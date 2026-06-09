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STARS परियोजना के तहत राजस्थान को 243.77 करोड़ की मंजूरी, इन क्षेत्रों में होगा खर्च

जयपुर : राजस्थान के स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने STARS (Strengthening Teaching-Learning and Results for States) परियोजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 243.77 करोड़ की विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों को मंजूरी दी है. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (PAB) ने ये राशि स्वीकृत की है, जिसे डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लास, शिक्षक प्रशिक्षण और करियर गाइडेंस पर खर्च किया जाएगा.

राजस्थान के लाखों स्कूली छात्रों को अब आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी. केंद्र सरकार ने STARS परियोजना के तहत राज्य के लिए 243.77 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिससे सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग, करियर गाइडेंस और बेहतर शिक्षण सुविधाओं का विस्तार होगा. इसके साथ ही शुरुआती कक्षाओं में पढ़ने-लिखने और गणितीय दक्षता को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे छात्रों की सीखने की क्षमता और शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार आने की उम्मीद है.

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राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश में संचालित विभिन्न शैक्षणिक सुधार कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के सामने पेश की गई, जिसके बाद बोर्ड ने राज्य के लिए स्वीकृत गतिविधियों में छात्रों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक दक्षता को मजबूत करने, डिजिटल लर्निंग असेसमेंट सिस्टम विकसित करने, शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, कक्षा-कक्ष शिक्षण में सुधार और स्मार्ट कक्षाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है. इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, छात्रों के लिए करियर मार्गदर्शन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित शिक्षण को भी बढ़ावा दिया जाएगा. परियोजना के तहत स्कूलों में सेवा प्रदाय प्रणाली को ज्यादा प्रभावी बनाने और समग्र शैक्षणिक प्रशासन को मजबूत करने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं.