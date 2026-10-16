IPL में 14 करोड़ में बिके भरतपुर के कार्तिक शर्मा बने राजस्थान रणजी टीम के कप्तान, रेलवे के खिलाफ संभालेंगे कमान

IPL में 14 करोड़ में बिके भरतपुर के कार्तिक शर्मा बने राजस्थान रणजी टीम के कप्तान, रेलवे के खिलाफ संभालेंगे कमान
भरतपुर के क्रिकेट इतिहास में यह पहला अवसर है, जब जिले के किसी खिलाड़ी को राजस्थान रणजी टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
Published : October 16, 2026 at 10:01 PM IST
भरतपुर: जिले के युवा क्रिकेटर कार्तिक शर्मा ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उन्हें राजस्थान रणजी ट्रॉफी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. भरतपुर के क्रिकेट इतिहास में यह पहला अवसर है, जब जिले के किसी खिलाड़ी को राजस्थान की रणजी टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. कार्तिक की इस उपलब्धि से जिले के खेल जगत में खुशी का माहौल है. उनकी सफलता को भरतपुर के क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है. आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा था.
जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघन तिवारी ने बताया कि राजस्थान रणजी टीम के पूर्व कप्तान मानव सुथार के भारतीय टीम में चयन के बाद कप्तानी का पद रिक्त हो गया था. इसके बाद कार्तिक शर्मा को टीम की कमान सौंपी गई है. कप्तान के रूप में कार्तिक का पहला मुकाबला रेलवे की टीम के खिलाफ होगा. यह मैच 18 से 21 अक्टूबर तक जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में कार्तिक के सामने टीम को बेहतर नेतृत्व देने और जीत की दिशा में आगे बढ़ाने की चुनौती होगी.
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तिवारी ने कहा कि कार्तिक को कप्तानी की जिम्मेदारी मिलना उनकी क्रिकेट प्रतिभा और खेल के प्रति समर्पण का प्रमाण माना जा रहा है. उन्होंने अपनी मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रदर्शन के दम पर यह मुकाम हासिल किया है. राजस्थान जैसी टीम की कप्तानी मिलना उनके क्रिकेट करियर के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है. साथ ही, यह उपलब्धि भरतपुर के उन युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगी, जो क्रिकेट में आगे बढ़कर प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते हैं.
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कार्तिक शर्मा को राजस्थान रणजी टीम का कप्तान बनाए जाने पर जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों, खिलाड़ियों, खेल पत्रकारों और खेल प्रेमियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी. सभी ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि वे अपनी कप्तानी में राजस्थान टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल होंगे.