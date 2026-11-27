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Rajasthan Pradhan Election 2026 : बूंदी–झालावाड़ में कांग्रेस का परचम, खटखड़–अकलेरा में हुई उलटफेर का 'शिकार'

बूंदी : संभाग में पंचायत समिति प्रधान पद के लिए हुए चुनाव में भी कांग्रेस का टॉप परफोरमेंस जारी रहा. बूंदी जिले की 8 पंचायत समितियों में कांग्रेस ने 5 प्रधान पदों पर कब्जा जमाया. वहीं दो पंचायत समितियों में निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई. सबसे चौंकाने वाला परिणाम बूंदी की खटखड़ और झालावाड़ की अकलेरा पंचायत समिति का रहा, जहां स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस अपने अधिकृत प्रत्याशियों को प्रधान नहीं बना सकी. वहीं, झालावाड़ में कांग्रेस ने 8 में से 5 पंचायत समितियों में प्रधान बनवाए. भाजपा को 3 सीट पर बहुमत मिला.

बूंदी के खटखड़ में कांग्रेस को झटका : खटखड़ पंचायत समिति का चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ. यहां कांग्रेस के पास 9 सीटें थीं और एक निर्दलीय के समर्थन से पार्टी का आंकड़ा 10 तक पहुंच गया था. भाजपा के पास 3 और बसपा के पास 2 सीटें थीं. इसके बावजूद कांग्रेस अपना अधिकृत प्रधान नहीं बना सकी. कांग्रेस ने रामसिया मीणा को अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर मैदान में उतारा था, लेकिन पार्टी की ही ललिता मीणा ने बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया. चुनाव में भाजपा और बसपा के समर्थन से ललिता मीणा को 12 मत मिले, जबकि कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी को महज 3 वोट प्राप्त हुए. इस तरह कांग्रेस के पास बहुमत होने के बावजूद पार्टी की बागी प्रत्याशी ने प्रधान पद पर कब्जा जमा लिया.

केशवरायपाटन में बसपा का बहुमत फेल, निर्दलीय हेमंत बने प्रधान : 15 सदस्यों वाली केशवरायपाटन पंचायत समिति में प्रधान चुनाव ने सभी को चौंका दिया. यहां बसपा के पास बहुमत होने के बावजूद पार्टी अपना प्रधान नहीं बना सकी. बसपा ने मीना मेघवाल को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के समर्थन से निर्दलीय महिला प्रत्याशी हेमंत बागड़ी ने बाजी मार ली. हेमंत बागड़ी को 8 मत मिले, जबकि बसपा प्रत्याशी मीना मेघवाल को 7 वोट प्राप्त हुए. एक वोट से जीत हार हुई.

तालेड़ा में मीनाक्षी शर्मा जीती, कांग्रेस का एक वोट भाजपा में गया : तालेड़ा पंचायत समिति में प्रधान चुनाव से पहले कांग्रेस खेमे में प्रत्याशी के नाम को लेकर काफी खींचतान रही. यहां कांग्रेस के पास 17 सीटों का स्पष्ट बहुमत था, लेकिन प्रधान पद के चेहरे पर अंतिम समय तक सहमति नहीं बन पाई. आखिरकार पार्टी नेताओं को मतदान के जरिए प्रत्याशी का चयन करना पड़ा, जिसमें मीनाक्षी शर्मा को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया. चुनाव में मीनाक्षी शर्मा ने 16 मत हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा प्रत्याशी ममता गुर्जर को 9 वोट मिले. कांग्रेस के 17 सदस्यों के बहुमत के बावजूद एक वोट भाजपा के खाते में जाना क्रॉस वोटिंग का संकेत दे गया.

बूंदी, दबलाना में कांग्रेस के प्रधान : बूंदी पंचायत समिति में कांग्रेस के जगरूप सिंह रंधावा ने प्रधान पद पर जीत दर्ज की. उन्होंने भाजपा के ऊदालाल को पराजित किया. जगरूप सिंह को 9 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 4 वोट प्राप्त हुए. भाजपा का एक मत खारिज हो गया. यहां निर्दलीय सदस्य के समर्थन से कांग्रेस अपना प्रधान बनाने में सफल रही. नवगठित दबलाना पंचायत समिति में पहली बार हुए प्रधान चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी चेतना मेघवाल ने भाजपा की शिवराज कजर को शिकस्त दी. चेतना मेघवाल को 12 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 5 वोट प्राप्त हुए.

