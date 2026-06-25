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राजस्थान PTET परीक्षा 2026 का रिजल्ट घोषित, काउंसलिंग और कॉलेज अलॉटमेंट प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

डिप्टी सीएम ने टॉपर्स से फोन पर बात की ( ETV Bharat Jaipur )