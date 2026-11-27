सीएम भजनलाल के विधानसभा क्षेत्र में आरएलपी ने बनाया प्रधान, अलवर–जयपुर में कांग्रेस का पलड़ा भारी
अलवर जिले में भाजपा ने निर्दलीयों के सहारे तीन पंचायत समितियों में अपने प्रधान निर्वाचित कराए.
Published : November 27, 2026 at 9:04 PM IST
जयपुर/अलवर : संभाग की पंचायत समितियों के प्रधान चुनाव में कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम रखा. जयपुर जिले की 22 में से 16 पंचायत समितियां में कांग्रेस ने अपने प्रधान बनाए. हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र की सांगानेर पंचायत समिति में आरएलपी ने अपना प्रधान बनवाया. चार पंचायत समितियां में भाजपा और दो में आरएलपी की जीत हुई है. दो पंचायत समितियां आंधी और शाहपुरा ऐसी रही जहां कांग्रेस के प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. अलवर जिले की 11 पंचायत समितियों में कांग्रेस 8 में अपना प्रधान निर्वाचित कराने में कामयाब रही, वहीं भाजपा ने निर्दलीयों के सहारे तीन पंचायत समितियों में अपने प्रधान निर्वाचित कराए. वहीं अलवर जिले की 11 पंचायत समितियों में कांग्रेस ने 8 पर कब्जा जमाया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के गढ़ मालाखेड़ा पंचायत समिति में भाजपा बहुमत नहीं होने के बाद भी निर्दलीयों के सहयोग से अपना प्रधान जिताने में कामयाब रही.
सबसे बड़ी जीत : जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति में कांग्रेस के लालाराम सैनी ने सर्वाधिक 17 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है. 4 पंचायत समितियों आमेर, चाकसू, जालसू और रामपुरा डाबड़ी में एक वोट के अंतर से प्रधान का फैसला हुआ. कांग्रेस के 16 प्रधान निर्वाचित हुए हैं. आंधी से माया देवी वर्मा, शाहपुरा से संतरा गुर्जर, अमरसर से समोती देवी मीणा, आमेर से कलावती, बस्सी से लालाराम सैनी, चाकसू से संतोष देवी मीणा, गोविंदगढ़ से सुमन यादव, जमवारामगढ़ से दीपक कुमार, झोटवाड़ा से मोनिका, जोबनेर से कमला देवी, किशनगढ़ रेनवाल से मदन उर्फ पप्पू, कोटखावदा से अनोखी देवी, माधोराजपुरा से प्रियंका, फागी से कैलाश चंद चौधरी, रामपुरा डाबड़ी से गीता मौर्य, तूंगा से रामफूल चंद प्रधान बने है.
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एक वोट से जीत : वहीं भाजपा के 4 प्रधान निर्वाचित हुए हैं. चौमूं से भाजपा के रामगोपाल, जालसू से भाजपा की किशन देवी, मौजमाबाद से भाजपा के नन्दू और सांभरलेक से भाजपा के दशरथ सिंह प्रधान निर्वाचित हुए. 22 पंचायतों में से दो में आरएलपी के प्रधान बने हैं. दूदू से आरएलपी की अयोध्या देवी और सांगानेर से आरएलपी की सीमा चौधरी प्रधान बनी है. वहीं, जयपुर जिले की 22 पंचायत में से चार पंचायत ऐसी हैं, जहां प्रत्याशियों ने एक वोट से जीत हासिल कर प्रधान पद पर कब्जा जमाया है. इसमें आमेर से कांग्रेस की सामोती देवी मीणा, जालसू से भाजपा की किशन देवी, चाकसू से कांग्रेस की संतोष देवी मीणा और रामपुरा डाबड़ी से कांग्रेस की गीता मौर्य शामिल है.
