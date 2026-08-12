ETV Bharat / state

पुलिस मुख्यालय की पहल: विधि विद्यार्थी पुलिस का करेंगे सहयोग, एसओजी, एससीआरबी, अपराध व साइबर शाखाओं में प्रशिक्षण का मौका

पुलिस मुख्यालय जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: देश-विदेश के विश्वविद्यालयों में विधि स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थी अब राजस्थान पुलिस में प्रशिक्षु के रूप में जुड़ सकेंगे. इन्हें पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं, इकाइयों, ब्यूरो और क्षेत्रीय इकाइयों में पुलिस कार्यों का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा. प्रशिक्षु अपनी दक्षता से प्रभावी पुलिसिंग, आपराधिक न्याय प्रणाली, फोरेंसिक विज्ञान, साइबर कानून और सम्बद्ध कानूनी विषयों में नीति विश्लेषण, डेटा संग्रह और अनुसंधान की प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे और पुलिस का सहयोग कर सकेंगे. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय ने उच्च स्तरीय अकादमिक प्रतिभाओं के लिए ‘राजस्थान पुलिस प्रशिक्षुता योजना‘ प्रारंभ की है. योजना के लिए प्रतिभाओं से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं. डेटा विश्लेषण, शोध और रिपोर्ट लेखन में लेंगे मदद: एडीजी (अपराध शाखा) बिपिन कुमार पाण्डेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार चयनित प्रशिक्षुओं का अपराध शाखा, एससीआरबी, एसओजी, यातायात, साइबर अपराध, विधि शाखा, आधुनिकीकरण एवं अन्य इकाइयों के कानूनी शोध, डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सहयोग लिया जाएगा. प्रशिक्षुता पूर्णतः अवैतनिक आधार पर होगी. इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं के करियर और भविष्य के हितों में मजबूत विधिक अनुभव प्रदान करना है. पढ़ें: 'रोजगार सिखाने वाले ही बेरोजगार': राजस्थान के 2502 वोकेशनल ट्रेनर्स हटाए गए, स्थायी नौकरी की मांग लेकर फूटा आक्रोश स्नातक स्तर के लिए आवेदन की योग्यता: राजस्थान पुलिस प्रशिक्षुता योजना में आवेदन के लिए उम्मीदवारों के 12वीं कक्षा में 60 प्रतिशत या समकक्ष अंक होना अनिवार्य है. इसके अलावा 3 वर्षीय एलएलबी विद्यार्थी, जो वर्तमान में अंतिम वर्ष (5वें या छठे सेमेस्टर) में पढ़ रहे हों और पिछले सभी सेमेस्टरों में कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत या समकक्ष अंक प्राप्त हों. साथ ही, 5 वर्षीय एकीकृत कानून विद्यार्थी (बीए एलएलबी/बीबीए एलएलबी/बी.कॉम एलएलबी आदि), जो वर्तमान में अंतिम वर्ष (9वें या 10वें सेमेस्टर) में अध्ययनरत हों तथा पिछले सभी सेमेस्टरों में कुल 60 प्रतिशत या समकक्ष अंक प्राप्त हों.