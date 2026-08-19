ETV Bharat / state

आंचार संहिता लागू होने से पहले ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल, 21 RAS के तबादले, 9 एसडीएम फिर बदले

जयपुर: प्रदेश में निकाय -पंचायत चुनाव की चल रही हलचल के बीच राज्य सरकार लगातार नौकरशाही में बड़े स्तर पर फेरबदल कर रही है. राज्य सरकार ने बुधवार को भी 21 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. पिछले 9 दिन में तीन तबादला सूची के जरिए 253 आरएएस अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है. तबादला सूची को लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं. तबादला सूची में एक बार फिर 9 एसडीएम और 3 एडीएम भी बदले गए हैं. तबादला सूची में शामिल अधिकारियों को राज्य सरकार ने तुरंत तबादले वाले स्थान पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, सवाई माधोपुर के वजीरपुर एसडीएम रानी मीणा को आगामी आदेशों तक एपीओ कर दिया गया है.

11 अगस्त को जारी की थी बड़ी तबादला सूची : राज्य सरकार ने 11 अगस्त को आरएएस की बड़ी तबादला सूची जारी करते हुए 183 आरएएस अधिकारियों को इधर-उधर किया था. वहीं, 17 अगस्त को 53 और 19 अगस्त को 21 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं.

इसे भी पढ़ें- पंचायत चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल: 183 RAS अधिकारियों के तबादले, 134 SDM और 12 ADM बदले