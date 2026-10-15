पुलिस डंडे से नहीं बल्कि व्यवहार और सॉफ्ट स्किल से जीतेगी जनता का दिल, तीन दिन के प्रशिक्षण का आगाज
राजस्थान पुलिस के लिए तीन दिवसीय सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों के व्यवहार को संवेदनशील और नागरिक-केंद्रित बनाना है.
Published : October 15, 2026 at 5:41 PM IST
जयपुर: राजस्थान पुलिस अब डंडे से नहीं बल्कि अपने व्यवहार और सॉफ्ट स्किल से जनता का दिल जीतेगी. पुलिसकर्मियों को सॉफ्ट स्किल का प्रशिक्षण देने और इसे अपनी कार्यशैली में शामिल करने के लिए जयपुर में आज गुरुवार को तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगाज हुआ. उदय पारीक एचआरडी रिसर्च फाउंडेशन की ओर से सांगानेर स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने किया. इस मौके पर रिटायर्ड डीजीपी डॉ. एमके देवराजन सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे. प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि यह कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं बल्कि एक अनूठा और पहला प्रयास है. काफी विचार और मंथन के बाद यह मॉड्यूल तैयार किया गया है.
नागरिक केंद्रित पुलिसिंग होगी मजबूत: उन्होंने कहा कि जब भी पुलिसिंग की बात आती है, तो पुलिस की छवि और व्यवहार में सुधार की चर्चा भी जरूर होती है. जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ही हमारी छवि होनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान पुलिस की आम नागरिकों के प्रति जो संवेदनशील छवि है, उसे हर पुलिसकर्मी को बनाए रखना चाहिए. पुलिस को लंबी ड्यूटी, त्वरित व कठोर निर्णयों और नई-नई चुनौतियों के बीच काम करना होता है. आमजन अपनी परेशानी या समस्या लेकर ही पुलिस के पास आता है. ऐसे में यह पहल संवेदनशील और नागरिक केंद्रित पुलिसिंग को प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद करेगी.
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उन्होंने कहा, "हमें यह प्रयास करना चाहिए कि अपनी पीड़ा बताने आए परिवादी की बात को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनें और कानूनी प्रक्रिया अपनाकर उसकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करें." इस प्रशिक्षण के ज़रिए पुलिसकर्मियों के व्यवहार में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. वहीं, उदय पारीक एचआरडी रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन अपूर्व कुमार और डॉ. सुरभि पुरोहित ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सकारात्मकता के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी. यह महज़ तीन दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे पुलिसकर्मियों के व्यवहार और छवि में सुधार होगा.
तनाव और दबाव की चुनौती से निपटने का होगा अभ्यास: एडीजी ट्रेनिंग एचजीआर सुहासा ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन शुक्रवार को ‘दबाव की परिस्थितियों में पुलिसिंग’ विषय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसमें काम के दौरान तनाव को समझने, भावनात्मक परिस्थितियों में संयम बनाए रखने, प्राथमिकताएं तय करने और नागरिकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार विकसित करने पर ज़ोर रहेगा. इसके साथ ही, कठिन संवाद, नाराज़ शिकायतकर्ताओं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए रोल-प्ले तथा सामूहिक अभ्यास कराए जाएंगे.
अंतर्दृष्टि से सकारात्मक पुलिसिंग तक: तीसरे दिन ‘सीख से सकारात्मक पुलिसिंग की ओर’ विषय के अंतर्गत प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई बातों को व्यावहारिक रूप से लागू करने पर ध्यान दिया जाएगा. इसमें सकारात्मक व्यवहार, प्रभावी संवाद, सक्रिय रूप से सुनने की आदत, आपसी संबंध मजबूत करने और नागरिकों के साथ विश्वासपूर्ण रिश्ता विकसित करने के व्यावहारिक उपायों पर काम किया जाएगा. प्रशिक्षण के समापन पर व्यक्तिगत एवं इकाई स्तर की कार्ययोजनाएं तैयार की जाएंगी, साथ ही अधिकारियों को अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध किया जाएगा.
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