अंगदान संकल्प अभियान में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर, इतने नागरिक ले चुके हैं संकल्प
प्रदेश अब देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.
Published : July 23, 2026 at 5:43 PM IST
जयपुरः प्रदेश में संचालित अंगदान जन जागरुकता अभियान को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने बताया कि आमजन की बढ़ती भागीदारी के परिणामस्वरूप राजस्थान ने अंगदान संकल्प अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है.
22 जुलाई तक प्रदेश में 1,08,904 नागरिकों ने अंगदान का संकल्प लिया है. अभियान 3 अगस्त तक चलेगा. उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत राजस्थान अब देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. वर्तमान में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, जबकि दोनों राज्यों के बीच मात्र 8,136 संकल्पों का अंतर रह गया है. राठौड़ ने बताया कि जिला स्तर पर झुंझुनू सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 13,619 अंगदान संकल्पों के साथ पहले स्थान पर है. इसके बाद हनुमानगढ़ (12,828), चूरू (10,780), जयपुर (8,152), अजमेर (6,722) तथा सीकर (5,956) प्रमुख जिलों में शामिल हैं.
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अंगदान दे सकता है जीवनदानः गायत्री राठौड़ ने बताया कि जुलाई माह के विशेष अभियान में भी कई जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. झुंझुनू ने 2,426 नए संकल्पों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है. इसके बाद जयपुर (1,773), टोंक (997), भीलवाड़ा (995) तथा जोधपुर (754) ने उल्लेखनीय कार्य किया है. प्रमुख शासन सचिव ने प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक संख्या में अंगदान का संकल्प लेने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का अंगदान कई गंभीर रोगियों को नया जीवन दे सकता है. अभियान का उद्देश्य अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, भ्रांतियों को दूर करना तथा अधिकाधिक नागरिकों को इस महादान से जोड़ना है.