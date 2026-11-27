Rajasthan Pradhan Election Results : 419 पंचायत समितियों में 255 प्रधान बनाकर कांग्रेस का दबदबा, भाजपा 105 पर सिमटी
जिला परिषद के बाद पंचायत समिति प्रधान चुनाव में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा.
Published : November 27, 2026 at 10:03 PM IST
जयपुर: राजस्थान के ग्रामीण सियासी रण में कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी ताकत का अहसास कराया है. जिला परिषद चुनाव के बाद अब पंचायत समिति प्रधान के चुनाव में भी कांग्रेस भाजपा पर भारी पड़ी है. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश की 37 जिलों की सभी 419 पंचायत समितियों में प्रधान पदों के नतीजों के मुताबिक कांग्रेस ने 255 प्रधान बनाकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. इसके मुकाबले सत्तारूढ़ भाजपा 105 प्रधान पदों तक ही पहुंच सकी. दोनों दलों के बीच 150 प्रधान पदों का बड़ा अंतर रहा.
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी RLP ने 24, भारत आदिवासी पार्टी यानी BAP ने 14, निर्दलीयों ने 19 और माकपा ने दो पंचायत समितियों में प्रधान बनाए. कांग्रेस ने 419 में से 255 प्रधान बनाकर बहुमत के लिए जरूरी 210 के आंकड़े को 45 सीटों से पार किया, यानी ग्रामीण सत्ता के इस चुनाव में कांग्रेस को केवल बढ़त ही नहीं मिली, बल्कि वह अपने दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल करने में भी सफल रही. दूसरी तरफ भाजपा के लिए चिंता की बात यह है कि प्रदेश में सरकार होने के बावजूद पार्टी ग्रामीण निकायों में कांग्रेस से काफी पीछे रह गई.
पंचायत समिति प्रधान के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से नवनिर्वाचित सभी प्रधानों को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं। इस जनसमर्थन के लिए प्रदेश की जनता और दिन-रात मेहनत करने वाले कांग्रेस के एक-एक कार्यकर्ता का हृदय से आभार। राजस्थान की जनता-जनार्दन ने BJP के अहंकार, जनविरोधी नीतियों, सत्ता के दुरुपयोग और तानाशाहीपूर्ण रवैये को करारा जवाब दिया है। पंचायत समिति प्रधान के चुनावों में सीकर, बूंदी, हनुमानगढ़, नागौर, फलोदी और सवाई माधोपुर इन 6 जिलों में भाजपा अपना खाता तक नहीं खोल पाई। 37 जिलों के नतीजे कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत एवं जनता के भरोसे का प्रतीक है। 419 प्रधानों में से कांग्रेस के 255 (60.86%) प्रधान निर्वाचित हुए, जबकि भाजपा महज 105 (25.06%) सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस ने जनता का विश्वास जीतते हुए भाजपा से 150 अधिक प्रधान पदों पर जीत दर्ज की। वोट शेयर में कांग्रेस को 39.15% और भाजपा को 33.78% वोट मिले। यानी कांग्रेस को भाजपा से 5.37% अधिक वोट हासिल हुए। कुल 7,542 पंचायत समिति सदस्यों में कांग्रेस के 3,773 (50.02%) और भाजपा के 2,218 (29.40%) पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुए। ये ऐतिहासिक जीत प्रदेश की जनता के विश्वास और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अथक संघर्ष का परिणाम है। जनता द्वारा जताए गए इस विश्वास और सौंपी गई जिम्मेदारी को हम विनम्रता, पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे एवं ग्रामीण विकास और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित करेंगे।🙏— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) November 27, 2026
कांग्रेस ने 25 जिलों में बनाई बढ़त : जिलेवार नतीजों में कांग्रेस का प्रदर्शन व्यापक रहा. 37 जिलों में 25 जिलों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. पार्टी की सबसे बड़ी सफलता सीकर में रही, जहां 16 पंचायत समितियों में से 15 पर कांग्रेस ने प्रधान बनाए. भाजपा यहां एक भी पंचायत समिति में प्रधान नहीं बना सकी. जालोर और झुंझुनू में कांग्रेस ने 14 में से 12-12 प्रधान बनाए. दौसा में 14 में से 11 और जैसलमेर में 10 में से 9 पंचायत समितियों में कांग्रेस का कब्जा रहा.
