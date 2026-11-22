राजस्थान क्राइम ब्रांच टीम ने पलामू में की छापेमारी, वांटेड तस्कर गिरफ्तार
राजस्थान पुलिस ने पलामू में छापेमारी कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट-नीरज कुमार
Published : November 22, 2026 at 3:30 PM IST
पलामूः राजस्थान क्राइम ब्रांच की टीम ने पलामू में छापेमारी की. इस छापेमारी में राजस्थान के वांटेड एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार तस्कर पर राजस्थान के विभिन्न इलाकों में अफीम और डोडा बेचने का आरोप है. राजस्थान क्राइम ब्रांच की टीम पलामू के हरिहरगंज पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी की.
गिरफ्तार तस्कर राजस्थान में वांटेड है और वहां की क्राइम ब्रांच ने तस्कर पर इनाम भी घोषित कर रखा है. गिरफ्तार आरोपी सुरेंद्र साहू पलामू के हरिहरगंज का रहने वाला है.
हरिहरगंज थाना प्रभारी ने की पुष्टि
इस संबंध में हरिहरगंज थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि राजस्थान क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी और सुरेंद्र साहू की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की. जिसमें पलामू पुलिस ने राजस्थान क्राइम ब्रांच टीम का सहयोग किया. सुरेंद्र साहू को गिरफ्तार कर राजस्थान क्राइम ब्रांच की टीम अपने साथ ले गई है.
डोडा की तस्करी से जुड़ा है मामला
दरअसल, 2024 में राजस्थान के बालोतरा के इलाके में डोडा की खेप पकड़ी गई थी. इसी घटना में सुरेंद्र साहू का नाम निकल कर सामने आया था. 2024 के बाद से सुरेंद्र साहू राजस्थान पुलिस के छापेमारी से बचा हुआ था. राजस्थान की पुलिस लगातार सुरेंद्र साहू की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी. गिरफ्तार सुरेंद्र साहू ने पलामू पुलिस और राजस्थान क्राइम ब्रांच के टीम को बताया है कि चतरा के कुंदा के इलाके से अफीम और डोडा खरीदकर राजस्थान में बिक्री की थी.
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