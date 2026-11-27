Rajasthan Pradhan Election Result 2026 : बीकानेर में कांग्रेस ने 10, भाजपा ने 3, तो निर्दलीयों ने दो सीटें जीती
नोखा में बहुमत नहीं होने के बाद भी भाजपा की मंजू देवी लूणावत जादुई आंकड़ा जुटाते हुए प्रधान निर्वाचित हुईं.
Published : November 27, 2026 at 6:39 PM IST
बीकानेर : राजस्थान में पंचायत समिति चुनाव के तहत आज प्रधान पदों का चुनाव हुआ. बीकानेर संभाग के मुख्यालय की 15 पंचायत समितियों में प्रधान पद के चुनाव परिणामों में कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला. कांग्रेस ने 10 पंचायत समितियों में जीत दर्ज की. जबकि भाजपा तीन सीटों पर सिमट गई. वहीं दो स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारकर सियासी समीकरणों को चौंका दिया. नोखा, पांचू और बीठनोक में भाजपा ने उलटफेर किया, तो खाजूवाला में कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा. चुनाव के दौरान खाजूवाला में पुलिस लाठीचार्ज और बज्जू में विधायक अंशुमान सिंह भाटी व कांग्रेस नेताओं के बीच नोकझोंक देखने को मिली.
बीकानेर में कांग्रेस ने 10 पंचायत समितियों में जमाया कब्जा : बीकानेर जिले की 15 पंचायत समितियों में से 10 पंचायत समितियों में प्रधान पद पर जीत दर्ज की. वहीं भाजपा को तीन और दो स्थानों पर निर्दलीयों ने पंचायत समितियों में सफलता पाई. बीकानेर पंचायत समिति में जगदीश कस्वां प्रधान निर्वाचित हुए. पूगल में मंजुरा बानो, हदां में ममता मेघवाल, लूणकरणसर में अजय परमेश्वरी, श्रीडूंगरगढ़ में सुमित्रा पारीक और रिड़ी में संतोष ने जीत हासिल की. इसी तरह रूणियाबास में धर्माराम, श्रीकोलायत में देवी सिंह रावलोत, बज्जू में जाली मेघवाल और जसरासर में गीता देवी निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुईं.
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नोखा, पांचू और बीठनोक में भाजपा का उलटफेर : कांग्रेस के मजबूत प्रदर्शन के बीच भाजपा ने भी तीन पंचायत समितियों में जीत दर्ज कर की. नोखा में बहुमत नहीं होने के बाद भी भाजपा की मंजू देवी लूणावत जादुई आंकड़ा जुटाते हुए प्रधान निर्वाचित हुईं, जबकि पांचू में कांग्रेस में बगावत के चलते त्रिकोणीय मुकाबले में शिवनारायण दिलोइया ने जीत हासिल कर प्रधान पद पर कब्जा जमाया. बीठनोक में पूनम कंवर प्रधान निर्वाचित हुईं, जहां चुनाव में जिले की एकमात्र पंचायत में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला था.
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खाजूवाला में कांग्रेस को झटका, निर्दलीय कलावती बनीं प्रधान : खाजूवाला पंचायत समिति का चुनाव कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा. यहां कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी के सामने पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल गुट की निर्दलीय प्रत्याशी कलावती ने जीत दर्ज की. इस परिणाम को कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है. मतदान के दौरान खाजूवाला में तनाव की स्थिति भी देखने को मिली. हालात ऐसे बने कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. छतरगढ़ पंचायत समिति में पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल के पुत्र गौरव चौहान निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुए.
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बज्जू में विधायक और कांग्रेस नेताओं के बीच नोकझोंक : बज्जू पंचायत समिति में मतदान के दौरान तनाव का माहौल देखने को मिला. मतदान केंद्र के बाहर भाजपा विधायक अंशुमान सिंह भाटी और कांग्रेस नेताओं के बीच नोकझोंक हुई. दोनों पक्षों के बीच हुई नोकझोंक से कुछ समय के लिए चुनावी माहौल गरमा गया. हालांकि चुनाव परिणाम में कांग्रेस की जाली मेघवाल ने प्रधान पद पर जीत दर्ज की.