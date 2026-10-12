ETV Bharat / state

राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती: आवेदन की अंतिम तिथि अब 28 अक्टूबर तक बढ़ी

स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य सरकार ने एक बार फिर राहत दी है. स्वायत्त शासन विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 अक्टूबर 2026 कर दी है. पहले आवेदन की अंतिम तिथि 28 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 13 अक्टूबर किया गया था. अब अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा. भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 से शुरू हुई थी.