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Congress Clash : जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक से स्थानीय मुद्दे गायब, तू-तू मैं-मैं और आपसी तकरार में उलझे नेता

डोटासरा ने कहा था- स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस : वहीं, जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक बुलाई जाने से पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी दावा किया था कि राजस्थान कांग्रेस निकाय और पंचायत चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी. गांव और शहरों में जनता मूलभूत आवश्यकताओं जैसे सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा सीवरेज जैसी सुविधाएं नहीं मिलने से परेशान है.

पार्टी नेताओं का कहना है कि जिस तरह की गुटबाजी जिला कांग्रेस कमेटी की बैठकों में देखने को मिल रही है, उसका संदेश भी जनता में अच्छा नहीं जा रहा है. जिस तरह का घटनाक्रम कांग्रेस की बैठकों में देखने को मिल रहा है, उससे जनता में भी गलत संदेश जा रहा है.

बैठकों में स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय नेता और कार्यकर्ता तू-तू मैं-मैं और आपसी तकरार में उलझ कर रह गए हैं, जिससे जिला कांग्रेस कमेटी की बैठकें केवल खानापूर्ति बनकर रह गई है. ऐसे में कांग्रेस सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए बुलाई गई जिला कांग्रेस कमेटी की बैठकों में जिस तरह से गुटबाजी और आरोप-प्रत्यारोपों का दौर चला है, वो पार्टी के लिए ठीक नहीं है. निकाय और पंचायत चुनाव में भी पार्टी को कहीं न कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

जयपुर: आगामी निकाय-पंचायत चुनाव के मद्देनजर सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज, मनरेगा, जैसे स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठके अब प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के लिए सिरदर्द बनकर रह गई है. जिस उद्देश्य के साथ तमाम जिलों में जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठकर आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे. वो मकसद अब पूरा होता नहीं दिख रहा है.

इन सब मुद्दों के अलावा जनता से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से सभी जिला कांग्रेस कमेटियों को 5 अगस्त तक बैठकें बुलाने के निर्देश दिए हैं. बैठकों के बाद जिलों के प्रभारी अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को सौंपेंगे, लेकिन अब जिस तरह से बैठकों में आपसी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उससे पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की भी टेंशन बढ़ी हुई है.

कई जिलों में आमने-सामने हो चुके हैं नेता और कार्यकर्ता : वहीं, जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक के दौरान कई जिलों में नेता और कार्यकर्ता आमने-सामने हो चुके हैं. इनमें कोटा, नीमकाथाना, जयपुर, अजमेर, टोंक, झुंझुनू, सीकर, सवाई माधोपुर, धौलपुर जैसे जिलों में अब तक गुटबाजी सामने आ चुकी है.

मुद्दों से भटक गई प्रदेश कांग्रेस : वहीं, इस मामले में राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि राजस्थान कांग्रेस अपने मुद्दों से भटक चुकी है, निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठकर बुलाई गई थी. जिनमें स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होनी थी और चुनाव का एजेंडा सेट करके चुनाव मैदान में जाना था, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही बल्कि कार्यकर्ता और नेता आपस में ही उलझते हुए नजर आ रहे हैं. एक दूसरे पर चुनाव में हराने के आरोप रहे हैं तू-तू मैं-मैं की स्थिति बन रही है.

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टोंक जिले में तो बैठक में ही मारपीट की नौबत आ गई. स्थानीय मुद्दे पीछे छूट गए और गुटबाजी हावी होती दिख रही है. ऐसे में कांग्रेस निकाय और पंचायत चुनाव में जीतेगी या हारेगी यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से गुटबाजी सामने आ आ रही है वो पार्टी नेतृत्व के लिए शुभ संकेत नहीं है. कहीं न कहीं इस तरह की गुटबाजी का खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है.

रिपोर्ट के आधार पर चुनाव मैदान में उतरेगी कांग्रेस : वहीं, इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि निकाय- पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस की ओर से सभी 200 विधानसभा क्षेत्र और जिला कांग्रेस कमेटियों में बैठकों के निर्देश दिए गए थे. विधानसभा क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर विधानसभा क्षेत्र में बैठकें ले रहे हैं.

जबकि जिलों के प्रभारी जिलों में बैठकें ले रहे हैं. एक-दो जिलों में इस तरह की बातें सामने आई है, जबकि सब जगह पार्टी को कार्यकर्ताओं ने चुनावी फीडबैक दिया है. जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अपनी रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेंगे और उसी रिपोर्ट के आधार पर ही कांग्रेस निकाय और पंचायत चुनाव मैदान में उतरेगी.