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25 साल बाद फिर दौड़ेगी केकड़ी-देवली वाया रामथला रोडवेज बस, 1 अगस्त से सेवा शुरू

विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रयासों से पूरी हुई वर्षों पुरानी मांग. 20 से अधिक ग्राम पंचायतों के हजारों लोगों को मिलेगा लाभ.

रोडवेज बस,
रोडवेज बस (ETV Bharat Kekri)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 26, 2026 at 7:01 PM IST

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केकड़ी(अजमेर): क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग आखिरकार पूरी होने जा रही है. करीब 25 साल बाद पुराने केकड़ी–देवली वाया रामथला मार्ग पर राजस्थान रोडवेज की बस सेवा एक बार फिर शुरू होगी. विधायक शत्रुघ्न गौतम के लगातार प्रयासों और रोडवेज प्रशासन से समन्वय के बाद यह बहुप्रतीक्षित सुविधा आगामी 1 अगस्त से आमजन के लिए उपलब्ध होगी. केकड़ी डिपो के मुख्य प्रबंधक हेमराज मीणा ने बस संचालन के आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश के अनुसार केकड़ी डिपो की बस इस मार्ग पर प्रतिदिन करीब चार फेरे लगाएगी.

20 से अधिक ग्राम पंचायतों फायदा: बस सेवा शुरू होने से केकड़ी और देवली उपखंड की 20 से अधिक ग्राम पंचायतों के हजारों ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा. विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों, किसानों, मरीजों तथा आम यात्रियों को अब सुरक्षित, सस्ती और नियमित परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. लंबे समय से इस मार्ग पर रोडवेज बस सेवा बंद रहने के कारण लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त हानि होती थी.

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आने वाले समय में इस मार्ग पर और बसें भी संचालित की जाएंगी. प्रदेश की भाजपा सरकार आमजन के हितों के लिए सदैव प्रतिबद्ध है. केकड़ी डिपो से आसपास की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके. साथ ही पुराने केकड़ी–देवली मार्ग को भी जल्द अपग्रेड कराया जाएगा. - शत्रुघ्न गौतम, विधायक, केकड़ी

25 वर्षों बाद यह सेवा बहाल: वर्ष 2004 में बीसलपुर बांध में पूर्ण जलभराव होने के बाद बनास नदी पर स्थित नेगड़िया का ब्रिटिशकालीन पुल डूब गया था. इसके बाद पुराने मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह बंद हो गया. वर्ष 2014 में करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से नया पुल बनकर तैयार हो गया, लेकिन बस सेवा शुरू नहीं हो सकी, अब 25 वर्षों बाद यह सेवा बहाल हो रही है.

नई बस सेवा से केकड़ी उपखंड के नाईखेड़ा, मोलकिया, आमली, तसवारिया, सलारी, तितरिया, कालेड़ा कृष्ण गोपाल, बोगला, धून्धरी, उंदरी, टांकावास, बाजटा, चांदथली तथा देवली उपखंड के रामथला, बडला, बीजवाड़, मालेड़ा, नासिरदा, थांवला और नेगड़िया समेत दो दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार और सरकारी कार्यों के लिए सुविधा मिलेगी. छात्रों को प्रतिदिन घर से कॉलेज जाने में आसानी होगी.

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