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साइबर ठगी, रंगदारी और जासूसी में फर्जी सिम का इस्तेमाल, विक्रेताओं को रखना होगा 5 साल का रिकॉर्ड

जयपुर: अगर आप भी बिना सोचे-समझे अपनी आईडी पर किसी और को सिम दिलवा देते हैं या सिम खरीदते समय रिटेलर के कहने पर बार-बार बायोमेट्रिक पंच करते हैं, तो सावधान हो जाइए. जयपुर पुलिस ने एक बेहद चौंकाने वाले खुलासे में बताया है कि कैसे साधारण नागरिकों के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर देशविरोधी जासूसी, गैंगस्टर्स की रंगदारी और अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी के लिए धड़ल्ले से फर्जी सिम जारी की जा रही हैं. इस गंभीर सुरक्षा खतरे को देखते हुए पुलिस ने अब सिम विक्रेताओं पर कड़े शिकंजे कसने की तैयारी शुरू कर दी है.

हर महीने पुलिस को देनी होगी सूचना: उन्होंने कहा कि फर्जी तरीके से सिम जारी करने पर रोक लगाने के लिए अब प्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन जारी करने वाले रिटेलर्स और सब-रिटेलर्स को हर दिन का रिकॉर्ड रखना होगा. इसमें सिम खरीदने वाले का नाम, पूरा पता दर्ज कर निवास के पहचान पत्र की प्रति और उसकी फोटो का रिकॉर्ड रखना होगा. हर महीने यह जानकारी उन्हें ईमेल के जरिए साझा करनी होगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को देनी होगी. सिम विक्रेताओं को पांच साल तक रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा और जांच एजेंसियों द्वारा मांगने पर यह रिकॉर्ड मुहैया करवाना होगा.

अपराधिक मामलों में फर्जी सिम का इस्तेमाल: जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर प्रदीप मोहन शर्मा का कहना है कि आपराधिक प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति, आतंकवादी या असामाजिक तत्व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम हासिल कर उसका उपयोग पुलिस और जांच एजेंसियों को गुमराह करने, तथा आपराधिक या देशविरोधी गतिविधियों में कर सकता है. साइबर क्राइम थाने में कई ऐसे मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें अपराधियों ने फर्जी सिम का इस्तेमाल कर आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया.

मोबाइल सिम का आपराधिक गतिविधियों में धड़ल्ले से बढ़ता उपयोग पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए चिंता का कारण बन रहा है. ऐसे में जयपुर पुलिस ने फर्जी तरीके से सिम जारी करने वालों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने की कवायद शुरू की है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मोबाइल सिम फर्जी तरीके से कैसे जारी होती है. पुलिस जांच में सामने आया है कि मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के डीलर या सब-डीलर दूसरों के नाम से, किसी अन्य व्यक्ति के पहचान पत्र और दस्तावेजों का अनधिकृत तरीके से उपयोग कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मोबाइल कनेक्शन या सिम जारी कर देते हैं.

साइबर अपराध में हो रहा इस्तेमाल: सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के SHO गजेंद्र शर्मा का कहना है कि साइबर अपराध में फर्जी सिम का इस्तेमाल हो रहा है. इसके लिए साइबर अपराधियों तक दो तरीकों से सिम पहुंचती है. पहला तरीका यह है कि जब कोई व्यक्ति सिम लेने जाता है तो रिटेलर किसी न किसी बहाने से एक से ज्यादा बार बायोमेट्रिक दर्ज करा लेता है. एक सिम खरीदार को दे दी जाती है, जबकि उसकी पहचान के आधार पर बाकी सिम साइबर अपराधियों तक पहुंचा दी जाती हैं. दूसरे तरीके में, पैसे के लालच में कोई शख्स खुद अपने नाम से जारी सिम को साइबर अपराधियों तक पहुंचाता.

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विदेश में बैठे ठगों तक पहुंचती है सिम: उनका कहना है कि हाल ही में साइबर अपराध से जुड़े मामलों की तहकीकात में सामने आया है कि विदेश में बैठे साइबर ठग भारतीय नंबरों से लोगों को कॉल कर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं. इसके लिए उन्होंने भारत में अपना नेटवर्क बना रखा है, जो उन्हें फर्जी सिम मुहैया करवाता है. इसके साथ ही साइबर स्लेवरी गिरोह में शामिल युवा भी अपने नाम से सिम जारी करवाकर अपने साथ विदेश ले जाते हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराध की वारदातों में किया जाता है. सिम मुहैया करवाने वाले युवकों को साइबर ठगों की ओर से अतिरिक्त कमीशन देने की बात भी सामने आई है.

ऐसे चेक करें कि आपके नाम से कितनी सिम हैं (ETV Bharat GFX)

जासूसी नेटवर्क में भी हो रहा इस्तेमाल: 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने एक-एक कर कई ऐसे जासूसों को पकड़ा है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स को गोपनीय और सामरिक महत्व की जानकारी मुहैया करवा रहे थे. उनके मोबाइल की जांच में सामने आया है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स भारतीय नंबरों से चल रहे सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए उनसे संपर्क करते हैं. पड़ताल में सामने आया कि जासूसी नेटवर्क में शामिल आरोपी अपने नाम से सिम लेकर उसका नंबर पाकिस्तानी हैंडलर्स को मुहैया करवाता है, जो इन नंबरों से व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हैं. इसके लिए भारत में बैठा शख्स पाकिस्तानी हैंडलर्स को ओटीपी बताता है और उस नंबर का व्हाट्सएप अकाउंट शुरू हो जाता है.

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गैंगस्टर्स भी धमकी के लिए करते हैं इस्तेमाल: पुलिस की जांच में सामने आया है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर्स राजस्थान या अन्य राज्यों में कारोबारियों और व्यापारियों को रंगदारी के लिए धमकाने के लिए भारतीय नंबरों का उपयोग करते हैं. इसके लिए वे डब्बा कॉलिंग का उपयोग करते हैं. डब्बा कॉलिंग में 24 या 48 मोबाइल सिम को एक बॉक्स में जमाया जाता है. इसके बाद विदेश में बैठा गैंगस्टर जब विदेशी नंबर से कॉल करता है तो कॉल पहले उस डब्बे में रिसीव होती है और फिर वहां से आगे ट्रांसफर होती है. यह कॉल दरअसल होती विदेश से है, लेकिन पीड़ित के मोबाइल पर स्थानीय नंबर ही दिखता है. इससे धमकी भरा कॉल करने वाले की लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाती.

सिम कार्ड के दुरुपयोग पर केंद्र भी सख्त: सिम कार्ड के दुरुपयोग और आपराधिक घटनाओं में फर्जी सिम के उपयोग को लेकर केंद्र सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है. अब भारत में कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड ही खरीद सकता है. हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में भी एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 सिम ही जारी हो सकती हैं, लेकिन वहां इसके लिए सुरक्षा नियम अधिक कड़े हैं. बाकी राज्यों में भी यह संख्या 9 सिम की ही है. इससे ज्यादा सिम किसी भी व्यक्ति के नाम पर पाए जाने पर भारी जुर्माना भी हो सकता है.

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