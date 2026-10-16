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IPL में 14 करोड़ में बिके भरतपुर के कार्तिक शर्मा बने राजस्थान रणजी टीम के कप्तान, रेलवे के खिलाफ संभालेंगे कमान

क्रिकेटर कार्तिक शर्मा ( ETV Bharat File Photo )

भरतपुर: जिले के युवा क्रिकेटर कार्तिक शर्मा ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उन्हें राजस्थान रणजी ट्रॉफी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. भरतपुर के क्रिकेट इतिहास में यह पहला अवसर है, जब जिले के किसी खिलाड़ी को राजस्थान की रणजी टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. कार्तिक की इस उपलब्धि से जिले के खेल जगत में खुशी का माहौल है. उनकी सफलता को भरतपुर के क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है. आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा था.