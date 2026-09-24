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बड़ा हादसा : राजसमंद में गणेश प्रतिमा विसर्जन से लौटते समय ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 4 की मौत और 11 घायल

राजसमंद में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 4 की मौत ( ETV Bharat File Photo )