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सांगानेर में आरएलपी की प्रत्याशी बनी प्रधान : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में आरएलपी प्रत्याशी सीमा चौधरी प्रधान बनी है. प्रधान चुनाव में सीमा चौधरी को 11 मत मिले. वहीं दूसरे प्रत्याशी निर्दलीय राजकुमार चौधरी को चार वोट मिले हैं. इस तरह से सीमा चौधरी ने सात मतों से जीत हासिल की है. सांगानेर में आरएलपी के 8 प्रत्याशी जीत कर आए थे, लेकिन प्रधान चुनाव में सीमा चौधरी को तीन वोट अधिक मिले. जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति में जीत का अंतर सबसे अधिक रहा. कांग्रेस के उम्मीदवार लालाराम सैनी ने भाजपा के रामफूल को 17 वोटों से शिकस्त दी और प्रधान पद पर कब्जा जमाया.
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अलवर जिले में कांग्रेस का दबदबा कायम किया : अलवर जिले की 11 पंचायत समितियों में कांग्रेस 8 में अपना प्रधान निर्वाचित कराने में कामयाब रही. वहीं भाजपा ने निर्दलीयों के सहारे तीन पंचायत समितियों में अपने प्रधान निर्वाचित कराए. खास बात रही कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के गढ़ मालाखेड़ा पंचायत समिति में भाजपा बहुमत नहीं मिलने के बाद भी निर्दलीयों के सहयोग से अपना प्रधान जिताने में कामयाब रही. वहीं लक्ष्मणगढ़ में भाजपा के मात्र दो पंचायत समिति सदस्य जीतने के बाद भी निर्दलीयों के सहारे अपना प्रधान निर्वाचित कराने में सफल रही. जबकि यहां कांग्रेस के 7 सदस्य जीतने के बाद भी अपने प्रधान प्रत्याशी को नहीं जितवा सकी. लक्ष्मणगढ़ में कुल 17 वार्ड हैं.
इसके अलावा थानागाजी में भाजपा ने निर्दलीय के सहयोग से आसान जीत दर्ज कराई. जबकि जिले की 11 पंचायत समितियों में से 7 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था. वहीं भाजपा को किसी भी पंचायत समिति में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन वह थानागाजी में बहुमत के पास पहुंचने में कामयाब रही थी. भाजपा को कहीं भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद भी वह 3 पंचायत समितियों में अपना प्रधान निर्वाचित कराने में सफल हुई. हालांकि कांग्रेस ने भी 8 पंचायत समितियों में प्रधान निर्वाचित कराने में सफलता पाई. इनमें भाजपा की लक्ष्मणगढ़ में दीपिका चौधरी, थानागाजी में मीना देवी एवं मालाखेड़ा में अलका जैन प्रधान निर्वाचित हुई. वहीं कांग्रेस की रैणी में संतरा देवी, खेरली-सौंखर में प्रिया जाटव, कठूमर में भूपेन्द्र, गोविंदगढ़ में अंजुम खान, राजगढ़ में बीना देवी, मुबारिकपुर से जाहिरा, रामगढ़ से सुमत्या एवं उमरैण में जाहिदा प्रधान निर्वाचित हुई.
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महिलाओं का रहा दबदबा : अलवर जिले की 11 पंचायत समितियों में से 9 में महिला प्रधान चुनी गई हैं. इनमें 6 पंचायत समितियों में कांग्रेस व तीन में भाजपा ने बाजी मारी. इनमें ज्यादातर महिला पहली बार प्रधान चुनी गई हैं. इनमें राजगढ़ व खेरली–सौंखर में दो महिलाएं निर्विरोध प्रधान निर्वाचित घोषित की गई. प्रधान पद के नतीजे घोषित होने के बाद निर्वाचित प्रधानों ने अपने–अपने क्षेत्रों में विकास कराने एवं ग्रामीण जनता की समस्याओं का समाधान कराने का दावा किया.
