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कोड डायल करने को कहें डिलीवरी एजेंट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो जाएगा अकाउंट खाली

जयपुर : आज लोग घरेलू सामान मंगवाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं. इस बीच साइबर अपराधी भी साइबर अपराध की तरकीब लगातार बदल रहे हैं. अब डिलीवरी एजेंट बनकर साइबर अपराधी एक कोड पूछने के बाद USDT कॉल फारवर्डिंग एक्टिवेट कर साइबर ठगी का नया काल बुन रहे हैं. राजस्थान पुलिस की साइबर विंग ने ठगी के इस नए तरीके और इससे बचाव को लेकर आमजन के लिए एक एडवाइजरी जारी की है.

जागरूकता अभियान चला रही है पुलिस : डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा प्रदेश में साइबर अपराधियों पर लगाम कसने और आमजन को सुरक्षित रखने के लिए लगातार सतर्कता अभियान चला रही है. इसी कड़ी में पुलिस ने साइबर ठगी के एक बेहद शातिर और नए तरीके USSD कॉल फॉरवर्डिंग को लेकर एडवाइजरी जारी की है. साइबर अपराधी अब डिलीवरी एजेंट बनकर लोगों के मोबाइल का नियंत्रण अपने हाथ में ले रहे हैं और पलक झपकते ही बैंक खातों से जमापूंजी पार कर रहे हैं.

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ऐसे देते हैं ठगी की वारदात को अंजाम अपराधी: साइबर क्राइम शाखा के डीआईजी शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि धोखाधड़ी के इस नए तरीके में अपराधी खुद को नामी कूरियर कंपनियों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फूड डिलीवरी या लॉजिस्टिक कंपनी का डिलीवरी एजेंट बताकर कॉल करते हैं. ठग बहाना बनाते हैं कि आपके घर का पता नहीं मिल रहा है या पार्सल डिलीवर करने के लिए पते का सत्यापन जरूरी है.

USSD कोड से कॉल फॉरवर्डिंग का खेल : कॉल के दौरान साइबर अपराधी तत्काल डिलीवरी का लालच देकर पीड़ित को अपने झांसे में लेते हैं और तकनीकी खराबी दूर करने के नाम पर मोबाइल में एक विशिष्ट कोड डायल करने का दबाव बनाते हैं. ठग पीड़ित से **21*, **67* या **61* के साथ एक मोबाइल नंबर डायल करवाते हैं. जैसे ही कोई व्यक्ति अपने फोन पर यह कोड और ठग की ओर से बताए गए नंबर को डायल करता है, उसके मोबाइल की कॉल फॉरवर्डिंग सुविधा सक्रिय हो जाती है.