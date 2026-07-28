Rajasthan SI Recruitment 2025 : शारीरिक दक्षता परीक्षा 3 अगस्त से, 29 जुलाई से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड
13 अगस्त तक 7 रेंज मुख्यालयों पर आयोजित होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा.
Published : July 28, 2026 at 9:48 PM IST
जयपुर: राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित उप निरीक्षक-प्लाटून कमाण्डर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2025 की लिखित परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खबर है. पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने शारीरिक दक्षता परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि घोषित कर दी है.
भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के डीआईजी मनोज कुमार ने बताया कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र बुधवार 29 जुलाई से राज्य के आधिकारिक एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग-इन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं.
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सुबह 5 बजे से होगा परीक्षा का आयोजन : पुलिस विभाग के स्थाई आदेश संख्या 10/2025 के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन राज्य के 7 रेंज मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर एवं उदयपुर पर किया जाएगा. परीक्षा 3 अगस्त 2026 से 13 अगस्त 2026 तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से आयोजित की जाएगी. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को इसके लिए अलग से कोई व्यक्तिगत सूचना या डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा.
इन बातों का ध्यान रखें अभ्यर्थी : शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड में दी गई तिथि और समय पर बोर्ड के समक्ष अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा. परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र मूल आधार कार्ड और उसकी एक छायाप्रति, 2 पासपोर्ट साइज नवीनतम रंगीन फोटो और सरकार द्वारा जारी एक अन्य मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं उसकी छायाप्रति साथ लाना आवश्यक है.