अलीगढ़-मथुरा मार्ग पर राजस्थान रोडवेज की बस ने बाइक में मारी टक्कर, एक की मौत
हादसे में दूसरा गंभीर, गुस्साए ग्रामीणों ने दो घंटे लगाया जाम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 10:49 AM IST
अलीगढ़ : जिले के इगलास थाना क्षेत्र में हटलपुर मोड़ के पास देर रात राजस्थान रोडवेज की बस ने बाइक सवार दो लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. दोनों को उपचार के लिए अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान हटलपुर निवासी महावीर सिंह उर्फ करीमा के रूप में हुई है. वहीं, घायल मुकेश की हालत गंभीर बनी हुई है.
हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने अलीगढ़-मथुरा मार्ग पर जाम लगा दिया. ग्रामीणों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हुए वाहनों का आवागमन रोक दिया. देखते ही देखते मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. इससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.
सूचना मिलने पर कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने और जाम खुलवाने का प्रयास किया. ग्रामीणों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया. करीब दो घंटे तक चले हंगामे और समझाने-बुझाने के बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया. इसके बाद अलीगढ़-मथुरा मार्ग पर यातायात सामान्य हो सका.
क्षेत्राधिकारी इगलास संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि देर रात थाना इगलास पुलिस को सूचना मिली थी कि एक रोडवेज बस ने बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी है. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल दोनों घायलों को उपचार के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ भिजवाया. वहां उपचार के दौरान महावीर सिंह पुत्र कुंदन सिंह निवासी ग्राम हटलपुर, थाना इगलास की मृत्यु हो गई. वहीं, मुकेश पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम हटलपुर का उपचार चल रहा है.
सीओ ने बताया कि मामले में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. राजस्थान रोडवेज की बस को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है.प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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