नैनवां और हिंडोली में भी कांग्रेस के प्रधान : नैनवां पंचायत समिति के प्रधान चुनाव में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए राजाराम मीणा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया. राजाराम मीणा ने 12 मत हासिल कर जीत दर्ज की. भाजपा प्रत्याशी नेहा शर्मा को 7 और बसपा को 4 मत प्राप्त हुए. हिंडोली पंचायत समिति में कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री शर्मा ने 10 मत हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा की लीला देवी को महज 4 वोट मिले. वहीं बसपा के तीन सदस्य मतदान करने नहीं पहुंचे. लाखेरी पंचायत समिति में निर्दलीय प्रत्याशी बबली मीणा प्रधान बनने में सफल रही.

हिंडोली विधानसभा में कांग्रेस का क्लीन स्वीप, चांदना बोले- नंबरों का आंकड़ा भी सावधानी से खेलना पड़ता है : हिंडोली विधानसभा क्षेत्र की तीनों पंचायत समितियों हिंडोली, दबलाना और नैनवां में कांग्रेस के प्रधान निर्वाचित होने से पूर्व मंत्री एवं विधायक अशोक चांदना गदगद नजर आए. तीनों जगह कांग्रेस की जीत को उन्होंने जनता के आशीर्वाद और युवा कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बताया. चांदना ने कहा कि जनता जनार्दन ने कांग्रेस को ज्यादा सीटें देकर अपना समर्थन दिया था. सबसे ज्यादा बहुमत भी कांग्रेस के पास था, लेकिन चुनाव में नंबरों का आंकड़ा बहुत मायने रखता है. इस आंकड़े को भी पूरी सावधानी से खेलना पड़ता है. ऊपर वाले ने आज हमारी बात रखी. उन्होंने बताया कि हिंडोली पंचायत समिति में कांग्रेस प्रत्याशी ने 10-4, दबलाना में 12-5 और नैनवां में 11-7 के अंतर से जीत दर्ज की है तीनों पंचायत समितियों में अच्छे अंतर से कांग्रेस के प्रधान चुने गए हैं. चांदना ने जीत का श्रेय क्षेत्र की जनता और नौजवान कार्यकर्ताओं को देते हुए उनका आभार जताया.

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झालावाड़ में कांग्रेस का दबदबा, 8 में से 5 पंचायत समितियों में बनाए प्रधान : झालावाड़ जिले की 8 पंचायत समितियों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने पांच प्रधान बनाकर जिले में अपना दबदबा कायम किया, जबकि भाजपा को तीन पंचायत समितियों में ही सफलता मिली.

अकलेरा, मनोहरथाना और झालरापाटन में भाजपा की जीत : अकलेरा में भाजपा की इंदिरा बाई ने कांग्रेस की बसंती बाई को 10-8 से शिकस्त दी. तीन मत निरस्त हुए और दो मत नोटा के खाते में गए. बहुमत के बावजूद कांग्रेस की हार की चर्चा रही. इंदिरा बाई ने दो मतों से विजय प्राप्त कर ली. मनोहरथाना में भाजपा के श्रीलाल ने कांग्रेस की द्रोपदी बाई को 16-5 से हराकर 11 मतों के बड़े अंतर से जीत हासिल की. झालरापाटन पंचायत समिति में भाजपा ने अपना कब्जा बरकरार रखा. भाजपा के मोहनलाल ने कांग्रेस की अनीता को 13-7 से हराकर छह मतों से जीत दर्ज की.

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बकानी, भवानीमंडी, डग में कांग्रेस की जीत : बकानी पंचायत समिति में कांग्रेस की सरदार बाई ने एकतरफा मुकाबले में भाजपा की संतरा बाई को 9 मतों से पराजित किया. सरदार बाई को 13 और संतरा बाई को 4 मत मिले. भवानीमंडी में कांग्रेस की सुनीता कुमारी ने भाजपा की अमृत कुंवर को 7 मतों से हराकर बड़ा उलटफेर किया. सुनीता कुमारी को 14, जबकि अमृत कुंवर को केवल 7 मत मिले. डग पंचायत समिति में कांग्रेस की राम कुंवर बाई ने भाजपा की निर्मला कुंवर को 17-6 से हराकर 11 मतों से शानदार जीत दर्ज की.

खानपुर और पिड़ावा में कांग्रेस की जीत : खानपुर में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. कांग्रेस की देवीका मीणा ने भाजपा के हेमंत कुमार को महज एक मत से शिकस्त दी. देवीका मीणा को 12 और हेमंत कुमार को 11 मत मिले. पिड़ावा में सबसे ज्यादा इंतजार और सस्पेंस देखने को मिला. मतगणना के करीब दो घंटे बाद तक परिणाम को लेकर असमंजस बना रहा. आखिरकार कांग्रेस के बने सिंह ने भाजपा के रघुनाथ को 15-13 से हराकर दो मतों से जीत दर्ज की.