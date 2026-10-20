धौलपुर में विजयादशमी पर RSS का भव्य पथ संचलन, संत-महात्माओं की मौजूदगी में हुआ शस्त्र पूजन
कार्यक्रम में मुख्य वक्ता दिनेश हलैना ने कहा- विजयादशमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम द्वारा अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है.
Published : October 20, 2026 at 1:55 PM IST
धौलपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से राजस्थान के कई शहरों में विजयादशमी उत्सव एवं भव्य पथ संचलन का आयोजन किया. धौलपुर नगर इकाई की ओर से पैलेस रोड स्थित भार्गव वाटिका में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ. कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पारंपरिक शस्त्र पूजन किया गया. पूर्ण गणवेश में सैकड़ों स्वयंसेवकों ने अनुशासित तरीके से नगर में पथ संचलन किया. नागरिकों एवं सामाजिक संगठनों ने पुष्पवर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया.
भगवान श्रीराम के आदर्शों से समाज को संगठित करने का आह्वान: कार्यक्रम के मुख्य वक्ता दिनेश हलैना ने कहा कि विजयादशमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम द्वारा अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है. भगवान श्रीराम ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर अधर्म के खिलाफ संघर्ष कर विजय प्राप्त की, जो समाज को एकजुट रहने का संदेश देता है. जब-जब अधर्म और अत्याचार बढ़ा, तब-तब शक्ति का प्राकट्य हुआ. विजयादशमी शक्ति और सामर्थ्य का पर्व है. पांडवों ने भी अज्ञातवास के बाद शस्त्रों का पूजन किया था. आत्मरक्षा और सामर्थ्य के लिए हिंदू परिवारों में शस्त्र पूजन की परंपरा जरूरी है.
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साल 1925 में विजयादशमी पर हुई थी संघ की स्थापना: मुख्य वक्ता ने कहा कि डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने विजयादशमी के महत्व को देखते हुए साल 1925 में इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी. संघ का उद्देश्य समाज को संगठित करना और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव को मजबूत करना है. उन्होंने संघ के 'पंच परिवर्तन' - सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी जीवनशैली और नागरिक कर्तव्यों को अपनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि देश की प्रगति से असहज राष्ट्रविरोधी ताकतें समाज में अस्थिरता फैलाने का प्रयास करती हैं, ऐसे में समाज का जागरूक और संगठित रहना जरूरी है.
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संत-महात्माओं की मौजूदगी में हुआ शस्त्र पूजन: इससे पहले भार्गव वाटिका में आयोजित विजयादशमी उत्सव की अध्यक्षता शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. रामअवतार अग्रवाल ने की. कार्यक्रम में परम पूज्य पागल बाबा मुख्य अतिथि और श्रद्धेय हनुमान दास जी महाराज विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. इस दौरान आरएसएस के जिला संघचालक रामख्तियार जी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संघ के प्रांत सामाजिक सद्भाव कार्य प्रमुख दिनेश हलैना रहे. मंच पर अतिथियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पारंपरिक शस्त्र पूजन किया.
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