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झूठा मुकदमा दर्ज कराया तो खैर नहीं, गुमराह करने वालों पर पुलिस सख्त, एक माह में 75 लोगों पर एक्शन

जयपुर: आपसी रंजिश या निजी दुश्मनी निकालने के लिए दुष्कर्म, लूट या अन्य गंभीर अपराध की झूठी कहानी बनाकर थाने में मुकदमा दर्ज करवाने और पुलिस को गुमराह करने वालों की अब खैर नहीं. कोई व्यक्ति अपनी दुश्मनी निकालने के लिए गंभीर अपराध की झूठी कहानी बनाकर पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाता है तो उसके खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी. ऐसे लोग पुलिस को गुमराह कर अब बच नहीं सकते. पुलिस को गुमराह करने और निर्दोष लोगों को परेशान करने वाले ऐसे समाजकंटकों के खिलाफ डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कड़ा रुख दिखाया है. उनके निर्देश पर पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा विधिक अभियान छेड़ रखा है.

1,870 मामलों में पुलिस ने लिया संज्ञान : एडीजी (क्राइम) बिपिन कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस की मजबूत पैरवी के कारण जून महीने (01 जून से 28 जून 2026) के बीच प्रदेश में 75 ऐसे मामलों में न्यायालयों ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने झूठी कहानी रचने वाले दोषियों को सजा और आर्थिक जुर्माने से दंडित किया है. इसके साथ ही, पुलिस की मुस्तैदी से 1,870 ऐसे मामलों में अदालतों ने संज्ञान लिया है. इनमें झूठी शिकायत करने वालों पर अब बकायदा केस चलाया जाएगा.

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नागौर में सबसे ज्यादा मामले: उन्होंने बताया, जब पुलिस अपनी तफ्तीश में किसी मामले को झूठा पाती है तो न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करती है. इसमें राज्य के कई जिलों ने बेहतरीन काम किया है. झूठी कहानियां रचने वालों को कोर्ट के कटघरे में खड़ा करने में नागौर जिला पूरे प्रदेश में अव्वल रहा. वहां जून महीने में 292 नए मामलों पर कोर्ट ने संज्ञान लिया. जयपुर ग्रामीण 247 नए मामलों के साथ दूसरे स्थान पर और अलवर (212) तीसरे स्थान पर रहा. इसके अलावा जयपुर दक्षिण में 139, कोटपुतली-बहरोड़ में 120, हनुमानगढ़ में 110, जयपुर पश्चिम में 71 और जयपुर उत्तर में 59 ऐसे मामलों में कानूनी शिकंजा कसा गया है.