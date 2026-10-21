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राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान का देशभर में दूसरा स्थान, जोधपुर प्रदेश में अव्वल

राष्ट्रीय पोषण माह ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राष्ट्रीय पोषण माह 2026 के दौरान जोरदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान ने देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है. महिला बाल विकास विभाग की ओर से प्रदेशभर में चलाए गए पोषण जागरूकता कार्यक्रमों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों के कारण राजस्थान ने तय लक्ष्य के मुकाबले 113.66 फीसदी उपलब्धि हासिल की. वहीं, जोधपुर जिला 148.22 प्रतिशत उपलब्धि के साथ प्रदेश में पहले मुकाम पर रहा.