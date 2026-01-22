ETV Bharat / state

गिरफ्तार आरोपियों के फोटो शेयर नहीं करेगी राजस्थान पुलिस, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जारी हुए आदेश

पुलिस मुख्यालय, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में गिरफ्तार आरोपियों के फोटो और वीडियो अब पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मीडिया से शेयर नहीं करेगी. हाईकोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद अब पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं. पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों के साथ मानवीय, सभ्य और विधि-सम्मत व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा और ऐसे आरोपियों को अपमानजनक हालत में मीडिया के समक्ष पेश नहीं किया जाएगा. इस संबंध में एडीजी (क्राइम) हवा सिंह घुमरिया ने जयपुर व जोधपुर पुलिस कमिश्नर और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को एक आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट के निर्णय के बाद एसओपी जारी: हवा सिंह घुमरिया ने इस आदेश में राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर के 20 जनवरी 2026 को पारित निर्णय का हवाला देते हुए गिरफ्तार आरोपियों की निजता के अधिकार के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है. इसमें गिरफ्तार आरोपी के साथ मानवीय, सभ्य और विधिसम्मत व्यवहार सुनिश्चित करने को कहा गया है. वहीं, आरोपियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित हालत में प्रदर्शित करने या अपराधी की तरह पेश नहीं करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.