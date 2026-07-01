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सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, 25 जुलाई तक जारी हो जाएगी भर्ती विज्ञप्ति

जयपुर: राजस्थान में पिछले पांच दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की 'झाड़ू डाउन' हड़ताल आखिरकार समाप्त होने की घोषणा कर दी गई है. स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) में हुई वार्ता में प्रशासन और सफाई कर्मचारी संगठनों के बीच विभिन्न मांगों पर सहमति बनी. अब 25 जुलाई तक सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, जिसमें परंपरागत सफाई कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी.

इस समझौते के साथ ही प्रदेशभर में सफाई कार्य बहाल करने का फैसला लिया गया. राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म कराने पहुंचे. अब गुरुवार से जयपुर सहित पूरे प्रदेशभर में सफाई व्यवस्था फिर से सुचारू होगी.

स्वायत्त शासन भवन में हुई वार्ता में स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन, नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जयपुर समेत प्रदेशभर से आए सफाई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा हुई. जिसमें कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के पदाधिकारी और प्रदेश भर से जयपुर आए विभिन्न सफाई कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी ने जयपुर लाल कोठी स्थित निगम मुख्यालय पर आपसी सहमति के बाद वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को मांग पत्र और समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर सौंपा. साथ ही हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया.

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भर्ती में परंपरागत और अनुभवी सफाई कर्मचारियों को प्राथमिकता : संगठन के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने बताया कि प्रशासन के साथ इस बात पर सहमति बनी कि भविष्य में सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में परंपरागत रूप से सफाई कार्य करने वाले और इस क्षेत्र का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी. कर्मचारियों का लंबे समय से यही प्रमुख मुद्दा था, जिस पर सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया.