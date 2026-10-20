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धौलपुर में विजयादशमी पर RSS का भव्य पथ संचलन, संत-महात्माओं की मौजूदगी में हुआ शस्त्र पूजन

सैकड़ों स्वयंसेवकों ने नगर में पथ संचलन किया ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से राजस्थान के कई शहरों में विजयादशमी उत्सव एवं भव्य पथ संचलन का आयोजन किया. धौलपुर नगर इकाई की ओर से पैलेस रोड स्थित भार्गव वाटिका में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ. कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पारंपरिक शस्त्र पूजन किया गया. पूर्ण गणवेश में सैकड़ों स्वयंसेवकों ने अनुशासित तरीके से नगर में पथ संचलन किया. नागरिकों एवं सामाजिक संगठनों ने पुष्पवर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया.