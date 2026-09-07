राज्य में 8 सितंबर से घटेंगी बारिश की गतिविधियां , अब तक सामान्य से 18.71 फीसदी कम बारिश
एक सप्ताह तक मानसून कमजोर रहने के बाद 12-13 सितंबर से पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू होने के आसार हैं.
Published : September 7, 2026 at 2:18 PM IST
जयपुर: राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय मानसून अब कमजोर पड़ने लगा है.प्रदेश में 7 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है और 8 सितंबर से करीब एक सप्ताह तक मानसून कमजोर रह सकता है. 12-13 सितंबर से पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू होने के आसार हैं. झालावाड़ जिले में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए सोमवार को कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है.
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार वेल मार्क लो प्रेशर एरिया कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है और फिलहाल दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है. इसके प्रभाव से पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान के अलवर, सीकर, जयपुर, डीग, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, बारां, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज हुई. पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू और नागौर में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई.
पढ़ें: राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 3 से 7 सितंबर तक कई संभागों में बारिश के आसार
6 सितंबर तक सामान्य से 18.71 फीसदी कम बारिश: प्रदेश में 1 जून से 6 सितंबर तक 313 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 385.04 मिलीमीटर है. इस लिहाज से राजस्थान में अब तक सामान्य से 18.71 फीसदी कम बारिश हुई है. पिछले साल 6 सितंबर तक प्रदेश में करीब 640 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी थी. इसके मुकाबले इस साल इसी अवधि में 313 मिलीमीटर बारिश हुई है. जयपुर में भी बारिश सामान्य से कम है. यहां 6 सितंबर तक सामान्य 471.10 मिलीमीटर के मुकाबले 381.52 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से 19.01 फीसदी कम है. राज्य स्तर पर सामान्य बारिश के करीब 81 फीसदी कोटे की पूर्ति बताई गई है, लेकिन जिलावार स्थिति अलग है. कुछ जिलों में सामान्य बारिश का आंकड़ा अभी पूरा नहीं हुआ है.
सिर्फ पांच जिलों में सामान्य बारिश का कोटा पूरा: जिलेवार आंकड़ों के अनुसार डीडवाना, भरतपुर, डीग, धौलपुर और फलोदी में सामान्य बारिश का कोटा पूरा हो चुका है. वहीं ब्यावर, अलवर, बीकानेर और सलूंबर में सामान्य बारिश का आंकड़ा अभी पूरा होना बाकी है. ब्यावर में सामान्य 453.13 मिलीमीटर के मुकाबले 436.40 मिलीमीटर, अलवर में 544.30 के मुकाबले 522.08 मिलीमीटर, बीकानेर में 238.76 के मुकाबले 236.55 मिलीमीटर और सलूंबर में 636.99 के मुकाबले 588.98 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है.
यह भी पढ़ें: मानसून फिर सक्रिय, झालावाड़ के बकानी में 114 मिमी बारिश
यहां जमकर बरसे में मेघ: रविवार को चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी में तेज बारिश हुई. दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुआ बारिश का दौर शाम 6 बजे तक चला. करीब तीन घंटे में दो इंच बारिश दर्ज की गई. कानोड़ दरवाजा क्षेत्र में बारिश का पानी दुकानों में घुस गया. पिछले 24 घंटे में सवाई माधोपुर के खंडार में सबसे ज्यादा 102 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई. इसके अलावा करौली, भरतपुर और अलवर समेत कई जिलों में करीब तीन इंच तक बारिश दर्ज की गई. रविवार को अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डीग, धौलपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर और टोंक में मध्यम बारिश हुई. जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई.
राजस्थान मौसम अपडेट 07/09/2026— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) September 7, 2026
पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान के अलवर, सीकर,जयपुर, डीग,भरतपुर, दौसा, धौलपुर, बारां, करौली,सवाईमाधोपुर, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर एवं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चुरू, नागौर कही कही हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। pic.twitter.com/1LraqORHWO
प्रतापगढ़ में सर्वाधिक बारिश: सोमवार 7 सितंबर की सुबह तक दर्ज प्रमुख बारिश में प्रतापगढ़ के वागन डैम में 101 मिलीमीटर, धौलपुर के राजाखेड़ा में 58, बाड़ी में 56, कोटा के दरा में 51, चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में 46, डीग शहर में 45, चूरू शहर में 36.2, झालावाड़ के झालरापाटन में 35, कोटा के सांगोद में 34 और बूंदी के केशोराय पाटन में 33 मिलीमीटर बारिश हुई. झालावाड़ के रायपुर में भी 33 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.
चंबल का जलस्तर एक रात में करीब 8 मीटर बढ़ा: लगातार बारिश के कारण प्रदेश की नदियों, बांधों और जलाशयों में पानी की आवक बढ़ी है. धौलपुर में कैचमेंट एरिया में बारिश और 7596 क्यूसेक पानी के डिस्चार्ज के बाद चंबल नदी का गेज एक ही रात में 121.80 मीटर से बढ़कर 129.90 मीटर पहुंच गया. हालांकि, चंबल का जलस्तर अभी खतरे के निशान 130.79 मीटर से 89 सेंटीमीटर नीचे है.
इसे भी देखें: धौलपुर में झमाझम बारिश से हालात बिगड़े, कई कॉलोनियां जलमग्न, खेतों में डूबीं खरीफ की तैयार फसलें
पार्वती बांध से पानी छोड़ा, कई गांवों का संपर्क प्रभावित: सैंपऊ-धौलपुर क्षेत्र में पार्वती बांध से पानी छोड़े जाने के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी. रविवार को बांध के दो और गेट खोलकर 6692 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. इसके बाद सैंपऊ-बाड़ी मार्ग की रपट पर करीब तीन फीट पानी की चादर चलने लगी, जिससे कई गांवों का संपर्क मार्ग प्रभावित हुआ. वहीं सरमथुरा स्थित पार्वती बांध आंगई में कैचमेंट एरिया से पानी की आवक घटने के बाद सभी गेट बंद कर दिए गए हैं. बांध का वर्तमान गेज 222.95 मीटर है. प्रशासन ने निचले तटीय इलाकों से दूर रहने की अपील की है. सुरक्षा के लिए बांध पर पुलिस जाप्ता भी तैनात किया गया है.
September 6, 2026
बीसलपुर बांध में एक सेंटीमीटर पानी की आवक: जयपुर, टोंक और अजमेर की लाइफलाइन माने जाने वाले बीसलपुर बांध का जलस्तर बढ़कर 314.11 आरएल मीटर पहुंच गया है. पिछले 24 घंटे में बांध में करीब एक सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है. सितंबर में हुई बारिश से बांध में पानी की आवक को लेकर अच्छे संकेत मिल रहे हैं.
पांचना बांध में 20 सेंटीमीटर पानी की आवक: करौली जिले में बारिश के बाद पांचना बांध में भी पानी की आवक हुई है. बांध का जलस्तर बढ़कर 257.60 मीटर पहुंच गया है, जबकि बांध का अधिकतम गेज 258.62 मीटर है. पिछले 24 घंटे में बांध में 20 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई. जिले में अब तक औसत बारिश की करीब 77 फीसदी बारिश दर्ज की जा चुकी है.
यह भी पढ़ें: पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, 4 जिलों में स्कूल बंद, तलवाड़ा में 5 इंच से ज्यादा वर्षा
अब 12-13 सितंबर से फिर बारिश की आस: मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल राजस्थान में सक्रिय बारिश का दौर कमजोर पड़ रहा है. 7 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में कमी आने और 8 सितंबर से करीब एक सप्ताह तक मानसून कमजोर रहने की संभावना है. इसके बाद 12-13 सितंबर से पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू होने के आसार हैं. अगले कुछ दिन प्रदेश में बारिश की गतिविधियां सीमित रहेंगी, लेकिन सितंबर के दूसरे सप्ताह में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है.