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Rajasthan Pradhan Election Results : 419 पंचायत समितियों में 255 प्रधान बनाकर कांग्रेस का दबदबा, भाजपा 105 पर सिमटी

पंचायत समिति प्रधान चुनाव में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा.... ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: राजस्थान के ग्रामीण सियासी रण में कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी ताकत का अहसास कराया है. जिला परिषद चुनाव के बाद अब पंचायत समिति प्रधान के चुनाव में भी कांग्रेस भाजपा पर भारी पड़ी है. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश की 37 जिलों की सभी 419 पंचायत समितियों में प्रधान पदों के नतीजों के मुताबिक कांग्रेस ने 255 प्रधान बनाकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. इसके मुकाबले सत्तारूढ़ भाजपा 105 प्रधान पदों तक ही पहुंच सकी. दोनों दलों के बीच 150 प्रधान पदों का बड़ा अंतर रहा.

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी RLP ने 24, भारत आदिवासी पार्टी यानी BAP ने 14, निर्दलीयों ने 19 और माकपा ने दो पंचायत समितियों में प्रधान बनाए. कांग्रेस ने 419 में से 255 प्रधान बनाकर बहुमत के लिए जरूरी 210 के आंकड़े को 45 सीटों से पार किया, यानी ग्रामीण सत्ता के इस चुनाव में कांग्रेस को केवल बढ़त ही नहीं मिली, बल्कि वह अपने दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल करने में भी सफल रही. दूसरी तरफ भाजपा के लिए चिंता की बात यह है कि प्रदेश में सरकार होने के बावजूद पार्टी ग्रामीण निकायों में कांग्रेस से काफी पीछे रह गई.

कांग्रेस ने 25 जिलों में बनाई बढ़त : जिलेवार नतीजों में कांग्रेस का प्रदर्शन व्यापक रहा. 37 जिलों में 25 जिलों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. पार्टी की सबसे बड़ी सफलता सीकर में रही, जहां 16 पंचायत समितियों में से 15 पर कांग्रेस ने प्रधान बनाए. भाजपा यहां एक भी पंचायत समिति में प्रधान नहीं बना सकी. जालोर और झुंझुनू में कांग्रेस ने 14 में से 12-12 प्रधान बनाए. दौसा में 14 में से 11 और जैसलमेर में 10 में से 9 पंचायत समितियों में कांग्रेस का कब्जा रहा. पढ़ें : सीएम भजनलाल के विधानसभा क्षेत्र में आरएलपी ने बनाया प्रधान, अलवर–जयपुर में कांग्रेस का पलड़ा भारी फलोदी में 9 में से 8, बीकानेर और भीलवाड़ा में 16 में से 10-10 तथा टोंक, सवाई माधोपुर और सिरोही में सात-सात पंचायत समितियों में कांग्रेस के प्रधान बने. राजधानी जयपुर में भी कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई. जिले की 22 पंचायत समितियों में से 16 पर कांग्रेस ने प्रधान बनाए, जबकि भाजपा को चार और RLP को दो सीटें मिलीं. जयपुर में कांग्रेस ने भाजपा से 12 प्रधान पद अधिक हासिल किए. इन नतीजों से कांग्रेस को यह राजनीतिक संदेश देने का अवसर मिला है कि प्रदेश में सत्ता से बाहर होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में उसका संगठन और स्थानीय नेतृत्व प्रभावी बना हुआ है. खास तौर पर शेखावाटी, पूर्वी राजस्थान और मारवाड़ के कई इलाकों में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया. भाजपा के लिए उदयपुर और डीग राहत, कई जिलों में खाता भी नहीं खुला : भाजपा के लिए परिणामों का दूसरा पहलू ज्यादा चुनौतीपूर्ण है. पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन उदयपुर जिले में रहा, जहां 20 पंचायत समितियों में से 11 पर भाजपा के प्रधान बने. डीग में भाजपा ने सभी पांच पंचायत समितियों में जीत दर्ज कर क्लीन स्वीप किया. भरतपुर में सात में से पांच और पाली में नौ में से छह पंचायत समितियों में भाजपा को सफलता मिली. अजमेर और बालोतरा में भी भाजपा ने छह-छह प्रधान बनाए. चूरू में सात और डूंगरपुर में पांच पंचायत समितियों में पार्टी के प्रधान बने, लेकिन कई जिलों में भाजपा का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा.