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राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कुर्सी, लेकिन समर्थकों की उम्मीदें अधूरी ? वसुंधरा राजे के सियासी सफर में अब ‘भूमिका’ बड़ी चुनौती

वसुंधरा राजे को फिर उपाध्यक्ष बनाकर पार्टी ने उनके अनुभव को सम्मान तो दिया है, लेकिन राजस्थान की बदलती सियासत में इसके मायने गहरे हैं.

वसुंधरा राजे
वसुंधरा राजे (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2026 at 2:27 PM IST

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जयपुर: राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे का नाम किसी एक पद या एक चुनाव तक सीमित नहीं रहा है. प्रदेश की राजनीति में दो बार मुख्यमंत्री रहने से लेकर केंद्र की राजनीति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने तक, राजे का राजनीतिक सफर करीब दो दशक से ज्यादा का रहा है. अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई टीम में उन्हें एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. इससे यह तो स्पष्ट है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राजे के अनुभव और राजनीतिक महत्व को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया है, लेकिन राजस्थान की सियासत में इस नियुक्ति के मायने इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं. राजे को लगातार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने को लेकर राजनीतिक हलकों में दो तरह के राजनीतिक मायने सामने आ रहे हैं. एक तरफ इसे केंद्रीय नेतृत्व की ओर से वरिष्ठ नेता के सम्मान और उनके राजनीतिक अनुभव के इस्तेमाल के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका राजस्थान की राजनीति में उस कद के अनुरूप है, जो राजे ने मुख्यमंत्री और प्रदेश के सबसे प्रभावशाली भाजपा नेताओं में से एक रहते हुए बनाया था?

मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक बदला राजनीतिक मंच: वसुंधरा राजे का राजनीतिक सफर प्रदेश और केंद्र दोनों स्तरों पर रहा है. वे राजस्थान की दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और केंद्र सरकार में भी मंत्री के रूप में काम कर चुकी हैं. उनकी पहचान राजस्थान में भाजपा के सबसे बड़े जनाधार वाले नेताओं में रही है. मुख्यमंत्री के दोनों कार्यकालों ने उन्हें प्रदेश की राजनीति में अलग पहचान दी. प्रशासन, विकास, निवेश, बुनियादी ढांचे और पर्यटन जैसे मुद्दों के साथ उनकी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा संगठन और चुनावी रणनीति से भी जुड़ा रहा. यही कारण है कि भाजपा की राजस्थान राजनीति में लंबे समय तक किसी भी बड़े राजनीतिक समीकरण की चर्चा राजे के नाम के बिना पूरी नहीं होती थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में भाजपा ने नेतृत्व का नया मॉडल अपनाया और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया. इसके बाद यह सवाल लगातार उठा कि राजे की आगे की राजनीतिक भूमिका क्या होगी? वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की भी चर्चाएं कई बार दिल्ली के सियासी गलियारों में चलीं, वहीं राज्यपाल के ऑफर को ठुकराने की बात भी राजनीतिक गलियारों में होती रही. अब पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर संगठन की दृष्टि से एक बार फिर कद बढ़ाने का काम किया है.

वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा (ETV Bharat Jaipur)

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राजे की मौजूदगी कायम, लेकिन समर्थकों की नजर में सवाल अलग: भाजपा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद निश्चित रूप से महत्वपूर्ण संगठनात्मक पद है, लेकिन राजे की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए इस पद की तुलना उनके पिछले राजनीतिक कद से की जा रही है. वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उन्हें लगातार इस पद पर बनाए रखना इस बात का संकेत है कि भाजपा नेतृत्व राजे की राजनीतिक मौजूदगी और अनुभव को महत्व देता है, लेकिन दूसरी तरफ राजे के समर्थकों की अपेक्षाएं इससे कहीं बड़ी रही हैं. राजे के समर्थकों के लिए सवाल केवल यह नहीं है कि उन्हें पार्टी में जगह मिली या नहीं. सवाल यह है कि जिस नेता ने राजस्थान में भाजपा को दो बार सत्ता तक पहुंचाया और लंबे समय तक पार्टी की राजनीति का नेतृत्व किया, उसे अब संगठन में कितनी निर्णायक भूमिका मिल रही है. गोधा कहते हैं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी को लेकर पार्टी के भीतर सम्मान तो दिखाई देता है, लेकिन समर्थक इसे राजे के राजनीतिक कद के अनुरूप बड़ी नई जिम्मेदारी के तौर पर नहीं देख रहे हैं.

