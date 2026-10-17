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मदन राठौड़ के समर्थन में उतरी भाजपा, लगाया बयान तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप, आज कांग्रेस का प्रदर्शन

जयपुर: भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान पर राजस्थान में सियासत गरमा गई है. बयान के विरोध में कांग्रेस ने शनिवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. वहीं, कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की घोषणा के बीच भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी राठौड़ के समर्थन में उतर आए हैं. भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रदेश अध्यक्ष के बयान को संदर्भ से अलग कर तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है. भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी का कहना है कि चर्चा के दौरान राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रथम की भावना पर बात हो रही थी, लेकिन बयान के कुछ सेकेंड के वीडियो के जरिए अलग अर्थ निकालने की कोशिश की गई. इस बीच कांग्रेस भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ के खिलाफ कांग्रेस का आज प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी

बगड़ी ने राठौड़ के बयान का बचाव करते हुए कहा कि यह अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यक्रम का मामला था, जहां देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति को लेकर चर्चा हो रही थी. इसी दौरान क्रिकेट मैच से जुड़ा विषय भी सामने आया. बगड़ी के मुताबिक, प्रदेश अध्यक्ष ने कहीं भी पाकिस्तान का समर्थन करने की बात नहीं कही. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने गलत मंशा से बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया और उसके जरिए भ्रम फैलाने का प्रयास किया.

बगड़ी ने कहा कि भाजपा के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और देश के हित से बढ़कर कुछ नहीं है. उन्होंने पाकिस्तान की आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत और भारतीयों का ऐसे कृत्यों का समर्थन करने का सवाल ही नहीं उठता. उन्होंने बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किए जाने की निंदा करते हुए कहा कि राजनीतिक विरोध के लिए किसी की बात को संदर्भ से अलग करके पेश नहीं किया जाना चाहिए.

कांग्रेस का प्रदर्शन, राठौड़ की सफाई: मदन राठौड़ के बयान को लेकर कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराने का निर्णय किया है. पार्टी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर प्रदेश अध्यक्ष के बयान का विरोध करेगी. विवाद बढ़ने के बाद मदन राठौड़ ने भी एक दिन पहले अपने बयान पर सफाई दी थी. उन्होंने कहा था कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है. राठौड़ ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस उन्हें राष्ट्रभक्ति के बारे में न बताए. उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता और नेता राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करते हैं और उनके अंग-अंग में राष्ट्रप्रेम है. राठौड़ ने कहा था कि बयान के कुछ सेकेंड के वीडियो की काट-छांट कर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है.

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मदन राठौड़ के खिलाफ कांग्रेस का आज प्रदेशव्यापी आंदोलन: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से पाकिस्तान के समर्थन में दिए गए बयान के बाद अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है. कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर मदन राठौड़ और भाजपा पर हमलावर है और भाजपा से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग कर रही है. वहीं अब इस मामले को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन भी शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है. प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करके मदन राठौड़ के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा. इस संबंध में कल देर रात भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तमाम जिलाध्यक्षों को मदन राठौड़ के खिलाफ प्रदर्शन करने के निर्देश दिए थे. वहीं राजधानी जयपुर में आज शाम 5 बजे जयपुर शहर और जयपुर देहात की ओर से संयुक्त विरोध प्रदर्शन चांदपोल सर्किल पर किया जाएगा, जिसमें जयपुर शहर और देहात के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं के साथ-साथ पार्टी कार्यकर्ता और अग्रिम संगठनों के नेता भी शामिल होंगे. प्रदर्शन के पश्चात मदन राठौड़ पर कार्रवाई करने की मांग का ज्ञापन भी कलेक्टर को दिया जाएगा. इधर, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मदन राठौड़ का बयान देश के शहीदों का अपमान है. हैरत की बात तो यह है कि मदन राठौड़ अपने बयान पर सफाई तो दे रहे हैं लेकिन देश और प्रदेश की जनता से अपने बयान पर माफी मांगने को तैयार नहीं हैं. यह दिखाता है कि ये लोग कितने घमंड में हैं.