खैरथल–तिजारा में कांग्रेस–भाजपा बराबरी पर : नव गठित जिला खैरथल–तिजारा में प्रधान पद के चुनाव में कांग्रेस व भाजपा के बीच बाजी बराबरी पर छूटी. जिले की 6 पंचायत समितियों में कांग्रेस व भाजपा के तीन–तीन प्रधान निर्वाचित हुए. इनमें भाजपा के कोटकासिम में लोकेश यादव, तिजारा में ताराचंद प्रधान निर्वाचित हुए. वहीं कांग्रेस की ततारपुर में दिव्या, किशनगढ़बास में शकुनत एवं टपूकड़ा में इस्माइल खान प्रधान चुने गए.
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कांग्रेस ने बागियों पर लिया एक्शन : अलवर जिला परिषद के जिला प्रमुख पद के चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ मतदान करने के कारण कांग्रेस टिकट पर जीते तीन जिला परिषद सदस्यों को पार्टी ने निष्कासित कर दिया. इनमें वार्ड 24 से जमील खान, वार्ड 25 से मगन चंद मीना और वार्ड 33 से सहिस्ता शामिल हैं. जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने बताया कि मतदान समाप्त होने के बाद तीनों सदस्य भाजपा की बाड़ेबंदी में चले गए थे. जिला प्रमुख के चुनाव में तीनों ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ मतदान किया. इसे पार्टी के साथ विश्वासघात मानते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी और शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर तीनों को तत्काल प्रभाव से कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है.
जिला प्रमुख चुनाव हारने पर पत्नी से मांगी माफी : अलवर जिला प्रमुख के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी संतोष मीणा की हार पर उनके पति एवं अलवर सरस डेयरी के पूर्व चेयरमैन बन्नाराम मीणा ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए एक पोस्ट किया. सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में भाजपा नेता बन्ना राम मीणा ने लिखा कि संजू मेरी प्रिय धर्मपत्नी, मैं तुम्हें अभी जिला प्रमुख नहीं बनवा पाया, इसके लिए मुझे माफ कर देना. कारण है कि चुनाव से पहले भाजपा नेता की पत्नी सरकारी टीचर के रूप में कार्यरत थी. वहीं इस बार अलवर जिला प्रमुख पद एसटी महिला के लिए आरक्षित होने पर भाजपा नेता बन्ना राम मीणा की पत्नी ने वीआरएस लेकर चुनाव लड़ा था. हालांकि इस चुनाव में वह जीत नहीं सकी.
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'तमाम हथकंडों के बाद भी भाजपा के मंसूबे हुए नाकाम' : विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने प्रधान पद के नतीजे घोषित होने के बाद आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव से लेकर प्रधान पदों की वोटिंग तक भाजपा ने सत्ता और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने के तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन कांग्रेस के जुझारू कार्यकर्ताओं और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने भाजपा की हर चाल को नाकाम कर दिया. कांग्रेस के सिपाहियों ने एकजुटता और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ भाजपा के तमाम हथकंडों का मुंहतोड़ जवाब दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस के रास्ते में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक दबाव के बावजूद बड़ी संख्या में प्रधान पदों पर भी कांग्रेस प्रत्याशी विजयी हुए हैं.
कुछ जगह मतदान के दौरान हुआ हंगामा : प्रधान पद के चुनाव के दौरान कुछ स्थानों पर मतदान के दौरान हंगामा हुआ. उमरैण में मतदान के दौरान हंगामा हो गया, जिससे चलते बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए. हंगामा के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी वहां मौजूद रहे. इसके अलावा खैरथल–तिजारा व कोटपूतली– बहरोड़ जिलों में कुछ स्थानों पर मतदान के दौरान हंगामा हुआ. सभी स्थानों पर पुलिस की पुख्ता व्यवस्था की गई. मतदान के दौरान पुलिस ने निर्वाचित सदस्यों के परिचय पत्र देखकर प्रवेश की अनुमति दी.