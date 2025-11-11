ETV Bharat / state

दिल्ली कार ब्लास्ट की धमकी देकर ठगी, राजस्थान पुलिस ने दी चेतावनी

राजस्थान पुलिस मुख्यालय ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: साइबर ठग नए-नए तरीकों से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं. दिल्ली कार ब्लास्ट की धमकी देकर साइबर अपराधी लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं. साइबर अपराधी फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर आमजन को धमका रहे हैं. राजस्थान पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए आमजन को सतर्क रहने की अपील की है. किसी के साथ इस तरह की घटना होती है तो तुरंत पुलिस को शिकायत करें. डीआईजी साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को एक गंभीर साइबर धोखाधड़ी के प्रति आमजन को सचेत किया है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि हाल ही में अपराधी एक नया तरीका अपना रहे हैं. वे आम नागरिकों को कॉल कर स्वयं को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बताते हैं और उन्हें धमकाते हैं कि उनका मोबाइल नंबर या आधार नंबर दिल्ली में हाल ही में हुई कार ब्लास्ट जैसी गंभीर आपराधिक घटना से जुड़ा हुआ है. पढ़ें : ऑनलाइन सूट-साड़ी सेल के नाम पर ठगी, 8 साइबर ठग दबोचे, 3 किशोर भी निरुद्ध डीआईजी साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधी पीड़ित को डराकर अपने सीनियर अधिकारी से बात कराने की बात कहते हैं और उन्हें मानसिक रूप से दबाव में ले आते हैं. दबाव बनाने के बाद वे आमजन से उनकी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक/यूपीआई विवरण मांगते हैं या उन्हें वीडियो कॉल पर वेरिफिकेशन के बहाने धमकाकर धनराशि की मांग करते हैं. यह तरीका लोगों में डर पैदा करके उन्हें त्वरित कार्रवाई के लिए मजबूर करता है, जिससे वे अपनी गोपनीय जानकारी साझा कर देते हैं.