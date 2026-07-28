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प्रदेश में पुलिस का एक्शन, 1,715 हार्डकोर अपराधियों पर कसा शिकंजा, 3.50 लाख वाहनों पर एक्शन

चिह्नित हार्डकोर बदमाशों के ठिकानों पर पहुंची पुलिस. ( सोर्स- पुलिस मुख्यालय, जयपुर. )

जयपुरः राजस्थान पुलिस 20 जुलाई से 20 अगस्त तक प्रदेश में एक महीने का विशेष अभियान चला रही है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश में सुदृढ़ कानून-व्यवस्था स्थापित करना, हार्डकोर एवं वांछित अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, नशा तस्करी, साइबर अपराध, अवैध हथियार, अवैध खनन तथा अन्य संगठित अपराधों पर निर्णायक अंकुश लगाना है. अभियान के पहले सात दिन में पुलिस ने विभिन्न मोर्चों पर सफलता हासिल करते हुए अपराधियों के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई की है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि अभियान के दौरान पिछले सप्ताह भर में पुलिस टीमों ने दबिश देकर चिह्नित 1,715 हार्डकोर अपराधियों के विरुद्ध 529 प्रभावी कानूनी व निरोधात्मक कार्रवाई की. इस कार्रवाई में 744 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. जोधपुर रेंज ने सबसे ज्यादा 331 अपराधियों को गिरफ्तार किया. वहीं, उदयपुर रेंज ने 100 अपराधियों को और बीकानेर रेंज ने 67 अपराधियों को गिरफ्तार किया. अजमेर रेंज और जयपुर कमिश्नरेट में 60-60 अपराधियों को गिरफ्तार किया. पढ़ेंः जयपुर रेंज के आठ जिलों में तड़के 4 बजे बदमाशों के ठिकानों पर दबिश, 803 बदमाश गिरफ्तार नशे की तस्करी पर भी किया प्रहारः मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाए गए अभियान में पुलिस ने 339 एनडीपीएस प्रकरण दर्ज कर 477 आरोपियों को गिरफ्तार किया. नशा तस्करों के खिलाफ सबसे घातक प्रहार बीकानेर रेंज में देखने को मिला. जहां सर्वाधिक 83 प्रकरण दर्ज कर 110 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा गया. इसके अलावा जयपुर आयुक्तालय में 48, कोटा रेंज में 41 व जयपुर रेंज में 34 एनडीपीएस प्रकरण दर्ज किए गए. साइबर अपराधियों पर शिकंजाः साइबर फ्रॉड के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस ने 1245 साइबर अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए 258 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस टीमों ने अपराधियों के पास से 2 करोड़ 45 लाख 77 हजार 652 रुपए की राशि बरामद की, जबकि 86 लाख 83 हजार 843 रुपए पीड़ितों को वापस दिलाए. इस मामले में जयपुर आयुक्तालय ने 68 लाख से अधिक तथा जयपुर रेंज ने 58 लाख से अधिक की राशि बरामद की.