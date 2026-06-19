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राजस्थान पुलिस ने NEET UG को लेकर कसी कमर, हर केंद्र पर जैमर और प्रत्येक जिले में स्ट्रांग रूम

21 जून को दोबारा होगी NEET UG 2026. पहले पेपर लीक होने के कारण 3 मई की परीक्षा कर दी गई थी रद्द.

IG Office, Jaipur Range
आईजी कार्यालय, जयपुर रेंज (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 19, 2026 at 5:15 PM IST

5 Min Read
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जयपुर/अलवर: राजस्थान पुलिस और एसओजी ने एमबीबीएस में दाखिले के लिए 21 जून को फिर से होने वाली NEET UG 2026 परीक्षा को कमर कस ली है. पहले यह परीक्षा 3 मई को हुई थी, जिसे पेपर लीक के चलते निरस्त कर दिया गया था. अब NEET के दोबारा आयोजन को लेकर सरकार ने खास निर्देश जारी किए. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने परीक्षा को लेकर खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए. उधर, अलवर में नीट परीक्षा से एक दिन पहले शहर में विशेष नाकाबंदी कर संघन अभियान चलाया जाएगा.

डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी की बैठक भी ली. एसओजी ने भी इस परीक्षा को लेकर कमर कसी. जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने रेंज से जुड़ी शिकायतों को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किए. परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ी जानकारी मोबाइल नंबर 8764514102 पर दी जा सकती है.

जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश बोले... (ETV Bharat Jaipur)

हर परीक्षा केंद्र को संवेदनशील माना: जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया, नीट परीक्षा को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं. इसे लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी ने भी विस्तृत मीटिंग ली. डीजीपी ने गुरुवार को बार फिर सभी जिलों के एसपी की बैठक ली थी. उनका कहना है कि वे खुद भी सीकर में कलेक्टर और एसपी की बैठक लेकर विस्तृत चर्चा की है. सभी परीक्षा केंद्रों को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए तैयारी की गई है.

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सीसीटीवी से नजर, वीडियोग्राफी भी कर रहे: उन्होंने बताया कि हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों से कड़ी नजर रखी जा रही है. हर प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी हो रही है. हर गतिविधि पुलिस की मौजूदगी में पूरी की जा रही है. सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों का वैरिफिकेशन किया जा रहा है. जो लोग परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे उनकी भी गहन जांच की जाएगी. हर परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाया जा रहा है. इस परीक्षा के लिए पूरी चाक-चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं.

सीकर में ज्यादा परीक्षा केंद्र, अतिरिक्त जाप्ता लगाएंगे: आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि पुलिस हर परीक्षा केंद्र पर संवेदनशीलता के साथ फोकस कर रही है. सीकर में विशेष एहतियात बरती जा रही है. इसी तरह बाकी सभी जिलों के परीक्षा केंद्रों पर भी एहतियात बरती जा रही है. सीकर में परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा है. इस लिहाज से सीकर में पुलिस जाप्ता ज्यादा लगाया जा रहा है. यातायात व्यवस्था के भी इंतजाम किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि जैमर इस तरह से लगाए जाएंगे कि पूरे परीक्षा केंद्र में कहीं भी मोबाइल काम नहीं करे.

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एसओजी भी एक्टिव: इधर, एसओजी भी NEET परीक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है. एसओजी की अलग-अलग टीमों ने प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में मोर्चा संभाला है. सोशल मीडिया पर साइबर टीम पैनी नजर रख रही है. एसओजी के एडीजी, विशाल बंसल ने कहा, उच्चाधिकारियों के निर्देश की पूरी तरह पालना की जा रही है. जिलों में भी एसओजी सक्रिय है. हर जिले में स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं. एनटीए ने जैमर सहित जो-जो निर्देश दिए हैं. उन्हें लागू किया गया है.

अलवर में 27 केंद्रों पर 9731 अभ्यर्थी: उधर, री नीट एग्जाम के नोडल अधिकारी एवं एडीएम सिटी अंबालाल मीणा ने बताया कि अलवर जिले में इस परीक्षा में 9731 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. इसके लिए 27 परीक्षा केंद्र बनाए हैं. सभी केंद्रों पर पेयजल, लाइट आदि सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे से सेंटर्स पर एंट्री दी जाएगी, जो दोपहर 1.30 बजे तक रहेगी. तय समय के बाद किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

सेंटर्स पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती रहेगी. प्रत्येक केंद्र पर दो पैरामिलट्री फोर्स के जवान रहेंगे. प्रत्येक सेंटर्स पर पुलिस के हथियारबद्ध गार्ड व मोबाइल पार्टी भी मौजूद रहेगी. ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रत्येक दो से तीन सेंटर पर एक मौजूद रहेंगे. बड़े सेंटर पर एक मजिस्ट्रेट लगाया है. केंद्र पर कैमरे एवं जैमर भी लगाए हैं. परीक्षा सामग्री कस्टोडियन बैंक से पुलिस सुरक्षा में जाएगी. परीक्षा सामग्री को पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था में ही वापस लाया जाएगा. मीणा ने बताया कि परीक्षा के लिए तय ड्रेस कोड में ही अभ्यर्थी परीक्षा सेंटर पर पहुंचे. अभ्यर्थी हाफ बाजू की टीशर्ट या शर्ट पहन कर आएं.

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