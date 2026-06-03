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Rajasthan Rajya Sabha Election : महिला भागीदारी के मामले में भाजपा-कांग्रेस ने बरती कंजूसी, 9 महिला नेता ही जा सकीं राज्यसभा

जयपुर: प्रदेश में राज्यसभा की रिक्त हुई तीन सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. नामांकन की अंतिम तारीख 8 जून है. हालांकि, अभी तक प्रत्याशी चयन को लेकर दोनों ही दलों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं. माना जा रहा है कि दोनों ही दल 5 या 6 जून के आसपास प्रत्याशी की घोषणा कर सकते हैं.

वहीं, इस बार राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन में महिला भागीदारी की मांग भी जोर-शोर से उठ रही है. बीजेपी और कांग्रेस में ही कई महिला नेता राज्यसभा चुनाव में महिला भागीदारी के लिए लॉबिंग कर रही है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नारी वंदन अधिनियम के तहत विधानसभा और संसद की 33 फीसदी सीटों पर महिला आरक्षण के चलते भी महिला नेताओं को उम्मीद है कि इस बार राज्यसभा चुनाव में दोनों ही दल महिला नेताओं को राज्यसभा का प्रत्याशी बना सकते हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव के पूर्व के आंकड़ों को देखें तो महिला भागीदारी को लेकर अभी तक दोनों ही दलों ने कंजूसी बरती है.

1952 से लेकर अब तक 9 महिला ही पहुंची राज्यसभा : राजस्थान से राज्यसभा सांसदों की बात की जाए तो 1952 से लेकर अब तक केवल 9 ही महिलाओं को राज्यसभा में जाने का मौका मिला है. इनमें कांग्रेस ने आठ और भाजपा ने एक महिला को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया था. भाजपा से केवल नजमा हेपतुल्ला ही राजस्थान से राज्यसभा पहुंची थीं.

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मौजूदा 10 सांसदों में केवल सोनिया गांधी ही महिला सांसद : वहीं, राजस्थान के मौजूदा 10 सांसदों की बात की जाए तो केवल महिला भागीदारी के तौर पर सोनिया गांधी ही राज्यसभा सदस्य हैं. यूपीए की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा में एकमात्र महिला सांसद हैं, जबकि 9 पुरुष सांसद हैं.

शारदा भार्गव तीन और प्रभा ठाकुर दो बार पहुंची राज्यसभा : हालांकि, दिलचस्प यह भी है कि राजस्थान से पहली बार 1952 में शारदा भार्गव को राज्यसभा जाने का मौका मिला था. कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 1952-1956 और 1963 में तीन बार राज्यसभा भेजा था. इसके अलावा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही प्रभा ठाकुर भी राजस्थान से दो बार राज्यसभा पहुंची थीं. वे 2002 से 2008 और 2008 से 2014 तक राज्यसभा सदस्य रही थीं.

दो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी भी पहुंची थी राज्यसभा : वहीं, दिलचस्पी ये भी है कि राजस्थान के दो पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया और बरकतुल्लाह खान की पत्नी भी राजस्थान से राज्यसभा सांसद रही हैं. जगन्नाथ पहाड़िया की पत्नी शांति पहाड़ियां 1984 से 1990 तक राज्यसभा के सदस्य रही हैं. पूर्व मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खान की पत्नी उषी खान 1976 से 1982 तक राज्यसभा सदस्य रही हैं.