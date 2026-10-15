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पुलिस डंडे से नहीं बल्कि व्यवहार और सॉफ्ट स्किल से जीतेगी जनता का दिल, तीन दिन के प्रशिक्षण का आगाज

सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान पुलिस अब डंडे से नहीं बल्कि अपने व्यवहार और सॉफ्ट स्किल से जनता का दिल जीतेगी. पुलिसकर्मियों को सॉफ्ट स्किल का प्रशिक्षण देने और इसे अपनी कार्यशैली में शामिल करने के लिए जयपुर में आज गुरुवार को तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगाज हुआ. उदय पारीक एचआरडी रिसर्च फाउंडेशन की ओर से सांगानेर स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने किया. इस मौके पर रिटायर्ड डीजीपी डॉ. एमके देवराजन सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे. प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि यह कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं बल्कि एक अनूठा और पहला प्रयास है. काफी विचार और मंथन के बाद यह मॉड्यूल तैयार किया गया है.