2023 के बाद बदला राजस्थान भाजपा का पावर सेंटर: राजस्थान भाजपा की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद आया. मुख्यमंत्री पद के लिए कई अनुभवी चेहरों के बीच से भजनलाल शर्मा को चुना गया. इसके साथ ही यह स्पष्ट संदेश गया कि भाजपा प्रदेश में नेतृत्व की नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहती है. राजे की सक्रिय राजनीतिक पहचान इससे पहले मुख्यमंत्री पद और प्रदेश की सत्ता के साथ जुड़ी रही थी. अब जब सत्ता की कमान उनके हाथ में नहीं है, तो उनकी राष्ट्रीय भूमिका को उसी राजनीतिक संदर्भ में देखा जा रहा है. वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा का कहना है कि राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए रखना उन्हें राजनीतिक रूप से समाप्त करने का संकेत नहीं है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि इससे राजस्थान की सत्ता की राजनीति में उनकी पुरानी केंद्रीय भूमिका वापस आ गई है.

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राजे फैक्टर खत्म नहीं, लेकिन पहले जैसा भी नहीं: मनीष गोधा ने कहा कि राजस्थान की भाजपा राजनीति में राजे फैक्टर लंबे समय तक प्रभावी रहा है. उनका जनाधार, समर्थकों का नेटवर्क और प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में राजनीतिक संपर्क उनकी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं. उनकी राजनीति को केवल किसी एक सामाजिक या क्षेत्रीय दायरे में सीमित करके नहीं देखा जा सकता, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं. मुख्यमंत्री के रूप में सक्रिय राजनीति करने के बजाय वे राष्ट्रीय संगठन की भूमिका में हैं. ऐसे में राजस्थान में उनकी भूमिका को लेकर लगातार यह सवाल बना रहेगा कि वे प्रदेश की राजनीति में कितनी सक्रिय रहेंगी और पार्टी उन्हें किस रूप में इस्तेमाल करेगी. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका राजस्थान से बाहर भी हो सकती है. पार्टी उनके प्रशासनिक अनुभव, राजनीतिक संवाद और लंबे चुनावी अनुभव का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर पर कर सकती है.

वसुंधरा राजे
वसुंधरा राजे का राजनीतिक सफर (ETV Bharat GFX)

राजे के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती क्या? राजे के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी को केवल सीमित भूमिका मानना भी पूरी तस्वीर नहीं होगी. राष्ट्रीय संगठन में वरिष्ठ नेता के तौर पर उन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों में पार्टी के लिए काम करने का अवसर मिल सकता है. उनका केंद्र में मंत्री रहने का अनुभव और राजस्थान की राजनीति में लंबा प्रशासनिक अनुभव भाजपा के लिए उपयोगी हो सकता है. वसुंधरा राजे के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे अपनी राष्ट्रीय भूमिका और राजस्थान में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता के बीच किस तरह संतुलन बनाती हैं. उनका राजनीतिक सफर यह बताता है कि वे केवल संगठनात्मक पदों तक सीमित रहने वाली नेता नहीं रही हैं. उन्होंने सत्ता का नेतृत्व किया है, चुनाव जीते हैं, संगठन को मजबूत किया है और केंद्र की राजनीति में भी भूमिका निभाई है, इसलिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद उनके राजनीतिक सफर का अंत नहीं, बल्कि भूमिका बदलने का संकेत है, लेकिन समर्थकों की नजर में सवाल यह रहेगा कि क्या इस भूमिका के जरिए राजे को भविष्य में कोई बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी मिलती है या वे वरिष्ठ मार्गदर्शक की भूमिका तक सीमित रहती हैं.

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सियासत में राजे का अध्याय अभी बाकी: भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में राजे को महत्वपूर्ण पद पर बनाए रखना यह बताता है कि केंद्रीय नेतृत्व उनकी राजनीतिक उपयोगिता को खत्म नहीं मानता, लेकिन मनीष गोधा का विश्लेषण यह भी कहता है कि राजे के समर्थकों की नजर में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद उस राजनीतिक कद के मुकाबले बड़ी उपलब्धि नहीं है, जो उन्होंने राजस्थान की सत्ता में रहते हुए बनाया था. एक ओर पार्टी उन्हें लगातार राष्ट्रीय संगठन में सम्मानजनक स्थान दे रही है, दूसरी ओर राजस्थान में उनकी राजनीति का केंद्र मुख्यमंत्री पद से हटकर राष्ट्रीय संगठन और वरिष्ठ नेता की भूमिका में आ गया है.

अनुभव का लाभ मिलेगा: उधर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि वे भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं. उन्होंने दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है और अब लगातार केंद्रीय संगठन में उन्हें दायित्व मिलना पार्टी के लिए अच्छी बात है. राठौड़ ने कहा कि राजे का अनुभव और संगठन में उनकी भूमिका पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, उनके अनुभव का लाभ मिलेगा.

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