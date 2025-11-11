दिल्ली कार ब्लास्ट की धमकी देकर ठगी, राजस्थान पुलिस ने दी चेतावनी
फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर आमजन को धमका रहे साइबर अपराधी. जानिए राजस्थान पुलिस ने क्या कहा...
Published : November 11, 2025 at 8:02 PM IST
जयपुर: साइबर ठग नए-नए तरीकों से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं. दिल्ली कार ब्लास्ट की धमकी देकर साइबर अपराधी लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं. साइबर अपराधी फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर आमजन को धमका रहे हैं. राजस्थान पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए आमजन को सतर्क रहने की अपील की है. किसी के साथ इस तरह की घटना होती है तो तुरंत पुलिस को शिकायत करें.
डीआईजी साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को एक गंभीर साइबर धोखाधड़ी के प्रति आमजन को सचेत किया है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि हाल ही में अपराधी एक नया तरीका अपना रहे हैं. वे आम नागरिकों को कॉल कर स्वयं को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बताते हैं और उन्हें धमकाते हैं कि उनका मोबाइल नंबर या आधार नंबर दिल्ली में हाल ही में हुई कार ब्लास्ट जैसी गंभीर आपराधिक घटना से जुड़ा हुआ है.
पढ़ें : ऑनलाइन सूट-साड़ी सेल के नाम पर ठगी, 8 साइबर ठग दबोचे, 3 किशोर भी निरुद्ध
डीआईजी साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधी पीड़ित को डराकर अपने सीनियर अधिकारी से बात कराने की बात कहते हैं और उन्हें मानसिक रूप से दबाव में ले आते हैं. दबाव बनाने के बाद वे आमजन से उनकी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक/यूपीआई विवरण मांगते हैं या उन्हें वीडियो कॉल पर वेरिफिकेशन के बहाने धमकाकर धनराशि की मांग करते हैं. यह तरीका लोगों में डर पैदा करके उन्हें त्वरित कार्रवाई के लिए मजबूर करता है, जिससे वे अपनी गोपनीय जानकारी साझा कर देते हैं.
राजस्थान पुलिस आमजन को दृढ़ता से सलाह देती है कि इस प्रकार की कोई भी कॉल आने पर बिल्कुल न घबराएं. पुलिस के नाम पर धमकाने वाले किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी व्यक्तिगत, बैंक, आधार, या अन्य संवेदनशील दस्तावेजों से संबंधित जानकारी साझा न करें. इसके अलावा किसी भी संदिग्ध लिंक, SMS/WhatsApp संदेश पर क्लिक करने से बचें.
सहायता और शिकायत के लिए संपर्क : कोई भी संदिग्ध कॉल आने पर तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन, डायल 112 या साइबर हेल्प डेस्क पर संपर्क करें. अगर आप किसी भी प्रकार की ठगी का शिकार हो जाते हैं तो तुरंत शिकायत करें. घटना की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन को दें या साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें. तत्काल सहायता के लिए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930/9257510100 पर संपर्क करें. धोखाधड़ी की सूचना अपने बैंक को तुरंत दें, ताकि किसी भी संदिग्ध ट्रांसेक्शन को समय रहते रोका जा सके.
दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद रेलवे प्रशासन अलर्ट : दिल्ली कर ब्लास्ट के बाद देशभर में सुरक्षा अलर्ट जारी किया जा चुका है. रेलवे प्रशासन की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है. उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से सभी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है. स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है. गश्त और अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से सुरक्षा लगातार निगरानी रखी जा रही है. यात्रियों से अपील की गई है कि ट्रेन के समय से आधे घंटे पहले स्टेशन पर पहुंचे, ताकि सुरक्षा संबंधी सभी जांच सुनिश्चित की जा सके.