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फलोदी में 9 में से 8, बीकानेर और भीलवाड़ा में 16 में से 10-10 तथा टोंक, सवाई माधोपुर और सिरोही में सात-सात पंचायत समितियों में कांग्रेस के प्रधान बने. राजधानी जयपुर में भी कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई. जिले की 22 पंचायत समितियों में से 16 पर कांग्रेस ने प्रधान बनाए, जबकि भाजपा को चार और RLP को दो सीटें मिलीं. जयपुर में कांग्रेस ने भाजपा से 12 प्रधान पद अधिक हासिल किए. इन नतीजों से कांग्रेस को यह राजनीतिक संदेश देने का अवसर मिला है कि प्रदेश में सत्ता से बाहर होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में उसका संगठन और स्थानीय नेतृत्व प्रभावी बना हुआ है. खास तौर पर शेखावाटी, पूर्वी राजस्थान और मारवाड़ के कई इलाकों में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया.
भाजपा के लिए उदयपुर और डीग राहत, कई जिलों में खाता भी नहीं खुला : भाजपा के लिए परिणामों का दूसरा पहलू ज्यादा चुनौतीपूर्ण है. पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन उदयपुर जिले में रहा, जहां 20 पंचायत समितियों में से 11 पर भाजपा के प्रधान बने. डीग में भाजपा ने सभी पांच पंचायत समितियों में जीत दर्ज कर क्लीन स्वीप किया. भरतपुर में सात में से पांच और पाली में नौ में से छह पंचायत समितियों में भाजपा को सफलता मिली. अजमेर और बालोतरा में भी भाजपा ने छह-छह प्रधान बनाए. चूरू में सात और डूंगरपुर में पांच पंचायत समितियों में पार्टी के प्रधान बने, लेकिन कई जिलों में भाजपा का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा.
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सीकर, बूंदी, हनुमानगढ़, फलोदी, सवाई माधोपुर और नागौर में भाजपा एक भी प्रधान नहीं बना सकी. डीडवाना-कुचामन, जैसलमेर, जोधपुर, राजसमंद, सिरोही और टोंक में पार्टी को केवल एक-एक पंचायत समिति में सफलता मिली. जालोर और झुंझुनू में भाजपा के खाते में दो-दो प्रधान पद आए. यह स्थिति भाजपा के लिए इसलिए भी अहम है कि पंचायत समिति चुनाव में स्थानीय विधायक, संगठन और कार्यकर्ताओं की भूमिका सीधे तौर पर सामने आती है. ऐसे में इन नतीजों के बाद पार्टी के सामने ग्रामीण क्षेत्रों में संगठनात्मक पकड़, स्थानीय नेतृत्व और चुनावी प्रबंधन की समीक्षा करने की चुनौती होगी.
सीकर जिले से BJP का पूरी तरह सफ़ाया करने वाली जनता-जनार्दन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद। नवनिर्वाचित सभी प्रधानों को बहुत बधाई🙏 https://t.co/WYkyX6mry7— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) November 27, 2026
नागौर में RLP का दबदबा, मारवाड़ में भी असर : हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 24 पंचायत समितियों में प्रधान बनाकर अपनी क्षेत्रीय ताकत दिखाई. पार्टी का सबसे मजबूत प्रदर्शन नागौर में रहा, जहां 12 में से आठ पंचायत समितियों में RLP के प्रधान बने. यहां कांग्रेस को चार सीटें मिलीं, जबकि भाजपा अपना खाता भी नहीं खोल सकी. बाड़मेर और जोधपुर में RLP ने पांच-पांच प्रधान पद हासिल किए. डीडवाना-कुचामन में तीन, जयपुर में दो और बालोतरा में एक पंचायत समिति में पार्टी को सफलता मिली. इससे साफ है कि RLP का प्रभाव मुख्य रूप से नागौर और मारवाड़ के आसपास केंद्रित रहा. सदस्य चुनाव में मिली राजनीतिक जमीन को पार्टी ने प्रधान चुनाव में भी कुछ हद तक कायम रखा.
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आदिवासी अंचल में BAP की मौजूदगी मजबूत : भारत आदिवासी पार्टी ने 14 पंचायत समितियों में प्रधान बनाकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक पकड़ दिखाई. बांसवाड़ा में पार्टी ने 16 में से पांच पंचायत समितियों में प्रधान बनाए. डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूंबर में तीन-तीन पंचायत समितियों में BAP को सफलता मिली. प्रतापगढ़ में भाजपा और BAP तीन-तीन सीटों पर बराबर रहे, जबकि सलूंबर में BAP तीन प्रधान पदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. यह परिणाम बताता है कि दक्षिण राजस्थान के आदिवासी अंचल में BAP अब केवल सदस्य चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय सत्ता में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है.
