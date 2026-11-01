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अलीगढ़-मथुरा मार्ग पर राजस्थान रोडवेज की बस ने बाइक में मारी टक्कर, एक की मौत

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़ : जिले के इगलास थाना क्षेत्र में हटलपुर मोड़ के पास देर रात राजस्थान रोडवेज की बस ने बाइक सवार दो लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. दोनों को उपचार के लिए अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान हटलपुर निवासी महावीर सिंह उर्फ करीमा के रूप में हुई है. वहीं, घायल मुकेश की हालत गंभीर बनी हुई है.

अलीगढ़ में हादसा (Video Credit; ETV Bharat) हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने अलीगढ़-मथुरा मार्ग पर जाम लगा दिया. ग्रामीणों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हुए वाहनों का आवागमन रोक दिया. देखते ही देखते मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. इससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.