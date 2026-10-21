राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान का देशभर में दूसरा स्थान, जोधपुर प्रदेश में अव्वल
राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान ने 113.66% लक्ष्य हासिल कर देशभर में यह उपलब्धि दर्ज की.
Published : October 21, 2026 at 7:50 PM IST
जयपुर : राष्ट्रीय पोषण माह 2026 के दौरान जोरदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान ने देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है. महिला बाल विकास विभाग की ओर से प्रदेशभर में चलाए गए पोषण जागरूकता कार्यक्रमों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों के कारण राजस्थान ने तय लक्ष्य के मुकाबले 113.66 फीसदी उपलब्धि हासिल की. वहीं, जोधपुर जिला 148.22 प्रतिशत उपलब्धि के साथ प्रदेश में पहले मुकाम पर रहा.
9 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजन : बीकानेर, पाली, चूरू और श्रीगंगानगर ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए राजस्थान के टॉप-5 जिलों में जगह बनाई. महिला बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के मुताबिक प्रदेश में 9 सितंबर से 8 अक्टूबर 2026 तक 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया. इस दौरान बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के पोषण स्तर में सुधार, कुपोषण की पहचान और उसके प्रबंधन के साथ आमजन को संतुलित आहार और बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गईं. आंगनवाड़ी केंद्रों को इन कार्यक्रमों का प्रमुख केंद्र बनाया गया, जहां विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने समुदाय की भागीदारी के साथ अभियान को आगे बढ़ाया.
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आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण जागरूकता की गतिविधियां : राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण संबंधी जनजागरूकता कार्यक्रमों का व्यापक आयोजन किया गया. इनमें अन्नप्राशन, गोदभराई, कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण एवं प्रबंधन, पोषण वाटिका और स्वस्थ बालक स्पर्धा जैसी गतिविधियां शामिल रहीं. इन कार्यक्रमों का मकसद बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, गर्भवती महिलाओं और माताओं को पोषण के प्रति जागरूक बनाना और परिवारों को स्वस्थ खानपान की आदतों के लिए प्रेरित करना था. विभाग की ओर से निर्धारित गतिविधियों के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित किए गए और उनकी प्रगति की नियमित निगरानी की गई. प्रदेश ने निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 113.66 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया.
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जोधपुर ने किया प्रदेश में सबसे बेहतर प्रदर्शन : राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान जिलों के प्रदर्शन में जोधपुर सबसे आगे रहा. जिले ने 148.22 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया. बीकानेर 133.70 प्रतिशत उपलब्धि के साथ दूसरे, पाली 132.01 प्रतिशत के साथ तीसरे, चूरू 128.85 प्रतिशत के साथ चौथे और श्रीगंगानगर 127.21 प्रतिशत उपलब्धि के साथ पांचवें स्थान पर रहा. इन जिलों में जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, जिला समन्वयकों, जिला परियोजना सहायकों, ब्लॉक समन्वयकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अभियान की गतिविधियों को प्रभावी तरीके से संचालित किया.
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दीया कुमारी ने विभागीय टीमों को दी बधाई : इस उपलब्धि पर डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने राष्ट्रीय पोषण माह से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को बधाई दी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल करना फील्ड में काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मेहनत, लगन और समर्पण का नतीजा है. दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान सरकार 'कुपोषण मुक्त राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान' के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है. पोषण से जुड़े कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है. उनके प्रयासों से पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में मदद मिलती है.
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'हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी' रही मुख्य थीम : आईसीडीएस निदेशक वासुदेव मालावत के मुताबिक, इस साल राष्ट्रीय पोषण माह की मुख्य थीम 'हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी' रखी गई. जिसका मकसद आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण, देखभाल और प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित करना तथा समुदाय में इनके प्रति जिम्मेदारी और स्वामित्व की भावना को मजबूत करना था. अभियान के दौरान आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा पका हुआ गर्म भोजन (HCM), सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, बाल्यावस्था विकास के लिए पोषण एवं प्रारंभिक उद्दीपन और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) शामिल रहे. इन विषयों के माध्यम से लोगों को संतुलित आहार, बच्चों के समुचित विकास, मातृ स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी सेवाओं के महत्व के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया गया.
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विभिन्न विभागों के समन्वय से चला अभियान : राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान महिला बाल विकास विभाग ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर गतिविधियां संचालित कीं. विभागीय कैलेंडर के अनुसार आयोजित कार्यक्रमों की रोजाना की प्रगति जन-आंदोलन डैशबोर्ड पर अपलोड की गई, जिससे अभियान की गतिविधियों और उपलब्धियों की निगरानी की जा सके. महिला बाल विकास विभाग की शासन सचिव पूनम ने भी अभियान से जुड़ी सभी टीमों के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि विभाग इसी ऊर्जा और समर्पण के साथ आगे काम करेगा, ताकि आगामी समय में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल कर सके.