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राजस्थान पुलिस का 'मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल', बिना कोर्ट के चक्कर काटे सीधे पीड़ितों के बैंक खाते में आएगी ठगी की रकम

पुलिस मुख्यालय, जयपुर ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: साइबर ठगी के पीड़ितों के लिए यह बड़ी खबर है. अब बिना कोर्ट के चक्कर काटे ठगी की रकम का रिफंड सीधे उनके बैंक खाते में आएगा. इसके लिए राजस्थान पुलिस के राजस्थान साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (R4C) ने मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) शुरू किया है.

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार साइबर ठगी के पीड़ितों को राहत दिलाने और उनके बैंक खातों में होल्ड या फ्रीज की गई धनराशि वापस करवाने के लिए राजस्थान पुलिस की साइबर शाखा (R4C) द्वारा मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है.

प्रक्रिया को बनाया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध : इस मॉड्यूल के जरिए राजस्थान पुलिस अब तक 8,016 आवेदनों पर कार्रवाई कर 5.67 करोड़ रुपए की वापसी के लिए बैंकों को निर्देश दे चुकी है. एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया है कि एमआरएम के माध्यम से फ्रीज की गई धनराशि की वापसी की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है. इसका उद्देश्य पात्र पीड़ितों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनकी रकम वापस दिलाने में मदद करना है, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से अदालतों और बैंकों के चक्कर न लगाने पड़ें. पढ़ें : 1 लाख की साइबर ठगी पर जीरो FIR हुई आसान, 80 दिन में 3200 मुकदमे, पर एक्सपर्ट्स की कमी से जांच अटकी क्या है मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल ? : मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत I4C द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर शुरू किया गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. इसकी आधिकारिक वेबसाइट mrm-ncrp.mha.gov.in है. इसके माध्यम से साइबर वित्तीय धोखाधड़ी में होल्ड या फ्रीज की गई राशि की वापसी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. धनवापसी की तीन श्रेणियां : श्रेणी-1 : किसी एक बैंक खाते में फ्रीज राशि 50,000 रुपए तक हो, तो एफआईआर या न्यायालय के आदेश की आवश्यकता नहीं है. पुलिस रिपोर्ट और इंडेम्निटी बॉण्ड के आधार पर धनवापसी होगी.

किसी एक बैंक खाते में फ्रीज राशि 50,000 रुपए तक हो, तो एफआईआर या न्यायालय के आदेश की आवश्यकता नहीं है. पुलिस रिपोर्ट और इंडेम्निटी बॉण्ड के आधार पर धनवापसी होगी. श्रेणी-2: कुल फ्रीज राशि 50,000 रुपए से अधिक हो, लेकिन किसी एक बैंक खाते में 50,000 रुपए से अधिक न हो, तो एफआईआर या न्यायालय के आदेश की जरूरत नहीं है. पुलिस रिपोर्ट के आधार पर धनवापसी होगी.

कुल फ्रीज राशि 50,000 रुपए से अधिक हो, लेकिन किसी एक बैंक खाते में 50,000 रुपए से अधिक न हो, तो एफआईआर या न्यायालय के आदेश की जरूरत नहीं है. पुलिस रिपोर्ट के आधार पर धनवापसी होगी. श्रेणी-3 : किसी एक बैंक खाते में फ्रीज राशि 50,000 रुपए से अधिक हो, तो एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य है. एफआईआर के बाद शेष प्रक्रिया एमआरएम पोर्टल के माध्यम से पूरी होगी.