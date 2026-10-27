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राजस्थान पुलिस की वेबसाइट हैक होने का दावा: डार्क वेब पर डेटा लीक की खबर से मचा हड़कंप, जांच शुरू

राजस्थान पुलिस मुख्यालय, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट को हैक करने के दावों के बीच यह वेबसाइट डाउन चल रही है. फिलहाल, राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है. डार्क वेब पर एक हैकर ग्रुप द्वारा राजस्थान पुलिस की वेबसाइट को हैक करके संवेदनशील डेटा में सेंधमारी के दावों को लेकर पुलिस और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जांच में जुट गया है. सरकारी वेबसाइट की हैकिंग को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है. वहीं, पूरे मामले की जांच के लिए दिल्ली से कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जयपुर पहुंची है. यह टीम DoIT और राजस्थान पुलिस की साइबर सेल के साथ सर्वर की जांच कर रही है.