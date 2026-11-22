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राजस्थान क्राइम ब्रांच टीम ने पलामू में की छापेमारी, वांटेड तस्कर गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में वांछित तस्कर. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः राजस्थान क्राइम ब्रांच की टीम ने पलामू में छापेमारी की. इस छापेमारी में राजस्थान के वांटेड एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार तस्कर पर राजस्थान के विभिन्न इलाकों में अफीम और डोडा बेचने का आरोप है. राजस्थान क्राइम ब्रांच की टीम पलामू के हरिहरगंज पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी की.

गिरफ्तार तस्कर राजस्थान में वांटेड है और वहां की क्राइम ब्रांच ने तस्कर पर इनाम भी घोषित कर रखा है. गिरफ्तार आरोपी सुरेंद्र साहू पलामू के हरिहरगंज का रहने वाला है.