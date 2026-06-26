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प्रदेश भाजपा ने राजनीतिक नियुक्तियों का होमवर्क किया पूरा, मदन राठौड़ बोले- सूचियां तैयार

कार्यकर्ताओं के संग मदन राठौड़ ( फोटो ईटीवी भारत )

जयपुर : राजस्थान की सियासत में एक बार फिर प्रशासनिक और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हलचल चरम पर पहुंच गई है. हाल ही में आरपीएससी (RPSC) और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हुई नियुक्तियों के बाद अब अन्य खाली पड़े बोर्ड, आयोग, निगम और अकादमियों में पद पाने के लिए दावेदारों की सक्रियता अचानक बढ़ गई है. राज्य में इसी साल होने वाले पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए इस कवायद को सरकार और संगठन दोनों स्तर पर राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. पिछले दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरों को भी इसी संदर्भ में जोड़ कर देखा जा रहा है. करीब 11 महीने बाद शुरू हुई नियुक्तियों की इस कवायद ने नेताओं की जयपुर से दिल्ली तक दौड़ बढ़ा दी है. ढाई साल से पेंडिंग पड़ी नियुक्तियों को लेकर भले कांग्रेस साल उठा रही हो लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने साफ कर दिया कि संगठन के स्तर पर सूचियां तैयार कर ली गई है. अब मुख्यमंत्री को घोषणा करनी बाकी है जो कभी भी हो सकती है. राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों की हलचल तेज (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर) इसे भी पढ़ें: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बोले- राजस्थान में जल्द होगी राजनीतिक नियुक्तियां, अब जेल जाने की बारी ममता बनर्जी की... ​सामाजिक और संगठनात्मक संतुलन पर जोर : राजस्थान की राजनीति में बोर्ड और निगम केवल प्रशासनिक संस्थाएं नहीं रहे हैं, बल्कि ये हमेशा से ही सांगठनिक संतुलन और कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व देने का बड़ा माध्यम रहे हैं. जिन नेताओं को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिल पाया या जिन्हें संगठन में जगह नहीं मिली, उन्हें इन नियुक्तियों के जरिए एडजेस्ट किया जाता है. भजनलाल सरकार ने अब तक राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण, किसान आयोग, जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग, देवनारायण बोर्ड, श्रीयादे माटी कला बोर्ड, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड और राज्य वित्त आयोग जैसे प्रमुख संस्थानों में नियुक्तियां कर दी हैं. लेकिन, अभी भी कई महत्वपूर्ण पद खाली हैं.