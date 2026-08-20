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राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कुर्सी, लेकिन समर्थकों की उम्मीदें अधूरी ? वसुंधरा राजे के सियासी सफर में अब ‘भूमिका’ बड़ी चुनौती

जयपुर: राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे का नाम किसी एक पद या एक चुनाव तक सीमित नहीं रहा है. प्रदेश की राजनीति में दो बार मुख्यमंत्री रहने से लेकर केंद्र की राजनीति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने तक, राजे का राजनीतिक सफर करीब दो दशक से ज्यादा का रहा है. अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई टीम में उन्हें एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. इससे यह तो स्पष्ट है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राजे के अनुभव और राजनीतिक महत्व को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया है, लेकिन राजस्थान की सियासत में इस नियुक्ति के मायने इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं. राजे को लगातार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने को लेकर राजनीतिक हलकों में दो तरह के राजनीतिक मायने सामने आ रहे हैं. एक तरफ इसे केंद्रीय नेतृत्व की ओर से वरिष्ठ नेता के सम्मान और उनके राजनीतिक अनुभव के इस्तेमाल के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका राजस्थान की राजनीति में उस कद के अनुरूप है, जो राजे ने मुख्यमंत्री और प्रदेश के सबसे प्रभावशाली भाजपा नेताओं में से एक रहते हुए बनाया था?

मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक बदला राजनीतिक मंच: वसुंधरा राजे का राजनीतिक सफर प्रदेश और केंद्र दोनों स्तरों पर रहा है. वे राजस्थान की दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और केंद्र सरकार में भी मंत्री के रूप में काम कर चुकी हैं. उनकी पहचान राजस्थान में भाजपा के सबसे बड़े जनाधार वाले नेताओं में रही है. मुख्यमंत्री के दोनों कार्यकालों ने उन्हें प्रदेश की राजनीति में अलग पहचान दी. प्रशासन, विकास, निवेश, बुनियादी ढांचे और पर्यटन जैसे मुद्दों के साथ उनकी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा संगठन और चुनावी रणनीति से भी जुड़ा रहा. यही कारण है कि भाजपा की राजस्थान राजनीति में लंबे समय तक किसी भी बड़े राजनीतिक समीकरण की चर्चा राजे के नाम के बिना पूरी नहीं होती थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में भाजपा ने नेतृत्व का नया मॉडल अपनाया और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया. इसके बाद यह सवाल लगातार उठा कि राजे की आगे की राजनीतिक भूमिका क्या होगी? वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की भी चर्चाएं कई बार दिल्ली के सियासी गलियारों में चलीं, वहीं राज्यपाल के ऑफर को ठुकराने की बात भी राजनीतिक गलियारों में होती रही. अब पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर संगठन की दृष्टि से एक बार फिर कद बढ़ाने का काम किया है.

वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा (ETV Bharat Jaipur)

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राजे की मौजूदगी कायम, लेकिन समर्थकों की नजर में सवाल अलग: भाजपा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद निश्चित रूप से महत्वपूर्ण संगठनात्मक पद है, लेकिन राजे की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए इस पद की तुलना उनके पिछले राजनीतिक कद से की जा रही है. वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उन्हें लगातार इस पद पर बनाए रखना इस बात का संकेत है कि भाजपा नेतृत्व राजे की राजनीतिक मौजूदगी और अनुभव को महत्व देता है, लेकिन दूसरी तरफ राजे के समर्थकों की अपेक्षाएं इससे कहीं बड़ी रही हैं. राजे के समर्थकों के लिए सवाल केवल यह नहीं है कि उन्हें पार्टी में जगह मिली या नहीं. सवाल यह है कि जिस नेता ने राजस्थान में भाजपा को दो बार सत्ता तक पहुंचाया और लंबे समय तक पार्टी की राजनीति का नेतृत्व किया, उसे अब संगठन में कितनी निर्णायक भूमिका मिल रही है. गोधा कहते हैं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी को लेकर पार्टी के भीतर सम्मान तो दिखाई देता है, लेकिन समर्थक इसे राजे के राजनीतिक कद के अनुरूप बड़ी नई जिम्मेदारी के तौर पर नहीं देख रहे हैं.

2023 के बाद बदला राजस्थान भाजपा का पावर सेंटर: राजस्थान भाजपा की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद आया. मुख्यमंत्री पद के लिए कई अनुभवी चेहरों के बीच से भजनलाल शर्मा को चुना गया. इसके साथ ही यह स्पष्ट संदेश गया कि भाजपा प्रदेश में नेतृत्व की नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहती है. राजे की सक्रिय राजनीतिक पहचान इससे पहले मुख्यमंत्री पद और प्रदेश की सत्ता के साथ जुड़ी रही थी. अब जब सत्ता की कमान उनके हाथ में नहीं है, तो उनकी राष्ट्रीय भूमिका को उसी राजनीतिक संदर्भ में देखा जा रहा है. वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा का कहना है कि राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए रखना उन्हें राजनीतिक रूप से समाप्त करने का संकेत नहीं है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि इससे राजस्थान की सत्ता की राजनीति में उनकी पुरानी केंद्रीय भूमिका वापस आ गई है.