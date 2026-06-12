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सावधान! मशहूर हस्तियों के नकली वीडियो दिखाकर हो रही साइबर ठगी, राजस्थान पुलिस ने बताया बचने का तरीका

पुलिस मुख्यालय जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक तकनीक का दुरुपयोग कर साइबर अपराधी अब निवेश के नाम पर लोगों को करोड़ों रुपए की चपत लगा रहे हैं. राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को आगाह करते हुए बताया है कि फर्जी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एप्स, डीपफेक वीडियो और सोशल मीडिया विज्ञापनों के जरिए बड़े पैमाने पर साइबर ठगी की जा रही है. एडीजी (साइबर क्राइम) वीके सिंह ने बताया साइबर अपराधी प्रसिद्ध निवेशकों, उद्योगपतियों और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नकली वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित करते हैं. इन वीडियो में कथित तौर पर तेजी से मुनाफा कमाने का दावा किया जाता है और लोगों को किसी विशेष निवेश एप या प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है. मसलन इंटवेस्टमेंट के नाम पर मोटा मुनाफे का झांसा देते हैं. पढ़ें: अलवर पुलिस ने दो महीने में 150 से ज्यादा ठग दबोचे, 1500 से अधिक बैंक खाते रडार पर सोशल मीडिया पर बुनते हैं ठगी का जाल: उन्होंने बताया, साइबर ठग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आकर्षक विज्ञापन चलाते हैं. विज्ञापन पर क्लिक करते ही व्यक्ति को "Elite Investment Group" या "Super Trading Club" जैसे नामों वाले वाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लिया जाता है. इन ग्रुपों में मौजूद अधिकांश सदस्य वास्तव में साइबर अपराधियों के फर्जी अकाउंट या बॉट्स होते हैं. जो लाखों रुपए के मुनाफे के नकली स्क्रीनशॉट साझा कर लोगों का विश्वास जीतते हैं.