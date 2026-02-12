ETV Bharat / state

राजस्थान रोडवेज की Online Booking में नहीं मिलती अधिकांश सड़कों पर दौड़ रही बसें, अधिकारी यह बता रहे कारण

रोडवेज ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल की सुविधा अपडेटेड नहीं रहती है. रोडवेज में अधिकांश बसों की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है.

Rajasthan Roadways
राजस्थान रोडवेज की ऑनलाइन बुकिंग (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 12, 2026 at 4:31 PM IST

कोटा: राजस्थान रोडवेज ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल के जरिए बस के टिकट तो जारी कर रही है, लेकिन यह सुविधा अपडेटेड नहीं रहती है. वर्तमान में जहां पर ऑनलाइन बुकिंग पर रेलवे भी जोर दे रही है, राज्य सरकार भी ऑनलाइन सुविधाओं पर ध्यान दे रही है, लेकिन राजस्थान रोडवेज में अधिकांश बसों की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है. ऐसा कोटा से झालावाड़, उदयपुर, अजमेर, चितौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर व बारां सहित कई रूट पर हो रहा है.

रोडवेज के कोटा चीफ मैनेजर अजय कुमार मीणा का कहना है कि पहले सभी बसें ऑनलाइन बुक हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ऑनलाइन बुकिंग में यह है कि यात्री बीच के स्टॉपेज से बुक करता है, तब पहले ही बस में कोटा से कोई यात्री ऑफलाइन टिकट लेकर बैठ जाता है तो उसका उठाना मुश्किल होता है. यात्रियों के बीच विवाद हो जाता है और कंडक्टर के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है.

कोटा रोडवेज के चीफ मैनेजर ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kota)

दूसरी तरफ रोडवेज के पास लगातार बसें भी कम हो रही है. उन्होंने कोटा की बात करते हुए कहा कि पहले हर 15 मिनट में बस की फ्रीक्वेंसी शहरों के लिए थी, लेकिन बसें कंडम होती रही उन्हें हटना पड़ा. इसके बाद बसों की फ्रीक्वेंसी अब 35 मिनट के आसपास हो गई है. यह चलने वाली सभी बसों को पर्याप्त यात्री भार बस स्टैंड से ही मिल रहा है, इसीलिए ऑनलाइन बुकिंग को कम किया गया है.

कोटा से जोधपुर व शिवपुरी चल रही बसें, ऑनलाइन बुकिंग एक कि भी नहीं : कोटा से बारां के बीच में दिन भर में करीब दो दर्जन से ज्यादा बस सेवाएं संचालित हैं, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग केवल दो ही बसों की इसमें की जा रही है. जिनमें दिल्ली से बारां के बीच में चलने वाली स्लीपर कोच और भरतपुर से बारां के बीच में चलने वाली एक्सप्रेस बस शामिल है.

Rajasthan Roadways Online Bookings
रूट पर संचालित और ऑनलाइन बुकिंग वाली बसें (ETV Bharat GFX)

इसी तरह से कोटा से झालावाड़ के बीच में दो दर्जन बसें संचालित होती है, लेकिन केवल 12 ही बसों की बुकिंग ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाई गई है. कोटा से जोधपुर की बात की जाए तो करीब 5 बसें यहां से चल रही है, जिनमें बारां और झालावाड़ से आने वाली बसें भी शामिल है, लेकिन एक भी बस की ऑनलाइन बुकिंग नहीं की जा रही है. कोटा से शिवपुरी के बीच में 8 बस सेवाएं पूरे दिन भर में है, लेकिन एक भी बस का ऑनलाइन टिकट नहीं बन रहा है.

यह बता रहे अधिकारी कारण : राजस्थान रोडवेज के मुख्यालय जयपुर में बैठने वाले जनसंपर्क अधिकारी विष्णु पारीक के अनुसार कई बार बसें लेट हो जाती है और इसका खामियाजा रोडवेज को भुगतना पड़ता है. अधिकांश बसें तो समय पर चलती है, लेकिन लेट हो जाने की स्थिति में कुछ रुपए के टिकट के बदले काफी खामियाजा रोडवेज को उठाना पड़ता है.

उपभोक्ता न्यायालय से लेकर कई जगह पर वाद विवाद हो जाते हैं. इसीलिए भी नजदीक की दूरी की अधिकांश सेवाओं को ऑफलाइन ही बुकिंग के लिए रखा गया है. दूसरी तरफ एक बस का टिकट लेने पर वह दूसरी बस में बैठ भी नहीं सकता है, जबकि विंडो से टिकट लेने पर वह किसी भी बस में सफर कर सकता है. इसीलिए कम दूरी की सेवाओं में ऑनलाइन बुकिंग की बसों को कम किया गया है.

RAJASTHAN ROADWAYS
BUS ONLINE BOOKING
रोडवेज ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल
