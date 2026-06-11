राज्यसभा चुनाव 2026: सतीश पूनिया, अलका गुर्जर और नीरज डांगी निर्विरोध निर्वाचित
राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों पर भाजपा के सतीश पूनिया, अलका गुर्जर और कांग्रेस के नीरज डांगी निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए.
Published : June 11, 2026 at 4:42 PM IST
जयपुर: राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉ. सतीश पूनिया और अलका गुर्जर तथा कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज डांगी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए. नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीनों उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन का मार्ग साफ हो गया. गुरुवार को विधानसभा परिसर में निर्वाचन अधिकारी और विधानसभा सचिव भारत भूषण शर्मा ने तीनों प्रत्याशियों को निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सौंपा.
तस्वीर भी साफ हो गई : राजनीतिक दृष्टि से यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि राजस्थान की तीनों सीटों पर मुकाबले की स्थिति नहीं बनी और सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए. इसके साथ ही राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले नए और पुराने चेहरों की तस्वीर भी साफ हो गई है. राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता डॉ. सतीश पूनिया और महिला मोर्चा से जुड़ीं अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया था. वहीं, कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता और निवर्तमान राज्यसभा सांसद नीरज डांगी पर दोबारा भरोसा जताया. तीन सीटों पर केवल तीन वैध उम्मीदवार होने के कारण मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी और सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए.
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महिला, ओबीसी और दलित पर खेला दांव : डॉ. सतीश पूनिया राजस्थान भाजपा के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे हैं. वे प्रदेशाध्यक्ष, विधायक और संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं. संगठनात्मक क्षमता और जमीनी राजनीति में मजबूत पकड़ के चलते उन्हें भाजपा ने राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया. वहीं, अलका गुर्जर को राज्यसभा भेजकर भाजपा ने महिला नेतृत्व और सामाजिक प्रतिनिधित्व को महत्व देने का संदेश दिया है. पार्टी संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका को देखते हुए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं. वे लंबे समय से संगठन और संसदीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं. राज्यसभा में उनका कार्यकाल और अनुभव कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. पार्टी नेतृत्व ने उन पर पुनः विश्वास जताते हुए उन्हें एक बार फिर उच्च सदन भेजा है. डांगी दलित समाज से आते हैं. प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद तीनों नेताओं ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया. भाजपा नेताओं ने इसे संगठन और कार्यकर्ताओं के विश्वास की जीत बताया, जबकि कांग्रेस ने नीरज डांगी के पुनर्निर्वाचन को पार्टी की विचारधारा और अनुभव की जीत करार दिया.