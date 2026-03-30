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राजस्व मंत्री हेमंत मीणा अस्पताल में भर्ती, पेट संक्रमण और हाई बीपी से बिगड़ी सेहत

उदयपुर: राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की तबीयत रविवार देर शाम अचानक बिगड़ गई. पेट में तेज दर्द और ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद उन्हें प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. उपचार के दौरान उनकी हालत में सुधार नहीं होने और हाई बीपी की समस्या बनी रहने पर उन्हें रविवार रात/अलसुबह उदयपुर रेफर कर दिया गया.

उदयपुर में एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है. डॉक्टरों के अनुसार उनकी तबीयत पेट में संक्रमण के कारण बिगड़ी थी. फिलहाल उनकी हालत में सुधार है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है. उन्हें पूर्ण आराम की सलाह दी गई है. उन्हें उदयपुर के अस्पताल में आईसीयू में नहीं रखा गया है. मंत्री हेमंत मीणा प्रतापगढ़ से विधायक हैं तथा उदयपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं. उन्होंने शनिवार और रविवार को प्रतापगढ़ क्षेत्र में लगातार दौरा किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी.