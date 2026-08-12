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राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में 22 अधिकारियों और जवानों को मिलेंगे विशेष पदक

पुलिस मुख्यालय जयपुर ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान में इस साल स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह बीकानेर के डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है. समारोह में कर्तव्यनिष्ठा, उत्कृष्ट सेवा और उल्लेखनीय योगदान के लिए राजस्थान पुलिस और कारागार विभाग के कुल 22 अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक, पुलिस पदक एवं राष्ट्रपति सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे. इनमें 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक, 16 अधिकारियों व कर्मचारियों को पुलिस पदक तथा कारागार विभाग के 4 अधिकारियों-कर्मचारियों को राष्ट्रपति सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे. राष्ट्रपति पुलिस पदक से दो अधिकारी होंगे सम्मानित : राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में तीसरी बटालियन, आरएसी, बीकानेर के कंपनी कमांडर (सेवानिवृत्त) भंवर सिंह और एजीटीएफ-सीआईडी सीबी, जयपुर के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा. वहीं, आर्म्ड बटालियंस, राजस्थान के डीआईजी (हाल डीआईजी इंटेलिजेंस) मनीष अग्रवाल-II, एएसपी, एसओजी (हाल बूंदी एसपी) अवनीश कुमार शर्मा, एएसपी, सीआईडी-एसएसबी, जोन जयपुर शहर धर्मेंद्र सिंह सागर और बाली (पाली) एएसपी चैनसिंह महेचा को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा. पढ़ें : पुलिस मुख्यालय की पहल: विधि विद्यार्थी पुलिस का करेंगे सहयोग, एसओजी, एससीआरबी, अपराध व साइबर शाखाओं में प्रशिक्षण का मौका