कोटा और किशनगढ़ में RSS का पथ संचलन, क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम बोले- हिंदू समाज को समझदारी बढ़ानी पड़ेगी
RSS क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम ने कहा- देश का माहौल बिगाड़ने का षड्यंत्र चल रहा है. हिंदू समाज के प्रबुद्धजनों को आगे आना पड़ेगा.
Published : October 18, 2026 at 8:33 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 9:27 PM IST
कोटा/किशनगढ़: RSS द्वारा विजयादशमी और शताब्दी वर्ष पर भव्य पथ संचलन रविवार को आयोजित हुआ. किशनगढ़ में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी भी साधारण स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुए. कोटा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम ने कहा कि देश का माहौल बिगाड़ने और अराजकता की ओर ले जाने का प्रयत्न चल रहा है, यह षड्यंत्र चल रहा है. हिंदू समाज को समझदारी बढ़ानी पड़ेगी. हिंदू समाज के प्रबुद्धजनों को आगे आना पड़ेगा. यह सब क्यों हो रहा है, हमारे सामने अनेक समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उन पर भी विचार करना पड़ेगा.
देश में अवैध गतिविधियां बढ़ रही हैं: निंबाराम ने कहा कि देश में अवैध गतिविधियां बढ़ रही हैं, अवैध शस्त्र और ड्रग्स आ रहे हैं. शांत रहने वाले हमारे प्रदेश में जहां मर्यादा और संस्कार हुआ करते थे, आज नशे की लत में आकर हमारा युवा जेन-जी के नाम पर नंगा नृत्य करता दिखता है. लेकिन जेन-जी अनुशासित होकर देशभक्ति के नारे लगाने, सेवा करने और संस्कारों को लेकर भी चल सकती है. यह RSS की शाखाओं ने 100 साल में प्रमाणित कर दिया है.
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राजस्थान में शाखाओं की संख्या 20 हजार पार: निंबाराम ने कहा कि राजस्थान में शताब्दी वर्ष शुरू होने से पहले 11 हजार शाखाएं थीं. शताब्दी वर्ष के एक साल में संघ ने कार्य विस्तार किया है और 9 हजार नई शाखाएं शुरू हुई हैं. वर्तमान में प्रदेश में 20 हजार शाखाएं हो गई हैं. हमने 100 साल की यात्रा की समीक्षा की है. बड़ा परिवर्तन लाने के लिए 100 साल ज्यादा नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में 100 साल कम भी नहीं हैं. लक्ष्य तक पहुंच पाए क्या, जो भी काम मिले उसको पूरा करना है. संघ तो हिंदू समाज का है. संघ को जाति की राजनीति करने वालों से कोई मतलब नहीं है.
कई देश हमारी राह में रोड़े अटका रहे हैं, हमें तैयार रहना होगा: पूर्व महाराव व पूर्व सांसद इज्यराज सिंह ने कहा कि राष्ट्र की मजबूती के लिए सैन्य और आर्थिक शक्ति के साथ नागरिकों का चरित्रवान, अनुशासित और परिश्रमी होना जरूरी है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्षों से चरित्र निर्माण, सेवा भावना और हिंदू समाज को संगठित कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है. उन्होंने आपदा के समय स्वयंसेवकों की सेवा भावना को प्रेरणादायी बताया.
वर्तमान में भविष्य की तरफ देखने का भी समय है, क्योंकि कई तरह की समस्याएं हमारे सामने हैं. देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है. सैन्य, आर्थिक और तकनीकी ताकत विश्व के ताकतवर देशों के गले नहीं उतर रही है. ये देश भारत को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं. रोड़े हमारे रास्ते में अटकाते हैं, इसीलिए जरूरी है कि हम सब इसके लिए तैयार रहें. देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने दिमाग से सही रास्ते पर चलना होगा. कार्यक्रम में अतिथियों ने शस्त्र पूजन भी किया.
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56 मिनट तक चला RSS का शताब्दी पथ संचलन: आरएसएस के स्वयंसेवकों ने शाम 7 बजे शुरू हुए पथ संचलन में कदमताल मिलाकर एकता का संदेश दिया. सभी कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे. यह पथ संचलन सीएडी मैदान से शाम 7:11 बजे रवाना हुआ. इसके बाद एसएस डेयरी, दादाबाड़ी बड़ा चौराहा, गुरुद्वारा, छोटा चौराहा, तीन बत्ती चौराहा, केशवपुरा चौराहा, एसएस डेयरी होते हुए वापस सीएडी मैदान पर समापन हुआ. करीब 56 मिनट का यह पथ संचलन रात 8:07 बजे पहुंचा. महानगर संघचालक गोपाललाल गर्ग ने सभी का आभार जताया. समारोह में चित्तौड़ प्रांत के प्रांत प्रचारक मुरलीधर, कोटा महानगर प्रचारक अजय सिंह सहित कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे.
बारिश में भी RSS का जोश हाई, किशनगढ़ में भव्य पथ संचलन: मार्बल सिटी किशनगढ़ में रविवार को RSS का भव्य पथ संचलन निकला. बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में अनुशासन के साथ शामिल हुए.शहर के मुख्य चौराहे पर स्वयंसेवकों का संगम हुआ, जहां युवा भाजपा नेता रामस्वरूप चौधरी के नेतृत्व में पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया.इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी साधारण स्वयंसेवक की तरह शामिल हुए और स्वयंसेवकों के साथ कदमताल की. घोष दल के साथ निकले संचलन का समापन रविंद्र रंगमंच मैदान में हुआ.
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