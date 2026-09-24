बड़ा हादसा : राजसमंद में गणेश प्रतिमा विसर्जन से लौटते समय ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 4 की मौत और 11 घायल
पुलिस ने हादसे में घायल लोगों को रेलमगरा अस्पताल व आरके जिला अस्पताल में पहुंचाया.
Published : September 24, 2026 at 6:26 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 6:34 PM IST
राजसमंदः जिले के रेलमगरा थाना क्षेत्र के बनेडिया ग्राम पंचायत में खटुकडा मार्ग पर गुरुवार को ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को रेलमगरा व आरके जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. हादसा गणेश प्रतिमा विसर्जन करके लौटते समय हुआ है.
रेलममगरा थानाधिकारी प्रवीण सिंह जुगतावत ने बताया कि लोग सांसेरा के जल देवी माताजी तालाब से गणेश प्रतिमा विसर्जित करके वापस लौट रहे थे. इस बीच रास्ते में एक मोड़ पर अचानक ट्रैक्टर-ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह पलट गया. उन्होंने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने हादसे में घायल लोगों को रेलमगरा अस्पताल व आरके जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, यहां उनका इलाज जारी है.
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हादसे में 4 लोगों की मौतः थानाधिकारी प्रवीण सिंह जुगतावत ने बताया कि हादसे में तुरकिया खेड़ा निवासी शंकर सिंह पिता जोध सिंह (65 वर्ष), तकड़ियों का गुड़ा, नाथद्वारा निवासी पुष्पा कुंवर पत्नी शंभूसिंह (45 वर्ष), तुरकिया खेड़ा निवासी हरीश लोहार पुत्र राजकुमार लोहार (12 वर्ष) और तुरकिया खेड़ा निवासी ललिता पुत्री भंवर सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, घटना में घायल अन्य 11 लोगों का इलाज जारी है.
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घटनास्थल का लिया जायजाः थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस ने घटना का स्थल का जायजा लिया है. वहीं, हादसे की सूचना पर राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा व जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल भी जिला चिकित्सालय पहुंचे. अधिकारियों ने घायलों से मुलाकात करके उपचार की जानकारी ली.