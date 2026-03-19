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कोड डायल करने को कहें डिलीवरी एजेंट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो जाएगा अकाउंट खाली

राजस्थान पुलिस में साइबर अपराध की नई तरकीब को लेकर जारी की एडवाइजरी.

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राजस्थान मुख्यालय (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 19, 2026 at 11:19 AM IST

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जयपुर : आज लोग घरेलू सामान मंगवाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं. इस बीच साइबर अपराधी भी साइबर अपराध की तरकीब लगातार बदल रहे हैं. अब डिलीवरी एजेंट बनकर साइबर अपराधी एक कोड पूछने के बाद USDT कॉल फारवर्डिंग एक्टिवेट कर साइबर ठगी का नया काल बुन रहे हैं. राजस्थान पुलिस की साइबर विंग ने ठगी के इस नए तरीके और इससे बचाव को लेकर आमजन के लिए एक एडवाइजरी जारी की है.

जागरूकता अभियान चला रही है पुलिस : डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा प्रदेश में साइबर अपराधियों पर लगाम कसने और आमजन को सुरक्षित रखने के लिए लगातार सतर्कता अभियान चला रही है. इसी कड़ी में पुलिस ने साइबर ठगी के एक बेहद शातिर और नए तरीके USSD कॉल फॉरवर्डिंग को लेकर एडवाइजरी जारी की है. साइबर अपराधी अब डिलीवरी एजेंट बनकर लोगों के मोबाइल का नियंत्रण अपने हाथ में ले रहे हैं और पलक झपकते ही बैंक खातों से जमापूंजी पार कर रहे हैं.

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ऐसे देते हैं ठगी की वारदात को अंजाम अपराधी: साइबर क्राइम शाखा के डीआईजी शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि धोखाधड़ी के इस नए तरीके में अपराधी खुद को नामी कूरियर कंपनियों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फूड डिलीवरी या लॉजिस्टिक कंपनी का डिलीवरी एजेंट बताकर कॉल करते हैं. ठग बहाना बनाते हैं कि आपके घर का पता नहीं मिल रहा है या पार्सल डिलीवर करने के लिए पते का सत्यापन जरूरी है.

USSD कोड से कॉल फॉरवर्डिंग का खेल : कॉल के दौरान साइबर अपराधी तत्काल डिलीवरी का लालच देकर पीड़ित को अपने झांसे में लेते हैं और तकनीकी खराबी दूर करने के नाम पर मोबाइल में एक विशिष्ट कोड डायल करने का दबाव बनाते हैं. ठग पीड़ित से **21*, **67* या **61* के साथ एक मोबाइल नंबर डायल करवाते हैं. जैसे ही कोई व्यक्ति अपने फोन पर यह कोड और ठग की ओर से बताए गए नंबर को डायल करता है, उसके मोबाइल की कॉल फॉरवर्डिंग सुविधा सक्रिय हो जाती है.

कॉल मैसेज का कंट्रोल अपराधियों के पास : इसके बाद पीड़ित के फोन पर आने वाली सभी इनकमिंग कॉल्स, वेरिफिकेशन कॉल ओटीपी इत्यादि सीधे अपराधी के मोबाइल पर पहुंचने लगती हैं, जिससे वह आसानी से बैंक खातों और डिजिटल वॉलेट में सेंध लगा देता है. ऐसे में साइबर ठग आसानी से बैंक खाता साफ कर सकते हैं या आपके बैंक खाते और ओटीपी की मदद से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जिसका पीड़ित को तत्काल पता भी नहीं चलता है.

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इन खास कोड का करते हैं ठग इस्तेमाल

  1. **21*मोबाइल नम्बर# इस कोड से सभी कॉल सीधे ठग के नंबर पर ट्रांसफर हो जाते हैं.
  2. **67*मोबाइल नम्बर#: जब आप किसी दूसरी कॉल पर व्यस्त हों, तब कॉल ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग होता है.
  3. **61*मोबाइल नम्बर#: फोन न उठाने की स्थिति में कॉल फॉरवर्ड करने के लिए यह कोड काम करता है.

यह सावधानी रखकर बचे ठगों की चाल से : उन्होंने आमजन को आगाह किया है कि किसी भी अनजान व्यक्ति, चाहे वह खुद को डिलीवरी बॉय ही क्यों न बताए, उसके कहने पर अपने मोबाइल से कोई भी कोड डायल न करें. पार्सल की पुष्टि के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित मोबाइल एप का ही उपयोग करें. मोबाइल की कॉल फॉरवर्डिंग चालू होने की आशंका होने पर तुरंत अपने मोबाइल से ##002# डायल करना चाहिए. यह कोड डायल करते ही सभी प्रकार की सक्रिय कॉल फॉरवर्डिंग तुरंत निष्क्रिय हो जाती है.

ठगी का शिकार होने पर दर्ज करवाएं शिकायत : इस एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की ठगी का शिकार हो जाता है, तो उसे बिना समय गंवाए निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर सूचना देनी चाहिए. इसके अलावा पीड़ित तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या विशेष साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 / 9257510100 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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