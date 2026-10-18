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कोटा और किशनगढ़ में RSS का पथ संचलन, क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम बोले- हिंदू समाज को समझदारी बढ़ानी पड़ेगी

मंच पर मौजूद मुख्य अतिथि और वक्ता ( ETV Bharat Kota )

कोटा/किशनगढ़: RSS द्वारा विजयादशमी और शताब्दी वर्ष पर भव्य पथ संचलन रविवार को आयोजित हुआ. किशनगढ़ में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी भी साधारण स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुए. कोटा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम ने कहा कि देश का माहौल बिगाड़ने और अराजकता की ओर ले जाने का प्रयत्न चल रहा है, यह षड्यंत्र चल रहा है. हिंदू समाज को समझदारी बढ़ानी पड़ेगी. हिंदू समाज के प्रबुद्धजनों को आगे आना पड़ेगा. यह सब क्यों हो रहा है, हमारे सामने अनेक समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उन पर भी विचार करना पड़ेगा.

देश में अवैध गतिविधियां बढ़ रही हैं: निंबाराम ने कहा कि देश में अवैध गतिविधियां बढ़ रही हैं, अवैध शस्त्र और ड्रग्स आ रहे हैं. शांत रहने वाले हमारे प्रदेश में जहां मर्यादा और संस्कार हुआ करते थे, आज नशे की लत में आकर हमारा युवा जेन-जी के नाम पर नंगा नृत्य करता दिखता है. लेकिन जेन-जी अनुशासित होकर देशभक्ति के नारे लगाने, सेवा करने और संस्कारों को लेकर भी चल सकती है. यह RSS की शाखाओं ने 100 साल में प्रमाणित कर दिया है.