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आंचार संहिता लागू होने से पहले ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल, 21 RAS के तबादले, 9 एसडीएम फिर बदले

9 दिन में तीन तबादला सूची के जरिए 253 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इधर-उधर

शासन सचिवालय जयपुर
शासन सचिवालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2026 at 5:23 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में निकाय -पंचायत चुनाव की चल रही हलचल के बीच राज्य सरकार लगातार नौकरशाही में बड़े स्तर पर फेरबदल कर रही है. राज्य सरकार ने बुधवार को भी 21 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. पिछले 9 दिन में तीन तबादला सूची के जरिए 253 आरएएस अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है. तबादला सूची को लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं. तबादला सूची में एक बार फिर 9 एसडीएम और 3 एडीएम भी बदले गए हैं. तबादला सूची में शामिल अधिकारियों को राज्य सरकार ने तुरंत तबादले वाले स्थान पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, सवाई माधोपुर के वजीरपुर एसडीएम रानी मीणा को आगामी आदेशों तक एपीओ कर दिया गया है.

11 अगस्त को जारी की थी बड़ी तबादला सूची : राज्य सरकार ने 11 अगस्त को आरएएस की बड़ी तबादला सूची जारी करते हुए 183 आरएएस अधिकारियों को इधर-उधर किया था. वहीं, 17 अगस्त को 53 और 19 अगस्त को 21 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं.

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इन अधिकारियों के हुए तबादले

  • शैफाली कुशवाहा - उपायुक्त नगर निगम जयपुर
  • अशोक कुमार शर्मा - भू प्रबंधन अधिकारी जयपुर
  • श्रवण सिंह - एसडीम, प्रतापगढ़
  • कमल यादव - आयुक्त नगर निगम भीलवाड़ा
  • महावीर सिंह - उपायुक्त नगर निगम अजमेर
  • अरविंद शर्मा - एडीएम दौसा
  • महेश चंद्र मान - एसडीएम हिंडौन
  • महिपाल सिंह - एसडीएम वजीरपुर
  • राजीव शर्मा - एडीएम भरतपुर
  • रजनी माधीवाल - उपायुक्त उदयपुर विकास प्राधिकरण
  • सीता शर्मा - सहायक कलक्टर नागौर
  • सोहन नरूका - एडीएम कोटपूतली बहरोड
  • भारती भारद्वाज - एसडीएम कुम्हेर
  • निहारिका शर्मा - उपायुक्त नगर निगम जयपुर
  • विष्णु बंसल - उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण
  • अमिता बिश्नोई - सहायक निदेशक प्रशासनिक सुधार विभाग श्रीगंगानगर
  • सुरेश कुमार राव - एसडीएम धौलपुर
  • राजीव बडगूजर - एसडीएम असनावर
  • मोहन चौधरी - एसडीएम पीसांगन
  • रजत - एसडीएम मूंडवा
  • पायल जैन - भूमि अवाप्त अधिकारी भरतपुर विकास प्राधिकरण.

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