ETV Bharat / state

भाजपा का तंज- रणनीति नहीं, विचारधारा बदलें...कांग्रेस ने कहा- पार्टी का 100 साल का इतिहास

जयपुर: राजस्थान में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत करीब 15 लाख पदाधिकारियों की नियुक्ति और संगठन के संचालन में ऑनलाइन और हाईटेक तकनीक के इस्तेमाल ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है. टास्क मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और रिव्यू जैसी व्यवस्थाओं के जरिए कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय और जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रही है.

भाजपा की कार्यप्रणाली की तर्ज पर शुरू हुई कांग्रेस की संगठन सृजन अभियान पर भाजपा ने तंज कसना शुरू कर दिया है. पार्टी नेताओं ने कहा कि कार्यप्रणाली तो अपना लेंगे, लेकिन कार्यशैली कहां से लाएंगे? कांग्रेस को "परिवार प्रथम" की राजनीति छोड़कर "राष्ट्र प्रथम" की भावना अपनानी चाहिए. तकनीक अपनाने से अधिक महत्वपूर्ण विचारधारा है. वहीं, कांग्रेस ने जवाब में कहा कि भारतीय जनता पार्टी बने कुछ साल हुए हैं. कांग्रेस का इतिहास 100 साल से अधिक पुराना है.

किसने क्या कहा, सुनिए.... (ETV Bharat Jaipur)

"परिवार प्रथम" नही "राष्ट्र प्रथम" की भावना : प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस भाजपा की कार्यशैली की नकल कर रही है, लेकिन उसे "परिवार प्रथम" की राजनीति छोड़कर "राष्ट्र प्रथम" की भावना अपनानी चाहिए. उनका दावा है कि जनता कांग्रेस को पहले ही नकार चुकी है और केवल संगठनात्मक बदलाव से राजनीतिक भरोसा वापस नहीं आएगा. राठौड़ का कहना है कि उसका संगठन पहले से ही तकनीक आधारित मॉनिटरिंग और मजबूत बूथ नेटवर्क पर काम कर रहा है.

कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है, वो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है. इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को व्यक्ति, परिवार और पार्टी से ऊपर राष्ट्र को रखना चाहिए. भाजपा पहले राष्ट्र, उसके बाद पार्टी और फिर व्यक्ति की भावना के साथ काम करती है, जबकि कांग्रेस पहले व्यक्ति, फिर पार्टी और तीसरे स्थान पर राष्ट्र को रखती है. राठौड़ ने कहा कि कोरा दिखावा करने से नहीं, मन से राष्ट्र को प्रथम मानना चाहिए. इसके लिए अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहें तो हम उन्हें राष्ट्र प्रथम का प्रशिक्षण दे देंगे. वैसे भी भाजपा का इन दिनों प्रशिक्षण शिविर चल ही रहे हैं.

पढ़ें : BJP Focus on Youth : छात्रा सम्मेलन के जरिए राष्ट्रवाद के एजेंडे को कैंपस तक ले जाने की तैयारी

क्या है संगठन सृजन अभियान ? : राजस्थान में कांग्रेस ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के लिए "संगठन सृजन अभियान" के तहत व्यापक संगठनात्मक ढांचा तैयार किया है. पार्टी के अनुसार इस अभियान के अंतर्गत प्रदेशभर में लगभग 15 लाख पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को विभिन्न संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इसका उद्देश्य संगठन को गांव, वार्ड और बूथ स्तर तक सक्रिय बनाना तथा प्रत्येक कार्यकर्ता को स्पष्ट जिम्मेदारी देना है.

कांग्रेस ने इस अभियान में पारंपरिक संगठनात्मक व्यवस्था के साथ-साथ डिजिटल और हाईटेक टेक्नोलॉजी का भी व्यापक उपयोग किया है. पार्टी का दावा है कि पदाधिकारियों का डेटा, जिम्मेदारियां और संगठनात्मक गतिविधियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिससे संगठन की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनी है. इन कार्यों की टास्क मैनेजमेंट प्रणाली के माध्यम से निगरानी की जाती है. जिला, ब्लॉक और प्रदेश स्तर के प्रभारी ऑनलाइन माध्यम से यह देख सकते हैं कि किस पदाधिकारी को कौन-सा कार्य सौंपा गया है और उसकी प्रगति क्या है.

पढ़ें : डॉ. मुखर्जी की जयंती के बहाने युवा शक्ति पर भाजपा का फोकस, पंचायत-निकाय चुनावों की तैयारी तेज