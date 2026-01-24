दिल्ली-जयपुर हाईवे पर नाले में गिरी राजस्थान रोडवेज की बस, टला बड़ा हादसा
हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा. पुलिस ने बस हटवाकर यातायात सुचारु कराया.
Published : January 24, 2026 at 2:33 PM IST
बहरोड़: दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बहरोड के सोतानाला क्षेत्र के पास सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया. हादसा उस समय हुआ जब एक चौपहिया वाहन डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित हो गया. उसे बचाने के प्रयास में पीछे से आ रही राजस्थान रोडवेज की बस संतुलन खो बैठी और सड़क किनारे बने नाले में जा गिरी. गनीमत रही कि बस की रफ्तार अधिक नहीं थी, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया.
बहरोड़ के सदर थाना प्रभारी दिनेश मीणा ने बताया कि राजस्थान रोडवेज की यह बस दिल्ली से सीकर की ओर जा रही थी. रोडवेज बस परिचालक ने पुलिस को बताया कि सामने जा रही कार का चालक संभवतः नया था. उसे रास्ते के बारे में पता नहीं था. उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई और कार का टायर फट गया. अचानक हुए हादसे के दौरान बस में चालक-परिचालक सहित करीब 25 सवारियां मौजूद थीं. हादसे के तुरंत बाद बस में चीख-पुकार मच गई और यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कुछ यात्री मामूली रूप से घायल हो गए, जबकि अधिकांश यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं.
हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर जमा हो गए. लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की. इसी दौरान सदर थाना बहरोड पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. थानाधिकारी मीणा ने बताया कि पुलिस ने घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया, वहीं बस से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
यातायात रहा बाधित: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चौपहिया वाहन के अचानक डिवाइडर से टकराने के कारण बस चालक को कोई मौका नहीं मिला और बस को बचाने के प्रयास में यह हादसा हो गया. बस सीधे टकरा जाती या तेज गति में होती तो बड़ा जान-माल का नुकसान हो सकता था. हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने क्रेन की मदद से बस हटवाकर सुचारु कराया.