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पीएम फसल योजना: राजस्थान चौथे पायदान पर, किसानों को 7800 रुपए के प्रीमियम पर मिला 35,600 करोड़ का क्लेम

पंत कृषि भवन, जयपुर. ( सोर्स ईटीवी भारत, जयपुर. )