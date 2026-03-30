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राजस्व मंत्री हेमंत मीणा अस्पताल में भर्ती, पेट संक्रमण और हाई बीपी से बिगड़ी सेहत

पेट में संक्रमण और हाई ब्लड प्रेशर के कारण उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. स्वास्थ्य में सुधार बताया जा रहा है.

Hemant Meena Admitted to Hospital
फूल सिंह मीणा ने सेहत की जानकारी ली (ETV Bharat Udiapur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 30, 2026 at 9:29 PM IST

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उदयपुर: राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की तबीयत रविवार देर शाम अचानक बिगड़ गई. पेट में तेज दर्द और ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद उन्हें प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. उपचार के दौरान उनकी हालत में सुधार नहीं होने और हाई बीपी की समस्या बनी रहने पर उन्हें रविवार रात/अलसुबह उदयपुर रेफर कर दिया गया.

उदयपुर में एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है. डॉक्टरों के अनुसार उनकी तबीयत पेट में संक्रमण के कारण बिगड़ी थी. फिलहाल उनकी हालत में सुधार है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है. उन्हें पूर्ण आराम की सलाह दी गई है. उन्हें उदयपुर के अस्पताल में आईसीयू में नहीं रखा गया है. मंत्री हेमंत मीणा प्रतापगढ़ से विधायक हैं तथा उदयपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं. उन्होंने शनिवार और रविवार को प्रतापगढ़ क्षेत्र में लगातार दौरा किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी.

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सेहत में सुधार: उनके उदयपुर में भर्ती होने की सूचना मिलते ही भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ सहित कई स्थानीय नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया. उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने भी अस्पताल जाकर मंत्री से मुलाकात की और उनकी सेहत की जानकारी ली. फूल सिंह मीणा ने बताया कि मंत्री जी का स्वास्थ्य स्थिर बताया जा रहा है, डॉक्टर लगातार जांच कर रहे हैं और जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है.

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PHOOL SINGH MEENA
हेमंत मीणा अस्पताल में भर्ती
HEMANT MEENA ADMITTED TO HOSPITAL

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