर जिले की खेतासर ग्राम पंचायत में पूर्व मंत्री शंभू सिंह खेतासर की पत्नी बदन कंवर को हीरा देवी प्रजापत ने शिकस्त दी. नागौर जिले की मुदियाड़ ग्राम पंचायत में खींवसर विधायक रेवंतराम डांगा के भतीजे नरेश डांगा को हनुमान खोजा ने हराया.
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बड़े नेताओं के अपनों को मिली हार: बांसवाड़ा-डूंगरपुर के पूर्व सांसद मानशंकर निनामा की पुत्रवधू लक्ष्मी देवी भी कानजी गढ़ा पंचायत से सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकीं. डूंगरपुर में सांसद राजकुमार रोत के चाचा सोहनलाल को खरवर खुनिया पंचायत में 15 मतों से हार मिली. पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा की रिश्तेदार निमिषा भगोरा भी सरपंच चुनाव में पराजित हुईं. बांसवाड़ा में पूर्व विधायक हरेंद्र निनामा की पत्नी कन्या कुमारी ओड़वाडिया छठे स्थान पर रहीं. कोटा की तेहरोली पंचायत में जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल के बेटे कपिल मेघवाल भी चुनाव हार गए और तीसरे स्थान पर रहे. बांसवाड़ा के आनंदपुरी क्षेत्र में पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया के करीबी माने जाने वाले परिवारों को भी झटका लगा. छाजा पंचायत में करीब 30 साल से प्रभाव रखने वाले परिवार की गीता देवी को तुलसी देवी ने हराया. टामटिया पंचायत में भी करीब 25 साल से प्रभावशाली माने जा रहे परिवार को हार का सामना करना पड़ा.
स्थानीय मुद्दे तय करते हैं चुनाव का परिणाम: वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा का कहना है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थानीय मुद्दों और लोगों की अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं. गांव के मतदाता अपने क्षेत्र की जरूरतों, विकास कार्यों और जनप्रतिनिधियों के व्यवहार को ध्यान में रखकर फैसला करते हैं. जनप्रतिनिधियों के कामकाज से स्थानीय लोगों का रुख प्रभावित होता है, इसलिए कई बार चुनाव परिणाम राजनीतिक रूप से अपेक्षित नहीं आते. शर्मा का मानना है कि इन नतीजों को जनप्रतिनिधियों के लिए एक अलार्म के रूप में देखना चाहिए. उन्हें यह समझने की जरूरत है कि केवल राजनीतिक पहचान या परिवार का प्रभाव चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है. गांव के लोगों से जुड़ाव, उनकी समस्याओं का समाधान और स्थानीय स्तर पर किए गए काम ही चुनाव में भरोसा कायम करते हैं. पंचायत चुनाव के ये परिणाम बड़े नेताओं के लिए अपने क्षेत्र में जनसंपर्क और कामकाज की समीक्षा करने का संदेश भी हैं.
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