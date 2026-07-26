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25 साल बाद फिर दौड़ेगी केकड़ी-देवली वाया रामथला रोडवेज बस, 1 अगस्त से सेवा शुरू

रोडवेज बस ( ETV Bharat Kekri )

केकड़ी(अजमेर): क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग आखिरकार पूरी होने जा रही है. करीब 25 साल बाद पुराने केकड़ी–देवली वाया रामथला मार्ग पर राजस्थान रोडवेज की बस सेवा एक बार फिर शुरू होगी. विधायक शत्रुघ्न गौतम के लगातार प्रयासों और रोडवेज प्रशासन से समन्वय के बाद यह बहुप्रतीक्षित सुविधा आगामी 1 अगस्त से आमजन के लिए उपलब्ध होगी. केकड़ी डिपो के मुख्य प्रबंधक हेमराज मीणा ने बस संचालन के आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश के अनुसार केकड़ी डिपो की बस इस मार्ग पर प्रतिदिन करीब चार फेरे लगाएगी. 20 से अधिक ग्राम पंचायतों फायदा: बस सेवा शुरू होने से केकड़ी और देवली उपखंड की 20 से अधिक ग्राम पंचायतों के हजारों ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा. विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों, किसानों, मरीजों तथा आम यात्रियों को अब सुरक्षित, सस्ती और नियमित परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. लंबे समय से इस मार्ग पर रोडवेज बस सेवा बंद रहने के कारण लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त हानि होती थी. इसे भी पढ़ें- रोडवेज के बेड़े में शामिल हुईं 144 नई बसें, सीएम ने दिखाई हरी झंडी, बोले हमने घाटे से उबारा