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सीएम भजनलाल के विधानसभा क्षेत्र में आरएलपी ने बनाया प्रधान, अलवर–जयपुर में कांग्रेस का पलड़ा भारी

नवनिर्वाचित प्रधान को दिया प्रमाण पत्र ( ETV Bharat Alwar/Jaipur )

जयपुर/अलवर : संभाग की पंचायत स​मितियों के प्रधान चुनाव में कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम रखा. जयपुर जिले की 22 में से 16 पंचायत समितियां में कांग्रेस ने अपने प्रधान बनाए. हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र की सांगानेर पंचायत समिति में आरएलपी ने अपना प्रधान बनवाया. चार पंचायत समितियां में भाजपा और दो में आरएलपी की जीत हुई है. दो पंचायत समितियां आंधी और शाहपुरा ऐसी रही जहां कांग्रेस के प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. अलवर जिले की 11 पंचायत समितियों में कांग्रेस 8 में अपना प्रधान निर्वाचित कराने में कामयाब रही, वहीं भाजपा ने निर्दलीयों के सहारे तीन पंचायत समितियों में अपने प्रधान निर्वाचित कराए. वहीं अलवर जिले की 11 पंचायत समितियों में कांग्रेस ने 8 पर कब्जा जमाया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के गढ़ मालाखेड़ा पंचायत समिति में भाजपा बहुमत नहीं होने के बाद भी निर्दलीयों के सहयोग से अपना प्रधान जिताने में कामयाब रही.