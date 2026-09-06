ओवैसी-बेनीवाल की जोड़ी ने बढ़ाई भाजपा-कांग्रेस की चिंता, बोले- तीसरे विकल्प से बदलेंगे राजस्थान की सियासत
ओवैसी और बेनीवाल ने सियासी गठबंधन का ऐलान कर राजस्थान में भाजपा-कांग्रेस के मुकाबले मजबूत तीसरा विकल्प खड़ा करने का दावा किया.
Published : September 6, 2026 at 11:07 PM IST
जयपुर: प्रदेश में हो रहे नगर निकाय चुनावों के बीच AIMIM के प्रमुख व हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल की जोड़ी ने भाजपा व कांग्रेस के सामने तीसरे विकल्प की सियासी जमीन तैयार करने का दावा किया है. रविवार रात जयपुर के हवामहल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 146 में एआइएमआइएम की प्रत्याशी फिरोज बानो के समर्थन में आयोजित जनसभा में बेनीवाल और ओवैसी ने गठबंधन का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि उनका यह गठबंधन केवल निकाय चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले विधानसभा और अन्य चुनावों में भी मिलकर बीजेपी व कांग्रेस का मुकाबला करेगा.
मतदाताओं से ओवैसी की अपील: जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम पक्ष में नहीं आए. इसके बावजूद उन्होंने राजस्थान में सक्रिय रहने का वादा किया था. उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि जब तक लोग अपने वोट से अपनी राजनीतिक लीडरशिप तैयार नहीं करेंगे, तब तक उनकी आवाज सत्ता के गलियारों में मजबूती से नहीं सुनी जाएगी. ओवैसी ने कहा कि राजनीतिक हिस्सेदारी के बिना समाज के सपने पूरे नहीं हो सकते हैं. उन्होंने अपनी पार्टी के राजनीतिक सफर का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन 1960 में पार्षद का चुनाव जीते थे. उसके बाद उन्होंने लगातार पार्टी को मजबूत किया और मजलिस आगे बढ़ती चली गई. आज देश के हर कोने में मजलिस के कार्यकर्ता हैं. ओवैसी ने कहा कि जहां भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उन्हें वोट कीजिए. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक प्रदेश में राज किया है, लेकिन हमेशा मुसलमानों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और उनके मुद्दों का समाधान नहीं किया.
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भजनलाल सरकार पर तीखा हमला: शिक्षा और महिलाओं के मुद्दे पर घेरते हुए ओवैसी ने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भजनलाल सरकार को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि CAG की रिपोर्ट ने सरकार की कमियां गिनाई हैं. हजारों स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हैं और उनकी मरम्मत नहीं हो रही है. बच्चियों के स्कूलों में टॉयलेट की व्यवस्था सही नहीं है. NCRB का डेटा कहता है कि राजस्थान में रेप की घटनाएं अत्यधिक हैं और महिला सुरक्षा के मामले में स्थिति चिंताजनक है. भाजपा पर हिंदू-मुसलमान के बीच तनाव पैदा करने का आरोप लगाते हुए ओवैसी ने कहा कि जब सरकारों के पास विकास और रोजगार के मुद्दे पर बताने के लिए कुछ नहीं होता, तब हिंदू-मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करने की राजनीति की जाती है.
विधानसभा चुनाव में साथ का संकेत: औवेसी ने आरोप लगाया कि देश में आज मुसलमानों की मस्जिदों और दरगाहों को तोड़ा जा रहा है. राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में मस्जिदों और दरगाहों को यह कहकर तोड़ दिया गया कि ये 50 किलोमीटर के दायरे में आ रही हैं. जिस बॉर्डर पर इतनी सुरक्षा है कि जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां हिंदू-मुसलमान विभाजन के बाद से लेकर आज तक भाईचारे से रहते आ रहे हैं, लेकिन सरकार वहां भी लोगों को बांट रही है. ओवैसी ने संकेत दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों दल साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे. ओवैसी और हनुमान बेनीवाल का एक मंच पर खड़ा होना राजस्थान की राजनीति में नए समीकरण पैदा करेगा. उनका लक्ष्य केवल एक समुदाय की राजनीति करना नहीं, बल्कि संविधान के दायरे में रहकर सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है. जब तक लोगों को संविधान से मिला उनका जायज हक नहीं मिलेगा, तब तक दोनों पार्टियां मिलकर संघर्ष करती रहेंगी.
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राजस्थान की राजनीति में एक नई शुरुआत: आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन को राजस्थान की राजनीति में एक नई शुरुआत बताया. उन्होंने कहा कि किसान, नौजवान, मुस्लिम और अन्य वंचित वर्गों के मुद्दों को मजबूती से उठाने की जरूरत है. उन्होंने ओवैसी की तारीफ करते हुए कहा कि वह कम समय में बहुत प्रभावी ढंग से अपनी बात रखते हैं और संसद में भी संविधान के दायरे में रहकर मजबूती से मुद्दे उठाते हैं. बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में लंबे समय से एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की सरकार बनने का सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन अब जनता के सामने तीसरी ताकत का विकल्प खड़ा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जाट और मुस्लिम राजनीतिक रूप से पहले भी साथ रहे हैं और आगे भी साथ रहेंगे. यह गठबंधन किसानों, नौजवानों और आम लोगों के मुद्दों को आगे लेकर बढ़ेगा.
हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने पेपर लीक, किसान आंदोलन और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर लगातार संघर्ष किया है. उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में 800 थानेदारों की भर्ती हुई थी, जिसमें से 600 थानेदार फर्जी थे. हमने 127 दिनों तक शहीद स्मारक पर धरना दिया और उस भर्ती को निरस्त करवाया. बेनीवाल ने कहा कि यदि मुसलमान, जाट और एससी-एसटी साथ आ गए, तो भाजपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देंगे और दोनों पार्टियां 40 सीटों पर सिमट जाएंगी. उन्होंने कहा कि मैंने तीसरे विकल्प के तौर पर राजस्थान में 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करके चुनाव लड़ा था, तब हमारी तीन सीटें आई थीं. 2023 में केवल एक ही सीट आई क्योंकि हमारे समाज के लोग इधर-उधऱ हो गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने 90% एकतरफा वोटिंग करके मुझे चुनाव जिताया.
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हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि नगर निकाय चुनाव से भले ही सरकार को कोई फर्क न पड़े, लेकिन जयपुर की धरती से ओवैसी और बेनीवाल ने एक नई राजनीति की शुरुआत कर दी है. उन्होंने कहा कि न केवल राजस्थान, बल्कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी हम क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे. बेनीवाल ने दावा किया कि जब बॉर्डर के इलाकों में मस्जिद और दरगाहों को तोड़ा जा रहा था, तब बीजेपी और कांग्रेस का कोई नेता वहां नहीं गया, लेकिन मैं 500 गाड़ियों के काफिले के साथ वहां गया था और वहां सरकारी बुलडोजरों को भी वापस लौटना पड़ा था. बेनीवाल ने कहा कि मुसलमान और जाट राजनीतिक रूप से एक हैं. जब राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाने की बात आई थी, तब जाटों ने बरकतुल्लाह खान को मुख्यमंत्री बनवाने में सहयोग किया था. हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब संसद में मोदी सरकार नया वक्फ संशोधन कानून लेकर आई थी, तब राजस्थान से कांग्रेस के 8 सांसदों में से एक भी सांसद इसके खिलाफ नहीं बोला, केवल मैं अकेला था जो इसके खिलाफ मजबूती से खड़ा हुआ.