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राजस्थान पंचायत चुनाव: गांव की सरकार में नहीं चला दिग्गजों का रसूख, कई बड़े नेताओं के रिश्तेदार हारे

नेताओं के रिश्तेदार हारे चुनाव ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: राजस्थान के पंचायती राज चुनाव में गांवों की सरकार चुनने के दौरान मतदाताओं ने कई बड़े नेताओं के परिवारों को भी आईना दिखाया है. विधायक, पूर्व मंत्री, सांसद और जिला स्तर के नेताओं के रिश्तेदार सरपंच चुनाव में मैदान में उतरे, लेकिन सियासी रसूख और पारिवारिक पहचान उन्हें जीत नहीं दिला सकी. कई जगह मतदाताओं ने ऐसे प्रत्याशियों को शिकस्त देकर साफ संदेश दिया कि गांव की राजनीति में स्थानीय समीकरण और कामकाज ज्यादा मायने रखते हैं. कहीं विधायक की भाभी तो कहीं पूर्व मंत्री की पत्नी व बेटे और सांसद के चाचा को शिकस्त मिली, कई जगह राजनीतिक रसूख भी काम नहीं आया. ये परिणाम हारे हुए जनप्रतिनिधियों के लिए एक अलार्म है.