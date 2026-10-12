राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती: आवेदन की अंतिम तिथि अब 28 अक्टूबर तक बढ़ी
सरकार ने संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती के 24,752 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 अक्टूबर 2026 कर दी है.
Published : October 12, 2026 at 6:38 PM IST
जयपुर: राजस्थान में संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य सरकार ने एक बार फिर राहत दी है. स्वायत्त शासन विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 अक्टूबर 2026 कर दी है. पहले आवेदन की अंतिम तिथि 28 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 13 अक्टूबर किया गया था. अब अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा. भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 से शुरू हुई थी.
183 नगरीय निकायों में 24 हजार 752 पदों पर भर्ती: स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रदेश के 183 नगरीय निकायों में संविदा सफाई कर्मचारियों के 24 हजार 752 रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है. इसके लिए 27 जुलाई को विज्ञापन जारी किया गया था. यह भर्ती 'राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स, 2022' और इसके संशोधित नियमों के तहत की जा रही है. स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं.
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अनुभव प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता हटने से राहत: इससे पहले भर्ती प्रक्रिया में अनुभव प्रमाण-पत्र को लेकर भी अभ्यर्थियों को राहत दी गई थी. जोधपुर हाईकोर्ट में दायर तीन याचिकाओं पर आए फैसले के बाद विभाग ने ऑनलाइन आवेदन के समय सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र अनिवार्य नहीं रखने का निर्णय लिया था. एलएसजी सेक्रेटरी रवि जैन ने बताया कि इससे ऐसे अभ्यर्थियों को भी आवेदन का अवसर मिलेगा, जो अनुभव प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर होने की आशंका जता रहे थे. हालांकि, पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
अब 28 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन: आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से भर्ती में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है. विभाग ने अभ्यर्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है. अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले भर्ती विज्ञप्ति और पात्रता संबंधी शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की सलाह दी गई है.
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