पंचायत समिति प्रधान चुनाव : जिलेवार दलगत स्थिति...
- अजमेर - कुल 10 समितियां : कांग्रेस 4, भाजपा 6.
- अलवर - कुल 11 समितियां : कांग्रेस 8, भाजपा 3.
- बालोतरा - कुल 11 समितियां : कांग्रेस 4, भाजपा 6, RLP 1.
- बांसवाड़ा - कुल 16 समितियां : कांग्रेस 8, भाजपा 2, BAP 5, निर्दलीय 1.
- बाड़मेर - कुल 17 समितियां : कांग्रेस 7, भाजपा 2, RLP 5, निर्दलीय 3.
- ब्यावर - कुल 7 समितियां : कांग्रेस 5, भाजपा 2.
- भरतपुर - कुल 7 समितियां : कांग्रेस 2, भाजपा 5.
- भीलवाड़ा - कुल 16 समितियां : कांग्रेस 10, भाजपा 6.
- बीकानेर - कुल 15 समितियां : कांग्रेस 10, भाजपा 3, निर्दलीय 2.
- बूंदी - कुल 8 समितियां : कांग्रेस 5, निर्दलीय 3.
- चित्तौड़गढ़ - कुल 11 समितियां : कांग्रेस 6, भाजपा 4, निर्दलीय 1.
- चूरू - कुल 13 समितियां : कांग्रेस 6, भाजपा 7.
- दौसा - कुल 14 समितियां : कांग्रेस 11, भाजपा 3.
- डीडवाना-कुचामन - कुल 9 समितियां : कांग्रेस 5, भाजपा 1, RLP 3.
- डीग - कुल 5 समितियां : भाजपा 5.
- धौलपुर - कुल 6 समितियां : कांग्रेस 4, भाजपा 2.
- डूंगरपुर - कुल 14 समितियां : कांग्रेस 4, भाजपा 5, BAP 3, निर्दलीय 2.
- हनुमानगढ़ - कुल 10 समितियां : कांग्रेस 8, माकपा 2.
- जयपुर - कुल 22 समितियां : कांग्रेस 16, भाजपा 4, RLP 2.
- जैसलमेर - कुल 10 समितियां : कांग्रेस 9, भाजपा 1.
- जालोर - कुल 14 समितियां : कांग्रेस 12, भाजपा 2.
- झालावाड़ - कुल 8 समितियां : कांग्रेस 5, भाजपा 3.
- झुंझुनू - कुल 14 समितियां : कांग्रेस 12, भाजपा 2.
- जोधपुर - कुल 23 समितियां : कांग्रेस 16, भाजपा 1, RLP 5, निर्दलीय 1.
- खैरथल-तिजारा - कुल 6 समितियां : कांग्रेस 3, भाजपा 3.
- कोटपूतली-बहरोड़ - कुल 8 समितियां : कांग्रेस 6, भाजपा 2.
- नागौर - कुल 12 समितियां : कांग्रेस 4, RLP 8.
- पाली - कुल 9 समितियां : कांग्रेस 3, भाजपा 6.
- फलोदी - कुल 9 समितियां : कांग्रेस 8, निर्दलीय 1.
- प्रतापगढ़ - कुल 8 समितियां : कांग्रेस 2, भाजपा 3, BAP 3.
- राजसमंद - कुल 9 समितियां : कांग्रेस 7, भाजपा 1, निर्दलीय 1.
- सलूंबर - कुल 7 समितियां : कांग्रेस 1, भाजपा 2, BAP 3, निर्दलीय 1.
- सवाई माधोपुर - कुल 8 समितियां : कांग्रेस 7, निर्दलीय 1.
- सीकर - कुल 16 समितियां : कांग्रेस 15, निर्दलीय 1.
- सिरोही - कुल 8 समितियां : कांग्रेस 7, भाजपा 1.
- टोंक - कुल 8 समितियां : कांग्रेस 7, भाजपा 1.
- उदयपुर - कुल 20 समितियां : कांग्रेस 8, भाजपा 11, निर्दलीय 1.