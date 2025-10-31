ETV Bharat / state

आरपीएससी: आयोग ने जारी किया विभिन्न पदों का साक्षात्कार कार्यक्रम

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से शुक्रवार को विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया गया है. जानिए बड़ा अपडेट...

राजस्थान लोक सेवा आयोग (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 31, 2025 at 5:35 PM IST

अजमेर: आरपीएससी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 17 से 25 नवंबर तक सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती-2023 अंतर्गत भूगोल विषय के पदों के लिए साक्षात्कार का तृतीय चरण एवं सहायक कृषि अधिकारी (कृषि विभाग) भर्ती-2018 के पदों के लिए द्वितीय चरण के साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि साक्षात्कारों में सम्मिलित होने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने पूर्व में विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किए हैं, उन्हें विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसे भरकर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में मय समस्त प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से देने होंगे.

मेहता ने बताया कि साक्षात्कार के समय सभी अभ्यर्थियों को स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटो युक्त मूल पहचान पत्र और समस्त मूल प्रमाण पत्र मय फोटो प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करना होगा, वरना साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे.

उप निरीक्षक दूरसंचार (गृह विभाग) परीक्षा-2024 प्रवेश-पत्र 6 नवम्बर को होंगे अपलोड : आयोग की ओर से उप निरीक्षक दूरसंचार (गृह विभाग) परीक्षा-2024 का आयोजन 9 नवंबर 2025 को निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा. परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा. आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा के प्रवेश पत्र 6 नवंबर 2025 को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे. मेहता ने बताया कि अभ्यार्थी परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिला की जानकारी 2 नवंबर 2025 से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे.

इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्म तिथि प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे. इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है.

परीक्षा देने 1 घंटे पहले आना होगा केंद्र : मेहता ने बताया कि परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. लिहाजा, अभ्यर्थी परीक्षा के दिन प्रत्येक परीक्षा सत्र में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं, ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके. देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं.

साथ लाने होंगे यह दस्तावेज : मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा. यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों. इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें. स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लें.

बहकावे में ना आएं : आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं. यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें. परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है.

