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Cyber Crime : डिजिटल अरेस्ट के नोटिस से रहे सतर्क, सीबीआई के अभय पोर्टल से करें संदिग्ध नोटिस और वारंट का सत्यापन

राजस्थान पुलिस मुख्यालय ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के बहाने साइबर ठगी और वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान पुलिस की साइबर अपराध विंग ने आमजन को सतर्क करते हुए एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें साफ किया है कि कोई भी जांच एजेंसी वीडियो कॉल या वाट्सएप पर नोटिस या वारंट जारी नहीं करती है. ऐसे किसी संदिग्ध नोटिस या वारंट का सीबीआई के पोर्टल पर सत्यापन किया जा सकता है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बढ़ रहे साइबर अपराधों को देखते हुए आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी फर्जी कॉल, वीडियो कॉल, नोटिस या गिरफ्तारी के नाम पर डरने के बजाय सतर्कता बरतें और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें. सीबीआई, ईडी और कस्टम के नाम पर ठगी : एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि साइबर अपराधियों द्वारा इन दिनों खुद को सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कस्टम या एटीएस का अधिकारी बताकर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. ठग फर्जी वारंट, समन और नोटिस भेजकर लोगों को डराते हैं तथा वीडियो कॉल के माध्यम से उन्हें डिजिटल अरेस्ट का एहसास कराकर उनकी जमा पूंजी हड़प लेते हैं. इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचाव के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अभय नामक एक एआई आधारित पोर्टल शुरू किया है. जहां नागरिक संदिग्ध पुलिस, न्यायालय या सीबीआई के नाम से भेजे गए नोटिस और वारंट की सत्यता की जांच कर सकते हैं. पढ़ें : IPS अधिकारी बन व्यक्ति को किया डिजिटल अरेस्ट, फर्जी खाते में करोड़ों की ठगी का डर दिखाकर ऐंठे 10 लाख