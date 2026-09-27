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पीएम फसल योजना: राजस्थान चौथे पायदान पर, किसानों को 7800 रुपए के प्रीमियम पर मिला 35,600 करोड़ का क्लेम

देशभर में असम पहले और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा.

पंत कृषि भवन, जयपुर.
पंत कृषि भवन, जयपुर. (सोर्स ईटीवी भारत, जयपुर.)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 27, 2026 at 1:21 PM IST

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जयपुर : राजस्थान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी एवं तकनीक आधारित क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. भारत सरकार की ओर से राज्यों के योजना-विशिष्ट मापदंडों के आधार पर तैयार रैंकिंग में राजस्थान ने 43.5 अंक प्राप्त कर देश में चौथा स्थान हासिल किया है. यह उपलब्धि राज्य सरकार की ओर से फसल बीमा प्रक्रिया में तकनीक के बढ़ते उपयोग, पारदर्शिता, समयबद्ध कार्रवाई और किसानों तक योजना का लाभ प्रभावी रूप से पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करती है.

यह हैं देश के अग्रणी राज्य : भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संचालन का 10 बिंदुओं के प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया है. मूल्यांकन में असम 55.5 अंकों के साथ पहले, उत्तर प्रदेश 47.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर था. राजस्थान 43.5 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा. इसके बाद उत्तराखंड, हरियाणा, पुद्दुचेरी और महाराष्ट्र का नंबर है. इस तरह पीएम फसल बीमा योजना में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है.

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तकनीक के उपयोग से राजस्थान का मजबूत प्रदर्शन : कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि प्रदेश में फसल कटाई प्रयोग को ऐप के जरिए ऑनलाइन लिए जाने और येसटेक के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में जगह बनाने में सफल रहा है. राज्य को इन दोनों मापदंडों पर 10-10 अंक मिले हैं. इसके अलावा केसीसी खातों के एनरोलमेंट से संबंधित मापदंड में राजस्थान को 7.5 अंक, शिकायत निवारण में 6 अंक मिले हैं. फसल कटाई प्रयोग का ऐप माध्यम से डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से फसल उपज के आकलन को अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने में सहायता मिलती है.

इस तरह होता है अंकों का वर्गीकरण : भारत सरकार के मूल्यांकन फ्रेमवर्क में 90 प्रतिशत से अधिक फसल कटाई प्रयोग ऐप से करने पर अधिकतम 10 अंक निर्धारित हैं. इसी प्रकार येसटेक के अंतर्गत तकनीक आधारित उपज आकलन को बढ़ावा दिया जा रहा है. मूल्यांकन में 90 प्रतिशत से अधिक जिलों में येसटेक अपनाने वाले राज्यों के लिए अधिकतम 10 अंक का प्रावधान किया गया है और राजस्थान को इस पैरामीटर में पूरे 10 अंक मिले हैं.

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सीएम ने आगे के लिए तय की प्राथमिकताएं : उनका कहना है कि योजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त करना राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है. विशेष रूप से फसल कटाई प्रयोग को ऐप के माध्यम से करने और येसटेक जैसे तकनीकी मापदंडों में पूर्ण अंक प्राप्त होना कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के प्रभावी उपयोग की दिशा में राज्य की प्रगति को दर्शाता है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी समय में योजना के अन्य मापदंडों जैसे बीमा कवरेज, समयबद्ध दावा निस्तारण, उपज आंकड़ों की शीघ्र स्वीकृति और किसानों को त्वरित, पारदर्शी और सुगम फसल बीमा सेवाएं उपलब्ध करवाने की प्राथमिकता तय की है.

किसान केंद्रित व्यवस्था के रूप में हो विकसित : कृषि मंत्री डॉ. मीणा ने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास है कि फसल बीमा व्यवस्था को केवल क्षतिपूर्ति की योजना तक सीमित न रखते हुए इसे डेटा एवं तकनीक आधारित, पारदर्शी और किसान केंद्रित व्यवस्था के रूप में विकसित किया जाए. उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक के अधिकाधिक उपयोग से फसल नुकसान के आकलन, दावों के निस्तारण, शिकायत समाधान और योजना की निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है.

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7800 करोड़ के प्रीमियम पर 35,600 करोड़ का क्लेम : कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि राजस्थान में खरीफ 2016 से खरीफ 2026 से अब तक 25.47 करोड़ फसल बीमा पॉलिसी सृजित की गई हैं. किसानों ने इस अवधि में 7,800 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा और बदले में फसल बीमा क्लेम के रूप में 35,600 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को हुआ है, जो कि किसानों की ओर से अदा किए गए प्रीमियम का 4.5 गुना है.

केंद्र और राज्य सरकार ने दिया अंशदान : इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार ने लगभग 19-19 हजार करोड़ रुपए का प्रीमियम के रूप में अंशदान दिया. राजस्थान के लगभग 90 प्रतिशत फसल कटाई प्रयोग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन हुए जो देश में सर्वाधिक है. इसी प्रकार फसल बीमा पोर्टल के साथ भूमि अभिलेख का एकीकरण करने वाला राजस्थान देश का तीसरा राज्य बना है. राज्य के 52946 गांवों में से 47028 (89 प्रतिशत) गांवों के भू-अभिलेख का पोर्टल के साथ एकीकरण किया जा चुका है.

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फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं, दस से ज्यादा एफआईआर : आयुक्त गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप फसल बीमा योजना में किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा स्वीकार नहीं किया जाएगा. फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होने बताया कि फसल बीमा योजना में धांधली को लेकर 10 से अधिक प्रकरणों में एफआईआर दर्ज करवाई गई है. शत-प्रतिशत फसल कटाई प्रयोग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन करवाने के निर्देश दिए हैं. कृषि विभाग के अधिकारी या कर्मचारी की भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाए जाने पर सीधे बर्खास्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

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