ETV Bharat / state

राजस्थान राज्यसभा चुनाव: उम्मीदवारों के चयन के लिए सीएम भजनलाल और मदन राठौड़ अधिकृत, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बड़ा फैसला

भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन के लिए सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को अधिकृत किया गया.

भाजपा कोर ग्रुप की बैठक
भाजपा कोर ग्रुप की बैठक (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2026 at 8:11 AM IST

|

Updated : May 17, 2026 at 8:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजस्थान में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भीतर चुनावी रणनीतियों और उम्मीदवारों के नामों को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है. इसी सिलसिले में शनिवार को जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश कोर ग्रुप की एक बेहद महत्वपूर्ण और मैराथन बैठक आयोजित की गई. इस बैठक का मुख्य एजेंडा राज्यसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करना था.

बैठक में पार्टी संगठन, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और संगठन के प्रति निष्ठा को उम्मीदवार चयन का प्रमुख आधार माना गया. बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राज्यसभा प्रत्याशी चयन के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को अधिकृत किया जाए. दोनों नेता विचार-विमर्श के बाद उपयुक्त नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेंगे.

राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: राज्यसभा चुनाव: भाजपा कोर कमेटी की बैठक आज, प्रत्याशियों के नामों पर होगा महामंथन

संगठनात्मक गतिविधियों और अभियानों की समीक्षा : भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेशभर में चल रहे संगठनात्मक अभियानों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई. बैठक में किसानों के हित में निकाली जा रही “ग्राम रथ यात्रा” को सफल बताया गया. उन्होंने ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से राज्य सरकार किसानों तक अपनी योजनाएं और उपलब्धियां प्रभावी तरीके से पहुंचाने में सफल रही है. इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान की प्रगति पर भी चर्चा हुई. वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा प्रशिक्षण वर्गों में सक्रिय भागीदारी को लेकर संतोष व्यक्त किया गया.

नीट परीक्षा और कांग्रेस पर भाजपा का हमला : बैठक में नीट परीक्षा प्रकरण को लेकर भी चर्चा हुई. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है. डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि नीट परीक्षा में अनियमितताओं की शुरुआत नासिक से हुई और बाद में यह मामला कई राज्यों तक फैला. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए परीक्षा रद्द कर दी और जांच सीबीआई को सौंप दी. भाजपा नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि रीट परीक्षा प्रकरण में भाजपा लगातार सीबीआई जांच की मांग करती रही, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया.

इसे भी पढ़ें: राज्यसभा चुनाव 2026: राजस्थान में जून में खाली हो रही तीन सीटें, यह रहेगा गणित

पेट्रोल-डीजल कीमतों पर भी हुई चर्चा : बैठक में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण बढ़ती पेट्रोल-डीजल कीमतों पर भी चर्चा की गई. भाजपा नेताओं ने दावा किया कि रूस-यूक्रेन युद्ध और वैश्विक संकट के बावजूद भारत में कीमतों में सीमित वृद्धि हुई है और केंद्र सरकार ने सब्सिडी देकर आमजन को राहत देने का प्रयास किया है, साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार द्वारा राज्य में दो बार राहत दिए जाने पर भी चर्चा की गई.

कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद : बैठक में उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा, केन्द्री मंत्री भागीरथ विश्नोई और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. वहीं सीपी जोशी, अर्जुनराम मेघवाल, अलका गुर्जर और सतीश पूनिया वर्चुअल माध्यम से जुड़े. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पारिवारिक कारणों के चलते इस बैठक में शामिल नहीं हो सकीं.

Last Updated : May 17, 2026 at 8:21 AM IST

TAGGED:

RAJASTHAN RAJYA SABHA ELECTION
राजस्थान राज्यसभा चुनाव
भाजपा कोर ग्रुप बैठक
RAJASTHAN RAJYA SABHA POLLS
BJP CORE GROUP MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.