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Rajasthan Pradhan Election Result 2026 : बीकानेर में कांग्रेस ने 10, भाजपा ने 3, तो निर्दलीयों ने दो सीटें जीती

जीत के बाद निर्वाचित प्रधान के साथ उत्साहित कांग्रेसी ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर : राजस्थान में पंचायत समिति चुनाव के तहत आज प्रधान पदों का चुनाव हुआ. बीकानेर संभाग के मुख्यालय की 15 पंचायत समितियों में प्रधान पद के चुनाव परिणामों में कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला. कांग्रेस ने 10 पंचायत समितियों में जीत दर्ज की. जबकि भाजपा तीन सीटों पर सिमट गई. वहीं दो स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारकर सियासी समीकरणों को चौंका दिया. नोखा, पांचू और बीठनोक में भाजपा ने उलटफेर किया, तो खाजूवाला में कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा. चुनाव के दौरान खाजूवाला में पुलिस लाठीचार्ज और बज्जू में विधायक अंशुमान सिंह भाटी व कांग्रेस नेताओं के बीच नोकझोंक देखने को मिली.